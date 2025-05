'Samsung organiseert op 10 juli Unpacked-evenement, toont dan Z Flip6 en Fold6'

Samsung presenteert naar verluidt op 10 juli dit jaar de Galaxy Z Flip6 en Galaxy Z Fold6. Tijdens dit tweede Galaxy Unpacked-evenement van dit jaar toont het bedrijf mogelijk ook de eerste Galaxy Ring, waarover nog vrijwel niks bekend is.

Volgens SamMobile organiseert Samsung op 10 juli dit jaar een nieuw Galaxy Unpacked-evenement. Tijdens dat evenement kondigt het bedrijf naar verwachting de vouwbare Galaxy Z Fold6 aan. Ook wil het bedrijf dan de Galaxy Z Flip6-klaptelefoon met een vouwbaar scherm presenteren. Veel details over de opvolger van de Z Flip5 zijn er nog niet bekend.

Mogelijk geeft Samsung op dit evenement ook meer details over de Galaxy Ring. Daarover zei een topman van het bedrijf eerder dit jaar dat Samsung de Galaxy Ring in de zomer of het najaar wil uitbrengen.

Samsung organiseerde eerder dit jaar al een Unpacked-evenement. In januari presenteerde het bedrijf de Galaxy S24, de S24+ en de S24 Ultra.