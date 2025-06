Qualcomm: Microsoft Automatic Super Resolution is niet exclusief voor onze socs

Microsofts Automatic Super Resolution-functie is niet exclusief voor Snapdragon X-socs, zegt Qualcomm. Een Microsoft-hulppagina suggereert dat dit wel zo is, maar volgens Qualcomm komt dit doordat er nog geen andere Copilot+-pc-socs zijn.

Microsoft zegt dat Automatic Super Resolution nu alleen met Qualcomms soc werkt, omdat er op dit moment alleen nog Copilot+-pc-laptops te koop zijn met Snapdragon-soc. Als er andere socs op de markt komen 'die voldoen aan Microsofts prestatievereisten', dan kunnen die ook Automatic Super Resolution draaien. Dat zegt Qualcomm tegen The Verge.

Eerder leek het alsof de upscalingfunctie alleen zou werken met Qualcomm-socs, omdat Microsofts hulppagina over Automatic Super Resolution alleen spreekt over Snapdragon-socs en Arm. Microsoft heeft zelf nog niet gereageerd op de vragen op welke socs Auto SR nog meer moet werken en of de functie ook voor x86-pc's gaat werken.

Microsoft introduceerde vorige week de eerste Copilot+-pc-systemen. Dit zijn systemen met ingebouwde hardware voor het uitvoeren van AI-rekentaken, ofwel npu's. Vooralsnog zijn er alleen laptops met Qualcomms Snapdragon X-socs aangekondigd. Op termijn moeten ook AMD en Intel socs uitbrengen die geschikt zijn voor het Copilot+-pc-systeem. Het lijkt erop dat die systemen ook Auto SR moeten kunnen draaien, al is dit nog niet bevestigd.

Auto SR is een functie die de resolutie van een game verlaagt om deze daarna met AI te upscalen. Dit moet hogere framerates in games opleveren. De functie wordt standaard ingeschakeld bij bepaalde, geverifieerde games en is daarnaast in te schakelen bij andere games. Deze moeten DirectX 11 of 12 draaien en Arm-geëmuleerd of -native zijn. Auto SR staat los van DirectSR, een api waarmee ontwikkelaars andere upscalingimplementaties, zoals Nvidia's DLSS en AMD's FSR, makkelijker kunnen gebruiken in games.