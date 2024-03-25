Microsoft: DirectSR heeft gestandaardiseerde interface voor upscalingtech derden

DirectSR is volgens Microsoft bedoeld om de implementatie van upscalingtechnologie te vergemakkelijken voor ontwikkelaars. Door middel van een gestandaardiseerde interface moeten onder meer DLSS, FSR en XeSS via DirectX geïmplementeerd kunnen worden in games.

Microsoft heeft samen met Nvidia en AMD tijdens de GDC 2024 meer details gedeeld over de Direct Super Resolution-api, schrijft 4Gamer. De onlangs aangekondigde technologie moet het makkelijker maken voor gameontwikkelaars om upscalingtechnologie van verschillende aanbieders automatisch in hun games te verwerken. Tot dusver moesten ontwikkelaars onder meer shadercode handmatig per upscalingtechniek in een game verwerken, waardoor het per game verschilt of de betreffende technieken ondersteund worden.

Naar eigen zeggen verhelpt Microsoft dat door de DirectSR-runtime te voorzien van gemeenschappelijke code van de verschillende upscalingtechnieken. Hoewel de vermelde technieken allemaal voor- en nadelen hebben, zouden veel parameters fundamenteel erg op elkaar lijken. DirectSR kan bijvoorbeeld alvast algoritme-inputs voor bewegingsvectors, camera-jitter en kleuren van bronbeelden verwerken. Microsoft doet met andere woorden de preprocessing voor upscaling en het voorbereiden van de vermelde parameters voor de betreffende technieken.

Het bedrijf benadrukt dat er geen gestandaardiseerde specificaties voor upscaling komen, maar een meer gestandaardiseerde manier om de verschillende technieken in games te verwerken. Dit moet werken op zowel gpu's als npu's en ongeacht de hardwarevereisten van bepaalde technieken. DLSS vereist bijvoorbeeld Nvidia's Tensor-cores. Vooralsnog is er geen releasedatum van de DirectSR-api. Ontwikkelaars moeten binnenkort met een bètaversie van de technologie aan de slag kunnen.

Bron: 4Gamer