Samsung Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 Preview

De productcategorie van foldables is er een van vernieuwende, vooruitstrevende toestellen die echt wat anders doen dan de gevestigde orde. Tenminste, dat zou je denken. Wie gaat kijken bij het bedrijf dat met afstand marktleider is in deze productgroep, zou denken dat ook dit type toestel wel zo'n beetje is uitontwikkeld. We hebben het dan over Samsung, dat een toestel in het assortiment heeft dat uitvouwt van een fors uitgevallen normale smartphone tot een kleine tablet, en een toestel ter grootte van een normale smartphone die dichtklapt tot een compact doosje.

Op woensdag presenteert Samsung in de olympische hoofdstad Parijs zijn nieuwste generaties van beide soorten vouwtelefoons: tablettoestel Galaxy Z Fold6, en klapmobieltje Galaxy Z Flip6. Een week geleden kon Tweakers beide alvast uitproberen op het Nederlandse hoofdkantoor van de fabrikant. Op het eerste gezicht zien beide telefoons er bijna hetzelfde uit als hun voorgangers, die hetzelfde heetten, maar dan met een '5' aan het eind. De vormgeving is misschien iets strakker, enkele functies zijn verbeterd en Samsung brengt graag de 'Galaxy AI'-functies van de nieuwe modellen onder de aandacht. Een aantal van deze functies kan overigens ook op voorgaande modellen draaien na een update.

Wat bij zo'n introductie met vrij weinig nieuws vooral beklijft, zijn de prijsverschillen met de oude modellen. De Galaxy Z Flip6 heeft dezelfde introductieprijs van 1200 euro als het oude model, terwijl de Z Flip5 intussen nog maar zo'n 750 euro kost in onze Pricewatch. De Galaxy Z Fold6 kost minstens 1999 euro voor een model met 256GB opslag, oplopend naar 2359 euro voor het topmodel met 1TB opslagcapaciteit. Daarmee is de zesde Fold een van de duurste smartphones die je nu kunt kopen, 100 euro duurder dan zijn voorganger op hetzelfde moment vorig jaar. Als je kijkt naar wat de Galaxy Z Fold5 nu kost, betaal je voor de nieuwe versie meer dan 700 euro extra.

Steviger design met minder 'vouw'

De Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 hebben, zoals gezegd, een vernieuwd design, met wat meer rechte hoeken dan bij de Samsung-foldables van vorig jaar. Bij de Galaxy Z Fold6 zijn de hoeken van het scherm minder afgerond en bij beide toestellen is de metalen zijkant minder gebold. Het frame is gemaakt van Armor Aluminium dat volgens Samsung steviger is dan bij de vorige generatie. Het metaal heeft een mattere afwerking. Beide toestellen liggen, naar mijn idee, daarmee prettiger in de hand dan de vorige generatie met hun glad aanvoelende, glimmende frame dat minder grip geeft. De Galaxy Z Flip6 en Galaxy Z Fold6 hebben een IP48-rating, wat betekent dat ze wel waterdicht, maar niet stofdicht zijn, net als veel 'normale' high-end smartphones.

Samsung Galaxy Z Fold6

De twee nieuwe foldables hebben binnenin een 'Dual Rail Hinge', zoals Samsung het verbeterde scharnier noemt. In begrijpelijke taal: in plaats van één groot scharnier zijn er nu twee scharnieren tussen de twee delen van het toestel geplaatst, een beetje zoals bij de gemiddelde laptop. Dat helpt zeker bij de Galaxy Z Fold6 om het toestel meer stevigheid te geven ten opzichte van de voorgaande versie. De twee toestellen vouwen naadloos dicht. Dat klinkt logisch, maar Samsung-foldables kunnen dit pas sinds de vorige generatie. Toestellen tot en met de Galaxy Fold4 en Flip4 klapten dicht op een klein kiertje.

Foldables van Chinese merken zoals Motorola en OnePlus vouwen niet alleen netjes dicht, maar hebben over het algemeen ook een nauwelijks zichtbare vouw in het scherm als ze zijn opengeklapt. Bij de Samsung Galaxy Z Fold5 en Flip5 was dat vorig jaar wel anders, zoals we een beetje teleurgesteld constateerden. De fabrikant heeft er voor de Galaxy Z Fold6 en Flip6 aan gewerkt, in de vorm van het nieuwe scharnier en een nieuwe beschermlaag voor het vouwscherm. Ik kon de vouw bij de nieuwe toestellen daarmee veel minder goed zien en het midden van het scherm vertoont niet langer het duidelijk voelbare 'deukje', dat er bij de vorige generatie wel zat. Ik moet een slag om de arm houden omdat de Galaxy Z Fold5 en Flip5, die Samsung op het event ter vergelijking had neergelegd naast de nieuwe modellen, al een jaar oud zijn. Onder invloed van slijtage neemt de zichtbaarheid van de vouw in het scherm over het algemeen toe.

Bij de Galaxy Z Flip6 (rechts) is de vouw in het scherm duidelijk minder goed zichtbaar dan bij de Z Flip5

Breder display, betere camera

Tussen de doelgroepen voor de Galaxy Flip- en Galaxy Fold-series is weinig overlap, zo legt Samsung uit bij de presentatie van de toestellen. Dat zie je ook terug in de verbeteringen die Samsung heeft doorgevoerd aan de zesde generatie, naar eigen zeggen op basis van feedback van consumenten. Laten we beginnen met de Galaxy Z Fold6: het belangrijkste verschil met de Z Fold5 is dat beide displays wat vierkanter zijn. Ze zijn breder en minder hoog, wat voor productiviteit een voordeel moet opleveren. Dichtgeklapt lijkt de Z Fold6 daarmee wat meer op een normale telefoon in het gebruik. Dit komt ook omdat Samsung de randen rondom de display smaller en symmetrisch heeft gemaakt. In de praktijk vond ik het verschil tussen de Z Fold5 en Z Fold6 echter kleiner dan ik vooraf had verwacht. Toestellen zoals de OnePlus Open en Google Pixel Fold hebben een nog veel breder scherm, waarmee ze dichtgeklapt ook nog fijner zijn te gebruiken. Een dichte Z Fold6 heeft een breedte van 68mm, nog steeds smaller dan vrijwel alle andere telefoons. Met 12,1mm is hij ruim een millimeter dunner dan het voorgaande model. Tegelijk kondigen Chinese fabrikanten al foldables aan die dichtgeklapt minder dan 1 centimeter dik zijn.

Samsung Galaxy Z Fold6 (links) naast de Z Fold5

Bij de Galaxy Z Flip6, die niet op power-users, maar meer op gemiddelde smartphonegebruikers is gericht, is de vernieuwde hoofdcamera de belangrijkste hardwarematige verbetering. In plaats van een 12-megapixelsensor zit er nu een 50-megapixelsensor in, precies zoals bij de Galaxy S24. Navraag leert dat de sensor van de Z Flip6 even groot is als die in het 'normale' topmodel, wat betekent dat hij ongeveer een derde groter is dan bij de Galaxy Z Flip5. Samsung vroeg ons nog geen definitieve conclusies te verbinden aan de cameraprestaties, omdat de software op de demomodellen nog niet definitief zou zijn. Wat ik op basis van een eerste snelle vergelijking al wel opmerkte, is een verbetering in de kwaliteit van de digitale zoom. Dit is belangrijk, omdat de Galaxy Z Flip6, net als voorgangers, geen losse telecamera heeft, zoals de Galaxy S24. Naast de hoofdcamera zit alleen een ultragroothoekcamera, nog steeds een 12-megapixelexemplaar met vaste focus, waardoor de Galaxy Z Flip6 niet beschikt over een macrostand. De frontcamera is heeft weer een resolutie van 10 megapixel in een cameragaatje.

Samsung Galaxy Z Flip6

Ook de Galaxy Z Fold6 heeft weer geen autofocus op de ultrawide en macrofunctie, maar wel een nieuwe sensor voor deze camera ten opzichte van de Galaxy Z Fold5. De rest van het camerasysteem is hardwarematig ongewijzigd ten opzichte van zijn voorganger. Kennelijk denkt Samsung dat power-users niet zitten te wachten op betere camera's, maar het is wel opvallend. De afgelopen jaren zagen we al enkele tabletvormige foldables met betere camerahardware, bijvoorbeeld de OnePlus Open. De Galaxy Z Fold6 heeft nog steeds een 50-megapixelhoofdcamera, 10-megapixeltelecamera met '3x zoom', een 10-megapixelfrontcamera in het cameragaatje van het coverscherm en een 4-megapixelcamera die zit weggewerkt onder de pixels van het vouwscherm. Net als bij de Galaxy Z Fold5 is de pixelstructuur van het scherm op de plek van de camera een stuk grover.

Z Fold6: S Pen Evenals voorgaande Galaxy Z Fold-toestellen is de Z Fold6 geschikt voor de S Pen. De actieve stylus zit opnieuw niet in de doos en je kunt hem ook niet in het toestel opbergen, zoals bij de Galaxy S24 Ultra.

Nieuwe hardware met betere koeling

Als we kijken naar de verdere hardware, zien we bij beide toestellen de gebruikelijke 'specbumps'. De schermen van de Z Fold6 en Z Flip6 zijn feller, in lijn met de Galaxy S24-serie: Samsung belooft een piekhelderheid tot 2600cd/m², in plaats van 1600cd/m² vorig jaar. Het vouwscherm, en bij de Galaxy Z Fold6 ook het buitenste scherm, ondersteunen bovendien een variabele refreshrate van 1 tot 120Hz, wat duidt op het gebruik van ltpo-technologie. De Galaxy S24 en S24+ kregen dit jaar ook voor het eerst een ltpo-scherm.

De Z Fold6 en Z Flip6 worden aangedreven door de courante Qualcomm Snapdragon 8 Gen3-soc, terwijl concurrerende foldables momenteel met oudere of mindere chips zijn uitgerust. De Galaxy Z Flip6 zou bovendien de eerste 'klaptelefoon' zijn met vaporchamberkoeling. Bij de Galaxy Z Fold6 is de vaporchamber 60 procent groter dan bij het oude model. Op papier een goede verbetering, want we weten dat high-end socs flink kunnen throttelen, en de Galaxy Z Flip5 had daar vorig jaar best veel last van.

Samsung Galaxy Z Flip6 (links/onder) naast Z Flip5

De Galaxy Z Flip6 beschikt standaard over 12GB in plaats van 8GB werkgeheugen, net als de Galaxy Z Fold6. Hoewel laatstgenoemde een accu heeft die even groot is als bij zijn voorganger, beschikt de nieuwe Flip over ongeveer 8 procent meer accucapaciteit. Daardoor heeft de Galaxy Z Flip6 een accu die even groot is als die van de Galaxy S24, hoewel de klaptelefoon meer het formaat van een S24+ heeft. Het is alsnog wel fijn dat de Galaxy Z Flip6, ondanks de grotere accu, vernieuwde koeling en grotere camerasensor, geen gram meer weegt dan de Galaxy Z Flip5. Groter of breder is het toestel ook niet, en zelfs de cameralenzen steken niet veel verder uit.

Geen DeX op de Z Flip6 Evenals zijn voorgangers kan de Galaxy Z Flip6 niet de desktopinterface DeX weergeven op een externe display. Die mogelijkheid hebben normale Galaxy S-topmodellen over het algemeen wel, zelfs de goedkopere FE-toestellen. De Galaxy Z Fold6 beschikt wel weer over DeX.

Software: meer AI, 7 jaar updates

Uiteraard draaien de Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 Android 14 met daaroverheen Samsungs OneUI-skin. Op het oog lijkt er niets fundamenteels veranderd aan de interface. Niet dat die eerder slecht werkte, maar ook op dit vlak zien we andere fabrikanten meer experimenteren dan Samsung. De OnePlus Open heeft bijvoorbeeld de vernieuwende Open Canvas-interface, waarbij apps op het grote scherm deels buiten beeld kunnen verdwijnen. Daar lijkt bij de Galaxy Z Fold6 nog steeds geen sprake van.

Bij de klaptelefoons van motorola, zoals de razr 40 Ultra en razr 50 Ultra, kun je alle apps op het toestel ook op het coverscherm gebruiken. Dat is nog steeds niet het geval bij de Galaxy Z Flip6. Op het 'Flex Window' verschijnen, zonder omweg via customisatieapp Good Lock, alleen enkele geselecteerde apps en widgets. De Flip6 heeft wel enkele nieuwe opties om het coverscherm aan te passen. Zo kun je er een interactieve wallpaper op zetten, die bijvoorbeeld reageert op het weer. Er zijn meer widgets beschikbaar en je kunt nu meerdere widgets tegelijk op het scherm zetten.

Het coverscherm van de Galaxy Z Flip6 heeft ruimte

voor meerdere widgets.

Uiteraard beschikken de Galaxy Z Fold6 en Flip6 over verschillende AI-functies, met ten opzichte van eerdere Galaxy-toestellen met 'Galaxy AI' enkele verbeteringen. Zo kan de functie Transcript Assist, waarbij een voicememo automatisch wordt omgezet in tekst, beter omgaan met verschillende sprekers. De Live Translate-app heeft op beide nieuwe foldables een functie waarmee de vertaalde tekst op het coverscherm verschijnt, zodat die gemakkelijk zichtbaar is voor de gesprekspartner. Helaas zijn de taalfuncties die op het toestel zelf draaien nog steeds niet beschikbaar in het Nederlands. Ondersteuning voor onze taal wordt pas eind dit jaar verwacht, zo zei de fabrikant eerder al.

De Composer-functie werkt via de cloud en ondersteunt wel het Nederlands. Nieuw voor de Galaxy Z Fold6 en Flip6 is dat die niet alleen bestaande teksten in een nieuwe stijl kan omzetten, maar ook uitgebreidere teksten kan genereren op basis van enkele trefwoorden. De notitieapp van de Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 heeft een nieuwe functie genaamd Sketch to Image, waarmee je een simpele schets kunt omzetten tot een generatief plaatje. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende stijlen, zoals 'waterverf' of 'popart'. Portrait Studio doet iets soortgelijks, maar dan met foto's van gezichten. Geef die vervelende collega bijvoorbeeld een gek snorretje door het simpelweg op zijn smoelwerk te tekenen, of zet je eigen foto om tot een cartoon. Ook voor deze functies is een internetverbinding vereist.

Samsung kon niet zeggen of de nieuwe AI-functies van de Z Fold6 en Flip6 ook naar eerdere Galaxy-telefoons komen die beschikken over 'Galaxy AI'. Dat zijn, naast de Galaxy S24-serie, bijvoorbeeld ook de Galaxy Z Fold5 en Flip5. Voor de eerdere Galaxy AI-functies beloofde Samsung dat ze tot minstens eind 2025 zonder verdere betaling kunnen worden gebruikt. Hoe lang de nieuwe functies gratis te gebruiken blijven, kon Samsung ons echter niet vertellen.

Een te verwachten, maar wel fijne verandering bij de Galaxy Z Fold6 en Flip6 betreft het updatebeleid. Evenals de Galaxy S24-serie worden de nieuwe foldables 7 jaar voorzien van Android-versieupgrades en beveiligingsupdates. Dit betekent dat deze toestellen minstens tot Android 21 en medio 2031 ondersteund worden. De Galaxy Z Fold5 en Flip5, die nog onder het oude updatebeleid vallen, worden slechts bijgewerkt tot Android 17 en 2028.

Voorlopige conclusie

De Samsung Galaxy Z Fold6 en Flip6 zijn bepaald geen enorme updates ten opzichte van hun voorgangers, maar het foldable concept an sich is nog steeds leuk en vernieuwend ten opzichte van de meeste andere smartphones. Beide toestellen voelen steviger aan en de vouw in het scherm lijkt minder zichtbaar dan bij eerdere Galaxy Flip- en Fold-telefoons. Dat mag ook wel, want de Chinese concurrentie heeft dit al jaren voor elkaar. De Galaxy Z Flip6 bevat nog een aantal praktische verbeteringen die het gebruik op papier een stukje fijner beloven te maken: een betere hoofdcamera, grotere accu en een soc die beter wordt gekoeld en daarmee hopelijk wat minder throttlet. Pariteit met het normale topmodel uit de Galaxy S-serie bereikt de Z Flip6 daarmee nog niet. De specificaties zijn in sommige opzichten minder dan de goedkoopste Galaxy S uit de FE-serie, terwijl de prijs nog steeds hoger ligt dan bij de duurste Galaxy S24 Ultra.

Bij de Galaxy Z Fold6 is de grootste vernieuwing de bredere display, waarbij het voorscherm wat netter aansluit op de randen van het toestel. Het is een kleinere verandering dan ik vooraf had verwacht. Behalve de gebruikelijke specbump naar de nieuwste en snelste Qualcomm Snapdragon-soc is er verder niet zoveel veranderd, terwijl het toestel met een vanafprijs van bijna 2000 euro duurder is dan ooit. Een Z Fold5 heb je nu al voor zo'n 1250 euro. We vragen ons af of de nieuwe versie dat enorme prijsverschil waard zal zijn. Daarbij moet gezegd worden dat Samsung ongetwijfeld weer met aanbiedingen komt om de prijs te verlichten. We zagen de prijs van de Galaxy Z Fold5 in de eerste maanden na introductie enorm zakken. Als we deze trend doortrekken naar de Fold6, dan zou die met kerst ongeveer hetzelfde kunnen kosten als de Fold5 nu. Een laatste argument om toch voor het nieuwe model te gaan, is de beduidend langere updateperiode van zeven jaar in plaats van nu nog vier jaar.