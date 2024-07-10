Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 15:00 80

Samsung Galaxy Z Fold6 en Flip6 Preview

Meer geld, maar minder vouw

10-07-2024 • 15:00

80

Samsung Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 Preview

De productcategorie van foldables is er een van vernieuwende, vooruitstrevende toestellen die echt wat anders doen dan de gevestigde orde. Tenminste, dat zou je denken. Wie gaat kijken bij het bedrijf dat met afstand marktleider is in deze productgroep, zou denken dat ook dit type toestel wel zo'n beetje is uitontwikkeld. We hebben het dan over Samsung, dat een toestel in het assortiment heeft dat uitvouwt van een fors uitgevallen normale smartphone tot een kleine tablet, en een toestel ter grootte van een normale smartphone die dichtklapt tot een compact doosje.

Op woensdag presenteert Samsung in de olympische hoofdstad Parijs zijn nieuwste generaties van beide soorten vouwtelefoons: tablettoestel Galaxy Z Fold6, en klapmobieltje Galaxy Z Flip6. Een week geleden kon Tweakers beide alvast uitproberen op het Nederlandse hoofdkantoor van de fabrikant. Op het eerste gezicht zien beide telefoons er bijna hetzelfde uit als hun voorgangers, die hetzelfde heetten, maar dan met een '5' aan het eind. De vormgeving is misschien iets strakker, enkele functies zijn verbeterd en Samsung brengt graag de 'Galaxy AI'-functies van de nieuwe modellen onder de aandacht. Een aantal van deze functies kan overigens ook op voorgaande modellen draaien na een update.

Wat bij zo'n introductie met vrij weinig nieuws vooral beklijft, zijn de prijsverschillen met de oude modellen. De Galaxy Z Flip6 heeft dezelfde introductieprijs van 1200 euro als het oude model, terwijl de Z Flip5 intussen nog maar zo'n 750 euro kost in onze Pricewatch. De Galaxy Z Fold6 kost minstens 1999 euro voor een model met 256GB opslag, oplopend naar 2359 euro voor het topmodel met 1TB opslagcapaciteit. Daarmee is de zesde Fold een van de duurste smartphones die je nu kunt kopen, 100 euro duurder dan zijn voorganger op hetzelfde moment vorig jaar. Als je kijkt naar wat de Galaxy Z Fold5 nu kost, betaal je voor de nieuwe versie meer dan 700 euro extra.

Steviger design met minder 'vouw'

De Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 hebben, zoals gezegd, een vernieuwd design, met wat meer rechte hoeken dan bij de Samsung-foldables van vorig jaar. Bij de Galaxy Z Fold6 zijn de hoeken van het scherm minder afgerond en bij beide toestellen is de metalen zijkant minder gebold. Het frame is gemaakt van Armor Aluminium dat volgens Samsung steviger is dan bij de vorige generatie. Het metaal heeft een mattere afwerking. Beide toestellen liggen, naar mijn idee, daarmee prettiger in de hand dan de vorige generatie met hun glad aanvoelende, glimmende frame dat minder grip geeft. De Galaxy Z Flip6 en Galaxy Z Fold6 hebben een IP48-rating, wat betekent dat ze wel waterdicht, maar niet stofdicht zijn, net als veel 'normale' high-end smartphones.

Samsung Galaxy Z Fold6Samsung Galaxy Z Fold6Samsung Galaxy Z Fold6Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Fold6

De twee nieuwe foldables hebben binnenin een 'Dual Rail Hinge', zoals Samsung het verbeterde scharnier noemt. In begrijpelijke taal: in plaats van één groot scharnier zijn er nu twee scharnieren tussen de twee delen van het toestel geplaatst, een beetje zoals bij de gemiddelde laptop. Dat helpt zeker bij de Galaxy Z Fold6 om het toestel meer stevigheid te geven ten opzichte van de voorgaande versie. De twee toestellen vouwen naadloos dicht. Dat klinkt logisch, maar Samsung-foldables kunnen dit pas sinds de vorige generatie. Toestellen tot en met de Galaxy Fold4 en Flip4 klapten dicht op een klein kiertje.

Foldables van Chinese merken zoals Motorola en OnePlus vouwen niet alleen netjes dicht, maar hebben over het algemeen ook een nauwelijks zichtbare vouw in het scherm als ze zijn opengeklapt. Bij de Samsung Galaxy Z Fold5 en Flip5 was dat vorig jaar wel anders, zoals we een beetje teleurgesteld constateerden. De fabrikant heeft er voor de Galaxy Z Fold6 en Flip6 aan gewerkt, in de vorm van het nieuwe scharnier en een nieuwe beschermlaag voor het vouwscherm. Ik kon de vouw bij de nieuwe toestellen daarmee veel minder goed zien en het midden van het scherm vertoont niet langer het duidelijk voelbare 'deukje', dat er bij de vorige generatie wel zat. Ik moet een slag om de arm houden omdat de Galaxy Z Fold5 en Flip5, die Samsung op het event ter vergelijking had neergelegd naast de nieuwe modellen, al een jaar oud zijn. Onder invloed van slijtage neemt de zichtbaarheid van de vouw in het scherm over het algemeen toe.

Samsung Galaxy Z Flip6 versus Z Flip5 - Vouw in het scherm
Bij de Galaxy Z Flip6 (rechts) is de vouw in het scherm duidelijk minder goed zichtbaar dan bij de Z Flip5

Breder display, betere camera

Tussen de doelgroepen voor de Galaxy Flip- en Galaxy Fold-series is weinig overlap, zo legt Samsung uit bij de presentatie van de toestellen. Dat zie je ook terug in de verbeteringen die Samsung heeft doorgevoerd aan de zesde generatie, naar eigen zeggen op basis van feedback van consumenten. Laten we beginnen met de Galaxy Z Fold6: het belangrijkste verschil met de Z Fold5 is dat beide displays wat vierkanter zijn. Ze zijn breder en minder hoog, wat voor productiviteit een voordeel moet opleveren. Dichtgeklapt lijkt de Z Fold6 daarmee wat meer op een normale telefoon in het gebruik. Dit komt ook omdat Samsung de randen rondom de display smaller en symmetrisch heeft gemaakt. In de praktijk vond ik het verschil tussen de Z Fold5 en Z Fold6 echter kleiner dan ik vooraf had verwacht. Toestellen zoals de OnePlus Open en Google Pixel Fold hebben een nog veel breder scherm, waarmee ze dichtgeklapt ook nog fijner zijn te gebruiken. Een dichte Z Fold6 heeft een breedte van 68mm, nog steeds smaller dan vrijwel alle andere telefoons. Met 12,1mm is hij ruim een millimeter dunner dan het voorgaande model. Tegelijk kondigen Chinese fabrikanten al foldables aan die dichtgeklapt minder dan 1 centimeter dik zijn.

Samsung Galaxy Z Fold6 (links) en Z Fold5Samsung Galaxy Z Fold6 (links) en Z Fold5Samsung Galaxy Z Fold6 (links) en Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold6 (links) naast de Z Fold5

Bij de Galaxy Z Flip6, die niet op power-users, maar meer op gemiddelde smartphonegebruikers is gericht, is de vernieuwde hoofdcamera de belangrijkste hardwarematige verbetering. In plaats van een 12-megapixelsensor zit er nu een 50-megapixelsensor in, precies zoals bij de Galaxy S24. Navraag leert dat de sensor van de Z Flip6 even groot is als die in het 'normale' topmodel, wat betekent dat hij ongeveer een derde groter is dan bij de Galaxy Z Flip5. Samsung vroeg ons nog geen definitieve conclusies te verbinden aan de cameraprestaties, omdat de software op de demomodellen nog niet definitief zou zijn. Wat ik op basis van een eerste snelle vergelijking al wel opmerkte, is een verbetering in de kwaliteit van de digitale zoom. Dit is belangrijk, omdat de Galaxy Z Flip6, net als voorgangers, geen losse telecamera heeft, zoals de Galaxy S24. Naast de hoofdcamera zit alleen een ultragroothoekcamera, nog steeds een 12-megapixelexemplaar met vaste focus, waardoor de Galaxy Z Flip6 niet beschikt over een macrostand. De frontcamera is heeft weer een resolutie van 10 megapixel in een cameragaatje.

Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip6

Ook de Galaxy Z Fold6 heeft weer geen autofocus op de ultrawide en macrofunctie, maar wel een nieuwe sensor voor deze camera ten opzichte van de Galaxy Z Fold5. De rest van het camerasysteem is hardwarematig ongewijzigd ten opzichte van zijn voorganger. Kennelijk denkt Samsung dat power-users niet zitten te wachten op betere camera's, maar het is wel opvallend. De afgelopen jaren zagen we al enkele tabletvormige foldables met betere camerahardware, bijvoorbeeld de OnePlus Open. De Galaxy Z Fold6 heeft nog steeds een 50-megapixelhoofdcamera, 10-megapixeltelecamera met '3x zoom', een 10-megapixelfrontcamera in het cameragaatje van het coverscherm en een 4-megapixelcamera die zit weggewerkt onder de pixels van het vouwscherm. Net als bij de Galaxy Z Fold5 is de pixelstructuur van het scherm op de plek van de camera een stuk grover.

Z Fold6: S Pen

Evenals voorgaande Galaxy Z Fold-toestellen is de Z Fold6 geschikt voor de S Pen. De actieve stylus zit opnieuw niet in de doos en je kunt hem ook niet in het toestel opbergen, zoals bij de Galaxy S24 Ultra.

Nieuwe hardware met betere koeling

Als we kijken naar de verdere hardware, zien we bij beide toestellen de gebruikelijke 'specbumps'. De schermen van de Z Fold6 en Z Flip6 zijn feller, in lijn met de Galaxy S24-serie: Samsung belooft een piekhelderheid tot 2600cd/m², in plaats van 1600cd/m² vorig jaar. Het vouwscherm, en bij de Galaxy Z Fold6 ook het buitenste scherm, ondersteunen bovendien een variabele refreshrate van 1 tot 120Hz, wat duidt op het gebruik van ltpo-technologie. De Galaxy S24 en S24+ kregen dit jaar ook voor het eerst een ltpo-scherm.

De Z Fold6 en Z Flip6 worden aangedreven door de courante Qualcomm Snapdragon 8 Gen3-soc, terwijl concurrerende foldables momenteel met oudere of mindere chips zijn uitgerust. De Galaxy Z Flip6 zou bovendien de eerste 'klaptelefoon' zijn met vaporchamberkoeling. Bij de Galaxy Z Fold6 is de vaporchamber 60 procent groter dan bij het oude model. Op papier een goede verbetering, want we weten dat high-end socs flink kunnen throttelen, en de Galaxy Z Flip5 had daar vorig jaar best veel last van.

Samsung Galaxy Z Flip6 (links/onder) en Z Flip5Samsung Galaxy Z Flip6 (links/onder) en Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip6 (links/onder) naast Z Flip5

De Galaxy Z Flip6 beschikt standaard over 12GB in plaats van 8GB werkgeheugen, net als de Galaxy Z Fold6. Hoewel laatstgenoemde een accu heeft die even groot is als bij zijn voorganger, beschikt de nieuwe Flip over ongeveer 8 procent meer accucapaciteit. Daardoor heeft de Galaxy Z Flip6 een accu die even groot is als die van de Galaxy S24, hoewel de klaptelefoon meer het formaat van een S24+ heeft. Het is alsnog wel fijn dat de Galaxy Z Flip6, ondanks de grotere accu, vernieuwde koeling en grotere camerasensor, geen gram meer weegt dan de Galaxy Z Flip5. Groter of breder is het toestel ook niet, en zelfs de cameralenzen steken niet veel verder uit.

Geen DeX op de Z Flip6

Evenals zijn voorgangers kan de Galaxy Z Flip6 niet de desktopinterface DeX weergeven op een externe display. Die mogelijkheid hebben normale Galaxy S-topmodellen over het algemeen wel, zelfs de goedkopere FE-toestellen. De Galaxy Z Fold6 beschikt wel weer over DeX.

Software: meer AI, 7 jaar updates

Uiteraard draaien de Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 Android 14 met daaroverheen Samsungs OneUI-skin. Op het oog lijkt er niets fundamenteels veranderd aan de interface. Niet dat die eerder slecht werkte, maar ook op dit vlak zien we andere fabrikanten meer experimenteren dan Samsung. De OnePlus Open heeft bijvoorbeeld de vernieuwende Open Canvas-interface, waarbij apps op het grote scherm deels buiten beeld kunnen verdwijnen. Daar lijkt bij de Galaxy Z Fold6 nog steeds geen sprake van.

Bij de klaptelefoons van motorola, zoals de razr 40 Ultra en razr 50 Ultra, kun je alle apps op het toestel ook op het coverscherm gebruiken. Dat is nog steeds niet het geval bij de Galaxy Z Flip6. Op het 'Flex Window' verschijnen, zonder omweg via customisatieapp Good Lock, alleen enkele geselecteerde apps en widgets. De Flip6 heeft wel enkele nieuwe opties om het coverscherm aan te passen. Zo kun je er een interactieve wallpaper op zetten, die bijvoorbeeld reageert op het weer. Er zijn meer widgets beschikbaar en je kunt nu meerdere widgets tegelijk op het scherm zetten.

Samsung Galaxy Z Flip6 - Coverscherm met meerdere widgets
Het coverscherm van de Galaxy Z Flip6 heeft ruimte
voor meerdere widgets.

Uiteraard beschikken de Galaxy Z Fold6 en Flip6 over verschillende AI-functies, met ten opzichte van eerdere Galaxy-toestellen met 'Galaxy AI' enkele verbeteringen. Zo kan de functie Transcript Assist, waarbij een voicememo automatisch wordt omgezet in tekst, beter omgaan met verschillende sprekers. De Live Translate-app heeft op beide nieuwe foldables een functie waarmee de vertaalde tekst op het coverscherm verschijnt, zodat die gemakkelijk zichtbaar is voor de gesprekspartner. Helaas zijn de taalfuncties die op het toestel zelf draaien nog steeds niet beschikbaar in het Nederlands. Ondersteuning voor onze taal wordt pas eind dit jaar verwacht, zo zei de fabrikant eerder al.

De Composer-functie werkt via de cloud en ondersteunt wel het Nederlands. Nieuw voor de Galaxy Z Fold6 en Flip6 is dat die niet alleen bestaande teksten in een nieuwe stijl kan omzetten, maar ook uitgebreidere teksten kan genereren op basis van enkele trefwoorden. De notitieapp van de Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 heeft een nieuwe functie genaamd Sketch to Image, waarmee je een simpele schets kunt omzetten tot een generatief plaatje. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende stijlen, zoals 'waterverf' of 'popart'. Portrait Studio doet iets soortgelijks, maar dan met foto's van gezichten. Geef die vervelende collega bijvoorbeeld een gek snorretje door het simpelweg op zijn smoelwerk te tekenen, of zet je eigen foto om tot een cartoon. Ook voor deze functies is een internetverbinding vereist.

Samsung Galaxy Z Fold6 - Sketch to ImageSamsung Galaxy Z Fold6 - Sketch to ImageSamsung Galaxy Z Fold6 - Sketch to ImageSamsung Galaxy Z Fold6 - Sketch to Image

Samsung kon niet zeggen of de nieuwe AI-functies van de Z Fold6 en Flip6 ook naar eerdere Galaxy-telefoons komen die beschikken over 'Galaxy AI'. Dat zijn, naast de Galaxy S24-serie, bijvoorbeeld ook de Galaxy Z Fold5 en Flip5. Voor de eerdere Galaxy AI-functies beloofde Samsung dat ze tot minstens eind 2025 zonder verdere betaling kunnen worden gebruikt. Hoe lang de nieuwe functies gratis te gebruiken blijven, kon Samsung ons echter niet vertellen.

Een te verwachten, maar wel fijne verandering bij de Galaxy Z Fold6 en Flip6 betreft het updatebeleid. Evenals de Galaxy S24-serie worden de nieuwe foldables 7 jaar voorzien van Android-versieupgrades en beveiligingsupdates. Dit betekent dat deze toestellen minstens tot Android 21 en medio 2031 ondersteund worden. De Galaxy Z Fold5 en Flip5, die nog onder het oude updatebeleid vallen, worden slechts bijgewerkt tot Android 17 en 2028.

Voorlopige conclusie

De Samsung Galaxy Z Fold6 en Flip6 zijn bepaald geen enorme updates ten opzichte van hun voorgangers, maar het foldable concept an sich is nog steeds leuk en vernieuwend ten opzichte van de meeste andere smartphones. Beide toestellen voelen steviger aan en de vouw in het scherm lijkt minder zichtbaar dan bij eerdere Galaxy Flip- en Fold-telefoons. Dat mag ook wel, want de Chinese concurrentie heeft dit al jaren voor elkaar. De Galaxy Z Flip6 bevat nog een aantal praktische verbeteringen die het gebruik op papier een stukje fijner beloven te maken: een betere hoofdcamera, grotere accu en een soc die beter wordt gekoeld en daarmee hopelijk wat minder throttlet. Pariteit met het normale topmodel uit de Galaxy S-serie bereikt de Z Flip6 daarmee nog niet. De specificaties zijn in sommige opzichten minder dan de goedkoopste Galaxy S uit de FE-serie, terwijl de prijs nog steeds hoger ligt dan bij de duurste Galaxy S24 Ultra.

Bij de Galaxy Z Fold6 is de grootste vernieuwing de bredere display, waarbij het voorscherm wat netter aansluit op de randen van het toestel. Het is een kleinere verandering dan ik vooraf had verwacht. Behalve de gebruikelijke specbump naar de nieuwste en snelste Qualcomm Snapdragon-soc is er verder niet zoveel veranderd, terwijl het toestel met een vanafprijs van bijna 2000 euro duurder is dan ooit. Een Z Fold5 heb je nu al voor zo'n 1250 euro. We vragen ons af of de nieuwe versie dat enorme prijsverschil waard zal zijn. Daarbij moet gezegd worden dat Samsung ongetwijfeld weer met aanbiedingen komt om de prijs te verlichten. We zagen de prijs van de Galaxy Z Fold5 in de eerste maanden na introductie enorm zakken. Als we deze trend doortrekken naar de Fold6, dan zou die met kerst ongeveer hetzelfde kunnen kosten als de Fold5 nu. Een laatste argument om toch voor het nieuwe model te gaan, is de beduidend langere updateperiode van zeven jaar in plaats van nu nog vier jaar.

Galaxy Z Fold6 Galaxy Z Flip6
Afmetingen Dichtgeklapt: 153,5 x 68,1 x 12,1mm
Open: 153x5 x 132,6 x 5,6mm		 Dichtgeklapt: 85,1 x 71,9 x 14,9mm
Open: 165,1 x 71,9 x 6,9mm
Gewicht 239g 187g
Scherm binnenkant Oled, 7,6", 2160x1856
1-120Hz		 Oled, 6,7", 2640x1080
1-120Hz
Scherm buitenkant Oled, 6,3", 2376x968
1-120Hz		 Oled, 3,4", 720x748
60Hz
Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Camera Hoofdcamera: 50MP f/1.8, ois
Ultragroothoek: 12MP f/2.2
Tele: 10MP f/2.4, ois, 3x 'zoom'
Frontcamera buiten: 10MP f/2.2
Frontcamera binnen: 4MP f/1.8		 Hoofdcamera: 50MP f/1.8, ois
Ultragroothoek: 12MP f/2.2
Frontcamera: 10MP f/2.2
Accu 4400mAh 4000mAh
Prijzen 12GB RAM+256GB opslag: 1999 euro
12GB RAM+512GB opslag: 2119 euro
12GB RAM+1TB opslag: 2359 euro		 12GB RAM+256GB opslag: 1119 euro
12GB RAM+512GB opslag: 1319 euro

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Reacties (80)

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Roel1966 10 juli 2024 22:20
Tja, meeste wat mij opvalt is dat er eigenlijk dus niets aan die kwetsbaarheid van het binnenste grote scherm veranderd is. Dat was voor mij vooral de rede dat ik afgezien heb van een Fold 3 te kopen die dan voor mij enigszins betaalbaar was. Het grote scherm vond ik fantastisch en voor mij dan heel prettig i.v.m. een ooghandicap, maar die kwetsbaarheid, nee.

In die zin ben ik toch wel blij met mijn ( 2de handse ) Samsung S23 Ultra die dan wel kleiner is qua scherm maar wel een degelijk scherm heeft.
Tjark @Roel196611 juli 2024 08:24
Tja wat is kwetsbaar? Dat fold-scherm kan dus ook niet kapotvallen. Hoe vaak ik mensen met een kapot scherm zie: dát zal je dus weer niét overkomen met een fold/flip.
Piandao @Tjark11 juli 2024 09:20
Nou, dat zou je inderdaad denken. Toch is mijn flip (dicht) van zo'n 1 meter hoogte kapot gevallen. Hij is op het scharnier gevallen van het scherm, die is vervolgens gebogen. Toen ik het scherm openklapte na de val, kwam er meteen een barst in....
Marve79 @Piandao11 juli 2024 10:28
Als je zo'n ding koopt voor die prijs is een verzekering bijna verplicht.
Piandao @Marve7911 juli 2024 12:09
Ja, inderdaad. Gelukkig kreeg ik dezelfde week een mobiel van de zaak. Economische schade viel dus uiteindelijk mee :)
LaTiNo156 @Piandao11 juli 2024 21:50
Damn, ik voelde dat bijna toen ik het las...
Roel1966 @Tjark11 juli 2024 20:18
Het voorste scherm van de Fold is ook gewoon glas dus dat kan wel kapot gaan bij en val, maar waar ik vooral op doel is bij het gewone normale gebruik. Een 'gewoon' scherm kan wat hebben en zeker al met een screenprotector kan je dat normaal gebruiken. Bij die Fold moet je echt heel voorzichtig zijn en je zelfs krassen kan veroorzaken met de vingernagel. Of bij het dichtklappen mag er niets op het scherm zitten want ook dat kan dan het scherm al beschadigen, dus tja.
CerandoX.nl @Roel196611 juli 2024 09:46
Ik heb de Fold3 en het scherm gaat niet meer volledig plat open. Vervolgens heb ik ook een S23 Ultra gekocht. De S23 Ultra kan video's op vrijwel dezelfde grote afspelen als de Fold3 en verder is het scherm wel handig voor productiviteit, maar daar ben ik ook alweer overheen gekomen.
surfin @CerandoX.nl11 juli 2024 10:50
Zit zelf te kijken naar een ultra formaat telefoon voor de productiviteit, begrijp ik het goed dat jij de productiviteits zaken van de ultra niet meer gebruikt? En mag ik dan vragen waar je het meest tegenaan loopt?
CerandoX.nl @surfin11 juli 2024 11:02
Ik loop nergens tegen aan en er is niet iets wat ik wel of niet gebruik. Ik bedoel dat de Fold3 beter was in dit aspect dan de S23 Ultra.
surfin @CerandoX.nl11 juli 2024 13:11
Helder, dus toch naar de folds gaan kijken. dank!
WillySis
@Roel196613 juli 2024 12:06
Aan de kwetsbaarheid van het binnenscherm kan men helaas niet heel veel doen. Voor een vouwbaar scherm moet het flexibel zijn. Om minder kwetsbaar te zijn moet het scherm harder zijn. Dat zijn gewoon dingen die niet met elkaar verenigbaar zijn.
Om krassen op het scherm te voorkomen kan je natuurlijk een screen-protector gebruiken.
Roel1966 @WillySis13 juli 2024 19:08
Aan de kwetsbaarheid van het binnenscherm kan men helaas niet heel veel doen. Voor een vouwbaar scherm moet het flexibel zijn.
Dus conclusie is en blijft dat eigenlijk die vouwbare schermen nog niet echt geschikt zijn voor gebruik in een smartphone.
Om krassen op het scherm te voorkomen kan je natuurlijk een screen-protector gebruiken.
Ik denk dat je je dan niet goed ingelezen hebt want het probleem is namelijk dat Samsung er af fabriek een screenprotector op aangebracht heeft. Alleen laat dus die screenprotector na verloop van tijd los maar je die dus niet zelf zomaar kan en mag vervangen binnen de garantieperiode. Daarnaast zijn er dus geen goede alternatieve screenprotectors vooral vanwege die vouw in het midden. Dus zo gemakkelijk is dat niet en die Samsung screenrpotector dus ook te zacht is en krassen op het scherm erachter kan veroorzaken.
WillySis
@Roel196613 juli 2024 22:23
Ik heb zelf een fold 4. Daar zit inderdaad af fabriek een screen protector op en die laat door het regelmatig vouwen uiteindelijk los. Dat is helaas niet te voorkomen omdat je nu eenmaal twee lagen met verschillende materialen hebt die in de vouw allebei een iets andere radius maken. Je mag die protector eenmalig onder garantie laten vervangen. Mocht het scherm zelf ook wat scheurtjes hebben, dan vervangen ze dat ook gewoon. Na garantie kost het € 25,-
Mijn fold heb ik gekregen (komt uit het researchlab van Samsung) en die heeft twee stukken Gorrilla glas Victus met een onbeschermd deel bij de vouw. De randen zijn duidelijk te zien. Dat is niet verkoop waardig.

Een flexibel scherm is gewoon kwetsbaar en je zal zelf moeten uitmaken of je daarmee om kan gaan of niet. Je kan het wel degelijk gebruiken in een smartphone.

Ik vind het eigenlijk vreemd dat de kwetsbaarheid van de flexibele schermen elke keer ter sprake komt zodra Samsung wordt genoemd. Andere merken gebruiken exact het zelfde scherm (zonder screen protector). Daar moeten eigenlijk dezelfde problemen spelen.
Roel1966 @WillySis13 juli 2024 23:52
Een flexibel scherm is gewoon kwetsbaar en je zal zelf moeten uitmaken of je daarmee om kan gaan of niet. Je kan het wel degelijk gebruiken in een smartphone.
Tuurlijk, voor mij was het dus nee omdat ik sowieso al pietje precies ben met mijn smartphone en het kleinste krasje mij dan al zou ergeren. En tja nee ik vind dus dat dan zo'n vouwbaar scherm nog niet echt rijp is voor de smartphone als het zo kritisch is met vooral aanraken.
Ik vind het eigenlijk vreemd dat de kwetsbaarheid van de flexibele schermen elke keer ter sprake komt zodra Samsung wordt genoemd. Andere merken gebruiken exact het zelfde scherm (zonder screen protector). Daar moeten eigenlijk dezelfde problemen spelen.
Dat is bij mij dan puur toeval en heeft verder niet specifiek iets met Samsung te maken, maar als ik een fold zou kopen zou het altijd Samsung zijn. Uiteindelijk heb k dan ook gekozen voor een S23 Ultra dus wel dan gewoon bij Samsung gebleven.
WillySis
@Roel196614 juli 2024 17:07
Een flexibel scherm is zeker nog niet geschikt voor de massa en dat zal het de komende drie jaar ook zeker niet worden.
Roel1966 @WillySis14 juli 2024 20:11
Een flexibel scherm is zeker nog niet geschikt voor de massa
Precies, en ja ik beschouw mijzelf wel een beetje tot de 'massa' en een smartphone deels wel als een dagelijks gebruiksvoorwerp beschouw. Nu bij die S23 Ultra met dan wel een Otterbox er omheen en screenprotector hoef ik niet dan uiterst voorzichtig te zijn.
WillySis
@Roel196615 juli 2024 09:46
Ik ben ook gewoon massa. Ik heb wel een Fold, maar die gebruik ik vooral thuis en op kantoor. Voor onderweg gebruik ik een Flip (ook gekregen) en dat is aan het scherm ook wel te zien. Buiten (wandelend of op de fiets) gebruik ik een A53 (zelf gekocht). De A53 mag dan niet zo snel zijn, maar navigeren, bellen en whatsappen gaat prima en de A53 is tenminste robuust en bestand tegen een fikse regenbui.
Roel1966 @WillySis15 juli 2024 19:16
Ik heb wel een Fold, maar die gebruik ik vooral thuis en op kantoor.
Daarvoor gebruik ik dan een Tab S9 Ultra die ik dan zowel als tablet maar ook min of meer als laptop gebruik wat op zich prima gaat.
De A53 mag dan niet zo snel zijn, maar navigeren, bellen en whatsappen gaat prima en de A53 is tenminste robuust en bestand tegen een fikse regenbui.
Ik zit een beetje met een ooghandicap en moet gewoon een smartphone hebben met groot en duidelijk scherm dus daarvoor zou zo'n Fold wel ideaal zijn geweest. Maar uiteindelijk heb ik dan een 2de handse S23 Ultra gekocht die ook dan heel robuust is en water en stofdicht. Plus dat ik er een Otterbox omheen gedaan heb met nog eens extra een screenprotector, dus die zit wel goed beschermd.
WillySis
@Roel196615 juli 2024 21:44
Met 60+ kan ik ook wel zeggen dat ik inmiddels een oogprobleempje heb. Met een leesbril is dat wel op te lossen, maar gemakkelijk is anders. Een fold met wat grotere letters is inderdaad erg prettig bij het lezen.
Roel1966 @WillySis15 juli 2024 22:53
Ik ben dan zelf achteraan in de 50tig en ga ook zo richting de 60tig maar ik heb buiten de 'normale' ouderdoms oogprobleempjes ( leesbril ) een zeldzame oogafwijking namelijk congentiale nystagmus. Ze noemen dat in de volksmond ook wel eens wiebelogen maar het is veel meer dan dat. Ik heb b.v. mede door die afwijking van die vreemde dingen als dat ik bij bepaalde schermen de PWM flikker kan waarnemen. Neem aan dat je weet dat b.v. O-led schermen door PWM aangestuurd worden maar ook b.v. de leds van backlights.

Toen dan de Tab S8 Ultra uit kwam had ik zoiets van joepie eindelijk een tablet met formaat waarop ik fatsoenlijk dan kan lezen. Echter, ik kon dus bij die Tab S8 Ultra die PWM flikker zien waardoor mijn ogen heel snel vermoeid raakten. Datzelfde had ik dus ook met bepaalde smartphones en het gewoon totaal onvoorspelbaar was omdat fabrikanten je dat echt niet erbij vermelden. Goed, toch toen uiteindelijk weer eens geprobeerd dan met de Tab S9 Ultra en ik dat probleem gelukkig bij die S9 Ultra niet heb. Wel dus bij smartphones was het nog een hele zoektocht, tig smartphones geprobeerd en uiteindelijk dan geslaagd met de S23 Ultra.
dimi22 @Roel196622 juli 2024 16:59
Ik heb zelf ook heel erg last van PWM en kan eigenlijk geen enkel modern toestel vinden wat werkt voor mij. Heb je lang moeten wennen aan het s23 ultra scherm of ging het direct goed?
Roel1966 @dimi2222 juli 2024 19:05
Heb je lang moeten wennen aan het s23 ultra scherm of ging het direct goed?
Ik ga er even vanuit dat je de Tab S9 Ultra bedoeld maar ik dus zowel de Tab S9 Ultra als de Tab S8 Ultra beiden in huis had. Die heb ik dan naast mekaar gezet en ik meteen af begin een behoorlijk verschil kon zien. Als ik dan even op de Tab S8 Ultra bezig was merkte ik vermoeidheid maar bij de Tab S9 Ultra totaal niet.

Trouwens, dit probleem heb ik dan alleen bij O-led schermen maar bij IPS schermen b.v. weer niet.
Llopigat
10 juli 2024 15:32
Jammer dat de Flip nog steeds niet beschilkt over DeX. Dat schiet niet op zo, met zo'n duur toestel.. Voor mij absoluut een dealbreaker want ik gebruik het heel veel. Laatst zelfs nog een hele week op gewerkt.

De Fold 6 is ook veel te meh voor die prijs trouwens. Een klein beetje dunner geschaafd en dat was het wel. Als je ziet wat de chinese merken doen (Vivo Fold 3, Honor Magic V2) loopt Samsung hopeloos achter.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:28]

Svennie @Llopigat10 juli 2024 18:35
ik gebruik DeX niet (moest eerlijk gezegd even Googlen wat het ook al weer was), ik zit al op de site van VF om mijn abbonement te verlengen, nog niet op ja geklikt maar dat gaat toch wel gebeuren denk ik, heb nu de Flip 4 en die bevalt me prima, de Flip 6 gaat dat ook doen ongetwijfeld

Waarom zou DeX niet op de foldables zitten? Ziet er wel interessant uit

[Reactie gewijzigd door Svennie op 22 juli 2024 13:28]

Llopigat
@Svennie10 juli 2024 21:25
Vorige keer was het warmte naar verluid (dit was gezegd door mensen van Samsung op een beurs). Bij de Flip 5 was de eerste keer dat er uberhaupt DeX op had kunnen zitten want de eerder modellen hadden maar USB-2 en daar kan het sowieso niet op. Je hebt USB-3 hardware nodig met displayport output altmode.

En inderdaad, ik heb toen de reviews nagekeken en in die van notebookcheck bleek dat de Flip 5 vergeleken met de technisch vergelijkbare (maar niet vouwbare) S23 echt veel en veel heter wordt omdat de Flip zijn warmte niet goed kwijt kan. Met name doordat de SoC tussen twee PCB's in zit gesandwicht en daardoor zijn hitte niet aan het chassis kwijt kan.

Ik had gehoopt dat ze dat design probleem nu wel opgelost zouden hebben. En de Flip 6 heeft wel betere koeling volgens Samsung's verhaal.. Maar DeX is nog steeds de grote afwezige.

Ik vind DeX echt geweldig. Ik gebruik het al sinds het voor het eerst werd geintroduceerd op de S8. Toen viel het nog tegen, de S8 was er eigenlijk te traag voor en had te weinig geheugen. De S23 heeft met 8GB eigenlijk ook nog wat te weinig geheugen, 12GB was beter geweest. Omdat je je telefoon hierbij gebruikt als PC, heb je vaak veel windows en apps tegelijk open. Juist daarom zou een flip wel cool zijn. Want met DeX merk je al gauw dat als je van de ene naar de andere open app gaat dat er al dingen lopen te refreshen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:28]

Slicey 10 juli 2024 15:27
Ik vind het erg mooie technologie (zelf heb ik ook de Fold4) maar een vierkanter desing, spec upgrade en de vouw iets minder duidelijk voor een nog hogere prijs? Ik had eigenlijk wel verwacht dat de prijzen wat zouden dalen nu ze meer ervaring hebben met het maken van dit soort displays.. Met deze prijs wordt de niche markt nog nicher lijkt me.
AibohphobiA BoB @Slicey10 juli 2024 19:23
En dan heb je een serieus bedrag neergelegd voor de telefoon en kan je regelmatig de folie vervangen omdat deze steeds loslaat.
Eerst maar eens kijken of ze dat opgelost hebben.
Marcievg @AibohphobiA BoB11 juli 2024 03:14
Ik heb de fold 2 gehad en daar liet de folie aan de binnenkant nog weleens los. Nu al enige tijd de Fold 4 in gebruik en er is tot op heden geen plekje te bespeuren waar de folie loslaat.
Ik gebruik het grote ten volle en vouw de telefoon vaak open in mijn gebruik.
Geen idee waar je negativiteit op gebaseerd is maar mijn ervaring anders.
AibohphobiA BoB @Marcievg11 juli 2024 08:36
Ik ben dol op anekdotisch 'bewijs', maar als je even om je heen kijkt dan zijn er voldoende voorbeelden.

Flip 4
Flip 5
Binnen een jaar
Vaak is het garantie en dan hoef je alleen maar even je telefoon helemaal leeg te maken en op te sturen. Na een tijd krijg je hem weer terug.
Althans...
Mooi uitgebreid verslag van een slachtoffer
En tot slot natuurlijk ook een paar Tweakers die een probleempje hadden
redniels @AibohphobiA BoB11 juli 2024 09:29
heeft het sarcastisch (?) over anekdotisch bewijs. Komt zelf met anekdotisch bewijs om zijn punt kracht bij te zetten.

Jup..

dus..

Koffie iemand?
AibohphobiA BoB @redniels11 juli 2024 10:34
Ik heb er geen (met een reden), dus welk anekdotisch bewijs bedoel je precies?
Die enorme berg verschillende voorbeelden op de diverse fora?
redniels @AibohphobiA BoB11 juli 2024 16:51
"enorme berg" Hoppa. Je voegt er nog een aan toe.Zo subjectief als maar zijn kan.

Niets wat je noemt is objectief of ergens aan gerelateerd. We weten niet over welk percentage gebruikers we het hier hebben. als er 1000 zijn verkocht en jij hebt hier 500 meldingen dan is dat niet goed. maar als we 500 meldingen hebben op de fora's en er zijn er miljoenen verkocht dan hebben we het over wat.... een een paar honderdste procent? Da's heel weinig...

Daarnaast, behalve de uitkomst (het is kapot) weten we niets van de oorzaken van deze "meldingen". Wat mensen online beweren is vaak niet wat er echt is gebeurd. Mensen lullen uit hun nek en liegen voor ingebeelde internet punten.

Dus ja, dat is nogal anekdotisch.

En weet je, Ik koop het ook niet. Ik vertrouw het ook niet. Maar ik weet dat die beslissing niet op rationele controleerbare feiten is gebaseerd.
AibohphobiA BoB @redniels11 juli 2024 20:42
Hou toch op, de klachten zijn niet van de lucht. Je kunt het negeren en dat moet je ook zeker doen als je denk dat je veel geld hebt uitgegeven aan iets goeds. Maar realistisch is het natuurlijk niet.
dgtazzman81 @AibohphobiA BoB11 juli 2024 09:02
En procentueel is dat???

Je weet dat statistics gezien mensen vooral klachten uiten en niets zeggen als het goed gaat. Er zal altijd een 'failure rate' zijn, bij elk toestel.


Dan nog, eerste keer vervangen is nog altijd gratis, daarna iets van 30 EURO via Samsung, ongeveer een tientje als je het zelf doet. Niet bepaald wereld brekende prijzen. Niets gezien dat mensen hiervoor heel hun toestel moesten resetten, kan ook vaak gewoon in de winkels van Samsung/providers worden gedaan terwijl je wacht.

Ik heb op mijn normale telefoons ook gewoon screen protectors, scheelt een hoop krassen, maar die gaan ook niet eeuwig mee, 3-6 maanden in mijn geval.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 22 juli 2024 13:28]

AibohphobiA BoB @dgtazzman8111 juli 2024 09:11
Samsung zal de percentages niet snel delen, denk je wel?
Maar gezien het enorme aantal hits bij Google en het relatief kleine aantal dat er waarschijnlijk verkocht wordt (de prijs is namelijk nogal hoog), is het percentage vrij hoog in te schatten.

Een normale telefoon hoeft helemaal geen protector, ik heb er nog nooit een gehad en zal dat ook nooit doen. En voor het vraagt, een hoesje heb ik ook niet. Maar ik heb mijn telefoon dan ook niet in dezelfde zak als mijn sleutels.
Bij deze telefoon kan het klaarblijkelijk niet anders en is het m.i. gewoon een gemankeerd ontwerp. Als je na de garantie elke keer € 30,- moet betalen om hun probleem op te lossen, dan vind ik dat onacceptabel.
dgtazzman81 @AibohphobiA BoB11 juli 2024 09:25
Jij vindt het niet kunnen, anderen vinden het een acceptabel risico.

Bij de meesten waar de film loslaat is het meestal na een jaar. De gemiddelde persoon houdt een telefoon 2 jaar. Eeste vervanging is gratis, dus gemiddeld gezien zullen mensen de telefoon vervangen tegen de tijd dat vervanging van de film uberhaubt geld gaat kosten. Na 2 jaar heb je geen garantie meer en is er geen reden meer om het niet zelf met een kitje van 10 EURO te doen als je het toestel toch wil houden.

Ik zal niet zeggen dat Samsung altijd netjes is geweest met dit 'probleem', maar ik vind de huidige regeling prima, doch irritant dat je het toestel even kwijt bent als je voor opsturen opteert.

Overigens, de telefoons werken prima zonder de film, maar je bent je garantie kwijt als je hem niet vervangt. Geen mankement, gewoon risico analyse van Samsung, gezien het flexibele scherm zacht plastic MOET zijn, dus gevoeliger is voor krassen.

Prijzen, tja, wat zal ik zeggen. Waren voorheen sterk gereduceerd door trade-in en aanbiedingen bij lancering, had de Flip 5 voor rond de €650 zonder inruil, maar ik krijg de Flip 6 niet onder de €700, met inruil van de 5 (dit is in het VK), dus dit is zeker geen positieve ontwikkeling en moet toch gaan twijfelen over Samsungs in de toekomst, al is er weinig keuze als je puur Chinese merken wil ontwijken...

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 22 juli 2024 13:28]

dgtazzman81 @AibohphobiA BoB11 juli 2024 12:29
Zie niet hoe dit een gedachtegang is die zichzelf tegenspreekt. Dat het kan gebeuren is al jaren bekend, wordt (tegenwoordig wel)onderschreven door Samsung die met een redelijk compromis is gekomen en zou bekend moeten zijn bij mensen die deze producten kopen. De frequentie dat het voorkomt wordt steeds minder, er zijn genoeg mensen die er nooit mee te maken krijgen en hopelijk wordt het ooit helemaal opgelost.

Het is wederom niet dat het filmpje er afhalen funest is voor de telefoon, je hebt gewoon meer kans op krassen op het scherm, voor de rest short er niks aan de bruikbaarheid.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 22 juli 2024 13:28]

dgtazzman81 @AibohphobiA BoB11 juli 2024 06:52
Op m'n Flip 5 na bijna een jaar nog geen teken van losse folie te bespeuren. Ze hebben het lijm proces ook verandert over tijd.

Alleen jammer dat de trade-in en pre-order deals dit jaar enorm tegenvallen bij ons in het VK. Dan maar geen upgrade dit jaar, volgend jaar weer kijken. De upgrade is toch minimaal (en mij zeker geen €700 waard).
Slicey @AibohphobiA BoB11 juli 2024 09:03
Ja opzich vind ik het wel mee vallen hoe vaak dat gebeurt, in mijn bijna 2 jaar heb ik 1 keer de screenprotector gratis laten vervangen maar dat is vaker dan een normale phone natuurlijk
Freejevader @Slicey11 juli 2024 06:33
Ik denk dat het inderdaad niche blijft zo. Ook omdat bedrijven voor diensttelefoons toch eerder zullen blijven kiezen voor een normale Galaxy S23 wanneer die veel goedkoper en betrouwbaarder is. Defensie is een groot inkoper met tegen de 80k werknemers aan die ieder een smartphone krijgt. Flagship iPhone of flagship Samsung Galaxy.
Jumpman 10 juli 2024 15:38
Mooie ontwikkelingen in deze innovatieve toestellen, maar die (advies)prijzen zijn echt te hoog.

Ik zie steeds vaker mensen met innovatieve betaalbare topmodellen van andere merken verschijnen, dan lijkt mij een prijsverhoging van Samsung geen slimme zet als je veel afzet wilt genereren.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 22 juli 2024 13:28]

BlaDeKke @Jumpman10 juli 2024 21:18
Kan ook een gevoel van kwaliteit geven. Zo’n hoge prijs.
Kiswum
10 juli 2024 16:25
Pariteit met het normale topmodel uit de Galaxy S-serie bereikt de Z Flip6 daarmee nog niet. De specificaties zijn in sommige opzichten minder dan de goedkoopste Galaxy S uit de FE-serie, terwijl de prijs nog steeds hoger ligt dan bij de duurste Galaxy S24 Ultra.
Ik zou eigenlijk zeggen dat de processor voor de Z Flip 6 toch wel een vooruitgang is, in tegenstelling tot de S24 serie die in Europa wordt verkocht.

Info over de cpu's: review: Samsung Galaxy S24 en S24+ - Fijne update ondanks Exynos

Naast de resultaten van de camera in vergelijking met de S24, ben ik straks ook wel benieuwd naar de accu test tussen de S24 en Z Flip 6. Deze 2 smartphones zijn redelijk aan elkaar gewaagd en naast het schermformaat, is vooral de processor anders. Als de Z Flip 6 zuiniger is dan de S24, dan is dat voor mij wel het bewijs dat je momenteel beter uit bent bij Qualcomm.
Praetextatus 10 juli 2024 17:57
1500 euro na wikken en wegen betaald voor een fold 6 met een 1 jarig odido abbo van 10 euro pm. Had toch prive een abbo nodig dus vandaar. Fold 3 is echt EOL (letterlijk)
EdvanAl 10 juli 2024 19:59
2000 euro bijna.
Op naar de volgende stap ..3000 euro....
Ik vind het persoonlijk waanzin prijzen.

Maar ja dat is persoonlijk.

[Reactie gewijzigd door EdvanAl op 22 juli 2024 13:28]

Goozeman 11 juli 2024 10:25
Na, 5 reparaties in 1,5 tijd aan mijn Flip4; waarvan 4x een compleet nieuw scherm, behuizing en batterij en 1x een nieuwe screenprotector heb ik mezelf voorgenomen om weer terug te over te stappen naar een 'normale' telefoon. Ja, het valt allemaal onder de garantie, maar de hoeveelheid werk om elke keer weer alles opnieuw te installeren weegt hier echt niet tegen op. Voor mij is het concept foldable helaas dood.
mountain_aliw @Goozeman11 juli 2024 20:16
Erg ongelukkige ervaring met de Flip man. Bummer.
sebastienbo 10 juli 2024 15:39
Heeft de flip deze keer wel samsung DEX ? Kan iemand hem even aansluiten op een scherm voor dit te bevestigen? Want op flip 5 kon het niet door de warmte ontwikkeling. Maar nu er de vapor chamber bij is ...misschien wel

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 13:28]

Jaerie @sebastienbo10 juli 2024 16:11
Gezien de grote blauwe disclaimer in het artikel dat de Flip geen DeX ondersteuning heeft, gok ik van niet..
Church of Noise 10 juli 2024 16:32
Gezien er geen topic in't forum bestaat: vind de prijs met inruil van een z Fold 5 512GB én de unpacked code nog tegenvallen, aan 944 euro na alle voordelen voor opnieuw een 512gb toestel. Inruil is 536 voor een perfect toestel plus 300 door de code. Los van de code is dat echt pover, en zelfs met is het niet om over naar huis te schrijven.

Moest de inruil nu beter zijn, had ik de upgrade gedaan, maar 944 voor minimale verschillen? Wordt em niet...
Tusk @Church of Noise10 juli 2024 17:02
Ik kreeg van Odido Mijn flip 4 moet nog 157 opleveren + 200 euro extra inruil, dat van 912 afhalen: 555. Welke code/provider?
Vlizzjeffrey @Church of Noise11 juli 2024 23:41
Vodafone heeft een mooi actie dan heb je de flip6 voor 586 euro inclusief abbo kosten.

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