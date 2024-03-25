Gerucht: Samsung Galaxy Z Fold6 heeft titanium behuizing

De vouwbare smartphone Samsung Galaxy Z Fold6 heeft mogelijk een titanium behuizing, zo gaat het gerucht. Dat ligt voor de hand, want Samsung gebruikt ook titanium op de Galaxy S24 Ultra, die deze winter uitkwam.

Het gerucht komt van een betrouwbare leaker, meldt Android Police, maar diens post en account zijn inmiddels weg. De Z Fold5 gebruikt verstevigd aluminium, door Samsung Armor Aluminium genoemd. Titanium kan lichter en steviger zijn, maar de variant van titanium op de S24 Ultra, 'Grade 2', heeft die eigenschap niet, zo bleek eerder.

Van de Z Fold6 komen mogelijk twee versies. Er kwamen eind vorige maand al renders naar buiten van de komende smartphone. Samsung presenteert zijn vouwbare smartphones al jaren in de zomer en de verwachting is dat de fabrikant ook de Z Fold6 in juli zal aankondigen.