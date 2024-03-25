Gerucht: Samsung Galaxy Z Fold6 heeft titanium behuizing

De vouwbare smartphone Samsung Galaxy Z Fold6 heeft mogelijk een titanium behuizing, zo gaat het gerucht. Dat ligt voor de hand, want Samsung gebruikt ook titanium op de Galaxy S24 Ultra, die deze winter uitkwam.

Het gerucht komt van een betrouwbare leaker, meldt Android Police, maar diens post en account zijn inmiddels weg. De Z Fold5 gebruikt verstevigd aluminium, door Samsung Armor Aluminium genoemd. Titanium kan lichter en steviger zijn, maar de variant van titanium op de S24 Ultra, 'Grade 2', heeft die eigenschap niet, zo bleek eerder.

Van de Z Fold6 komen mogelijk twee versies. Er kwamen eind vorige maand al renders naar buiten van de komende smartphone. Samsung presenteert zijn vouwbare smartphones al jaren in de zomer en de verwachting is dat de fabrikant ook de Z Fold6 in juli zal aankondigen.

Samsung Galaxy Z Fold6-renders via OnLeaks/Smartprix
Samsung Galaxy Z Fold6-renders via OnLeaks/Smartprix

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-03-2024 12:09 39

25-03-2024 • 12:09

39

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Reacties (39)

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Van der Berg
25 maart 2024 12:32
Titanium is erg mooi en hoogwaardig. Ik ben benieuwd naar de Galaxy Z Fold 6. Ik had de Fold 5 sterk in overweging genomen, uiteindelijk heb ik de Galaxy S24 Ultra 1TB gekozen. Het buitenzijde scherm vond ik te small bij de Fold 5 voor bij autonavigatie. Hardware en de camera speelde een klein beetje mee die van de S24 Ultra is nieuwer uitgevoerd

Ik heb gehoord dat bij de Fold 6, het buiten scherm nu wel wat groter op is geworden

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 22 juli 2024 22:17]

Eldunari @Van der Berg25 maart 2024 14:49
materiaalkundige hier:
Wat betreft gunstige eigenschappen, zijn er titanium legeringen die voor een telefoon behoorlijk goed zijn, maar het wordt in de marketing redelijk overdreven. Het Aluminium dat Samsung "Armor" noemt, is zeer waarschijnlijk een legering uit de 2xxx serie aluminium. De meeste mensen noemen dat "Space Grade Aluminium" of "Aircraft Aluminium". (Wat zijn ze toch goed in marketing)
Omdat ik niet weet welke legering Aluminium het is, ga ik uit van aluminium 2024. 1 van de meest gebruikte "Aircraft Aluminium" legeringen.
Dit is in verhouding naar gewicht iets minder sterk dan "Grade 5" titanium ofwel Ti6Al4V (6% aluminium en 4% vanadium). Grade 5 titanium is echter een behoorlijk slechte warmtegeleider. ca 20x slechter dan 2024.
Dat is een probleem voor de SoC en andere componenten die warmte kwijt moeten door de behuizing.

Samsung gebruikt "Grade 2" titanium. Dit is zelfs iets minder stijf per gewicht dan hun aluminium legering. De warmtegeleiding is beter dan van Grade 5, maar nog steeds ca 7x slechter dan 2024.

Waar titanium echt een stuk beter voor is, is corrosie bestendigheid. Maar er zijn voldoende coatings die veelvuldig gebruikt worden die zorgen dat dit ook voor aluminium legeringen geen probleem is. (Veel aluminium legeringen zijn ook corrosie bestendig, maar juist de 2xxx legeringen zijn daar iets minder tegen bestand.)

Kortom, een duurder materiaal is niet altijd beter voor de toepassing. Een gouden telefoon is ook vooral erg zwaar.
SED @Eldunari25 maart 2024 17:15
Opvallend voor een deskundige.
Grade 2 wat samsung gebruikt is bijv purer dan de grade 5 (per definitie een titanium legering) die apple gebruikt.
Titaan Grade 2 ((3.7035) is een technisch zuiver titanium materiaal met zeer goede mechanische eigenschappen en een hoge corrosiebestendigheid. Zuiver titanium is zeer goed bestand tegen zout water en andere corrosieve stoffen (chloorgas, salpeterzuur, enz.). Doordat titaan een hoge affiniteit heeft om met zuurstof te reageren, vormt zich aan het oppervlak van het titaan de stabiele en goed hechtende oxidelaag. Titaan gr. 2 wordt gekenmerkt door zijn lage soortelijk gewicht en goede mechanische eigenschappen
Eldunari @SED25 maart 2024 22:21
De sterkte komt bij grade 5 van presipitaten. Dat zijn kleine kristallen die niet in het kristalrooster van titanium passen. Dit kan alleen gevormd worden door legeren. Dus zuiver is ook niet altijd beter.
Grade 2 is inderdaad zuiverder dan grade 5.
martijnmaas @Eldunari25 maart 2024 17:05
Dat heette vroeger toch Dural (speciaal voor vliegtuigen) ik heb er nog cd rekken van.
Eldunari @martijnmaas25 maart 2024 23:14
Nog steeds. Dat is een (oude)merknaam. Volledig Duraluminium.
Het heeft wel een hoog luxoflex gehalte, waarmee het nu vooral een naam is voor alle aluminium-koper legeringen.
De 2024 die ik noemde is de moderne gestandaardiseerde versie. Ik zou op moeten zoeken waar de verschillen precies in zitten, maar ik verwacht finetuning van enkele tiende van procenten in de legering samenstelling.

[Reactie gewijzigd door Eldunari op 22 juli 2024 22:17]

Llopigat
@Eldunari25 maart 2024 19:07
Ik denk dat roestvast staal nog beter zou zijn zoals Apple vroeger deed (en volgens mij nog steeds in de pro modellen). Is sterker, geleidt warmte als een tierelier.. Alleen het is weer ietwat zwaarder (maar al te moeilijk moet je daar ook niet over doen als je kijkt hoe weinig er nou werkelijk in zit).

Ik vind Titanium een beetje een marketing dingetje. Omdat het zo sterk klinkt.
Eldunari @Llopigat25 maart 2024 23:41
De meeste rvs soorten geleiden warmte ongeveer vergelijkbaar met de grade 2 titanium die Samsung tot nu toe heeft gebruikt. 15-20W/m.K.
Als je een hele dunne behuizing wil, is rvs dan inderdaad beter dan titanium, omdat het ongeveer dubbel zo stijf is als grade 5 titanium. (Ss304 wat de meest gangbare soort is)
De aluminium legeringen die ze meestal gebruiken technisch een hele goede oplossing. De beperking in stevigheid van de telefoon zit namelijk niet in de stijfheid van het frame. Juist als dat heel stijf is, zal een schok eerder het glas breken.
Daarnaast is het makkelijk te anodiseren (tegen corrosie), is de warmtegeleiding goed, is het makkelijk te machineren en ook niet extreem duur.
Sn0wblind @Van der Berg25 maart 2024 13:26
Echt titanium is het alleen niet. Alleen de buitenrand. Vastgehouden door een plastic frame. Heb dan liever geheel aluminium.
var_undefined @Van der Berg25 maart 2024 12:36
Wat is er exact hoogwaardig aan? Buiten de prijs :) . Samsung's Aluminium is sterker en kan neem ik aan dezelfde finish krijgen.
iAR @var_undefined25 maart 2024 13:19
Komt een beetje over als Apple neemt een titanium randje, Samsung neemt titanium.
page404 @iAR25 maart 2024 19:09
Ik heb wel weer een idee dat de marketing&development afdeling bij Apple zag dat ze titanium gebruiken dus dat ook maar in het volgende model stoppen. Hebben ze bij Samsung nu helemaal geen eigen fantasie?
Umbrah @Van der Berg25 maart 2024 12:46
Ik moet bekennen dat het telefoonscherm bij mij voor auto navigatie geen probleem is, praktisch alles op één merk na wat ik de afgelopen tijd gereden heb heeft wel Android Auto, maar juist uitgevouwen (heb een fold 2) is de on-phone Ui van een waze érg gelikt.
BobJung @Van der Berg26 maart 2024 03:33
Juist de fold 5 is opengevouwen een super navigatie scherm. Je moet wel zelf een houder maken. Heb dat gedaan van PC, flinter dun met QI geïntegreerd vanuit een Quad Lock QI lader. Gebruik ik ook op de fiets. Je plaatst hem in de support en door openklappen vergrendeld het geheel.
De fold 6 staat zeker op mijn verlanglijst. Verkoop de 5 door voor helft van de aanschafprijs - alle kortingen.
Wat wel beter moet is.
1) overgang deling. Valt mij niet op maar commentaar is er van anderen.
2) dunner, al is deze met een Latercase best dun. Geen pen in behuizing.
3) geïntegreerde pen.
4) camera, dat zie ik nu aan de S24 ultra foto's, daar wacht ik op. De 5 maakt zeker mooie foto's maar mis de extremen aan de macro en zoom kant.
5) prijs, dat zal wel niet beter worden. 1200,= + de5 - kortingen = €2200 voelt oké. Het blijft een zeldzame telefoon. Nog nooit de 5 tegen gekomen.

[Reactie gewijzigd door BobJung op 22 juli 2024 22:17]

Deplezanteman 25 maart 2024 12:27
Het is duidelijk dat Samsung in hun design gesettled is. Ergens jammer dat de doorontwikkeling stagneert, maar het zijn volgens mij wel fijne telefoons.
yannienl @Deplezanteman25 maart 2024 12:44
Ik heb nu 1,5 jaar een fold4, fantastisch toestel voor boeken, manga en websites..
Maar voor films en series vind ik de verhouding niet goed, teveel zwarte balk..
Als ze daar nou eens wat op doorontwikkelen..
KilljoyNL @yannienl25 maart 2024 13:05
Ik heb mijn vriendin een tijd geleden een Flip gegeven, maar op de vouw lijkt het nu een klein beetje te beschadigen, heb je met die Fold daar ook last van?
yannienl @KilljoyNL25 maart 2024 13:12
Nee totaal niet eigenlijk, bij mij is het meer het buitenscherm die wat makkelijker krassen oppakt..
Mijn telefoon zit altijd in z'n eentje in een broekzak en toch zitten er wat haartjes in..
Maar ik hoor wel vaker dat het binnenscherm stuk gaat, of dat die protector barst of loslaat, maar dat is bij mij niet het geval. Terwijl ik hem best vaak 'aggressief' schoonmaak met alcoholdoekjes..

Zouden die kleine krasjes op het buitenscherm er niet opzitten, dan zou ik hem kunnen verkopen 'als nieuw'..

[Reactie gewijzigd door yannienl op 22 juli 2024 22:17]

KilljoyNL @yannienl25 maart 2024 14:56
Top, dank je
Devian @KilljoyNL25 maart 2024 13:14
Dat is de screen protector. Samsung vervangt deze onder garantie en dan is het weer weg.
KilljoyNL @Devian25 maart 2024 14:57
En jij ook bedankt :)
Deplezanteman @yannienl25 maart 2024 12:49
Helemaal mee eens. Ben niet al te lang ge-switched van een flip 3 naar een fold 3 en voor e-books is dit een heel fijn apparaat.
Polderviking 25 maart 2024 13:27
Wat is het praktisch nut van titanium in deze toepassing anders dan dat het duur klinkt?
In de iPhone was het alleen maar een laagje aan de buitenkant. Voor zover ik weet in de S24 ook.
Dat doet toch niks? Zeker niet als je hem gewoon weer in een case propt.
Mizgala28
@Polderviking25 maart 2024 13:51
Qua S24 series heeft alleen de S24 Ultra een titanium frame.

Wat voegt het toe? Voor de mensen die een telefoon met een prijs van 4 cijfers zonder een case durven te gebruiken, een luxere gevoel van "andere metaal soort dan aluminium"

Voor mensen die een hoesje gebruiken (zoals ik, ik koop een telefoon als een tool) voegt het weinig toe.

Ik ben er opzich niet op tegen, maar het is weer een excuus om straks te prijzen weer te verhogen.

Plus zoveel titanium zit in beide toestellen nou ook weer niet.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 22:17]

JakkoFourEyes @Mizgala2825 maart 2024 14:41
een luxere gevoel
Als in, de telefoon voelt luxer aan of het klinkt luxer.
Ik zou persoonlijk denken dat 2e.
SunnieNL @Mizgala2825 maart 2024 16:43
Van een telefoon met 4 cijfers verwacht ik dat je ze zonder problemen zonder case kunt gebruiken. Die dingen horen zo gebouwd te zijn dat dat kan.

Het is van de zotte dat je een telefoon van 4 cijfers moet veiligstellen met een goedkoop plastic of siliconen rommeltje er omheen.
Mizgala28
@SunnieNL26 maart 2024 12:49
Als ze van plastic waren dan waren ze ook een stuk degelijker.

Glas en metaal zijn wel luxe, maar eigenlijk niet zo praktisch voor een telefoon (scherm terzijde, ik doel op alles eromheen)
Llopigat
@Mizgala2825 maart 2024 19:04
Ga je het verschil voelen dan? Dat lijkt me nogal sterk. Je voelt vooral de anodisatie.
Mizgala28
@Llopigat26 maart 2024 12:49
Ik voel het verschil niet.

Maar er zullen vast wel mensen zijn die erbij zweren.
JustRob 25 maart 2024 13:10
Ben benieuwd of ze nu wel voor de duurdere slijtvaste legering gaan ipv de goedkope marketing versie die ze gebruiken in de S24: .geek: Samsung gebruikt op S24 Ultra ander soort titanium dan Apple op iPhone....
watercoolertje
@JustRob25 maart 2024 13:51
In beide gevallen (samsung en apple) zijn de toestellen niet noemenswaardig minder kwetsbaar tov voorgangers die geen titanium hadden....

Het is dus inderdaad marketing maar wel voor beide, niet maar voor 1 partij.
Mizgala28
25 maart 2024 13:37
Titanium is meer een PR stunt op telefoons (want "luxer")

Het heeft ook weinig nut met Samsung telefoons die aluminium gebruiken en waar titanium qua gewicht vrij weinig toevoegd (zie S24 Ultra)

De iPhone Pro modellen hadden daar wel meer aan aangezien deze de zwaardere staal gebruikten.

Andere meer persoonlijke probleem met "titanium" op telefoons is in mijn ogen dat het vooral als "luxer" en "steviger" word neergezet, er was al een YouTube video hierover (volgens mij van JerryRigEverything) en beide Samsung en Apple gebruiken vrij weinig titanium op hun telefoons, dus blijft "luxer" over (en ik het geval van de iPhone lichter)

ik ben niet tegen titanium op een telefoon, maar aangezien het meer PR is en een excuus om de prijzen op ten duur nog hoger te maken, zijn die 2 dingen wel iets om te onthouden ermee

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 22:17]

Manzara 25 maart 2024 14:52
Als Fold 2 (3 jaar gebruikt) - en Fold 5 gebruiker wil ik echt niets anders meer. Dat terzijde, zie ik er de meerwaarde van een titanium behuizing niet in. Ik heb er een origineel Samsung Fold Case op zitten en van de kleur zie je er dan ook helemaal niets van. Ik spreek voor mij zelf. Wel vind ik het nog steeds irritant dat er af en toe stof in de scharnieren komt te zitten. Hoe dat kan is mij een raadsel.
Yuran 25 maart 2024 13:39
AI verkoopt niet meer, maar nu is het Titanium geworden zie ik.
Mobi506 25 maart 2024 14:00
Eigenlijk best raar als je beseft dat ze veel tijd, moeite en geld steken in iets om het mooi te maken, maar ondertussen is het zo kwetsbaar als maar kan ben je genoodzaakt om het in een beschermhoesje te steken. Dus waarom inderdaad niet materialen gebruiken die kras en stoot bestendig zijn of kunnen breken of barsten. Ik bedoel hiermee dat ze een hele serie telefoons maakten die volledig van glas zijn gemaakt of laagwaardig kunststof.
r.marijnissen @Mobi50625 maart 2024 17:28
Iets duurs dat kapot gaat dat laat men maken.

Ofwel losse verkoop glas achterkant etc is juist wat ze graag zien.
IrBaboon79 25 maart 2024 14:10
Wat nou? niets eens van unobtanium? Het mocht weer niks kosten zeker.... :+

Verder wel mooi toestel om te zien maar persoonlijk zou ik hem niet nemen want met mijn normale gebruik is zo'n schermgrootte niet echt interessant...
r.marijnissen 25 maart 2024 19:51
Dat ze maar betere camera in de fold 6 stoppen.

Ook liever wat breder, platter en evt minder hoog. Zoals de honor magic.
Titanium is 99.8% marketing. Het toestel haalt meeste stevigheid uit de vlakke kanten.

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