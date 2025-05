Proximus legde vorig kwartaal 44.000 nieuwe glasvezelaansluitingen aan

Proximus sloot in het vorige kwartaal 44.000 nieuwe glasvezelaansluitingen aan. De Belgische provider heeft nu in totaal 441.000 huishoudens aangesloten op een glaslijn. Het bedrijf kreeg er ook een groot aantal klanten bij, zowel voor mobiele abonnementen als vaste thuisabo's.

De Belgische provider schrijft in de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat het in het eerste kwartaal van dit jaar 36 procent méér zogenaamde 'fiber in the street'-aansluitingen aanlegde. Dat waren er 44.000, waarmee het bedrijf eind maart van dit jaar 441.000 geactiveerde glasvezellijnen had aangelegd.

Het aantal abonnees van Proximus groeide ook. Het aantal klanten met een mobiel abonnement groeide met 21.000 en het aantal mensen met een vast internetabonnement thuis met 12.000. Ook groeide het aantal klanten met een 'convergent abonnement'; dat zijn klanten met een combinatie van vast internet en televisie. Dat waren er in de eerste drie maanden van dit jaar 17.000 meer dan vorig jaar.

De omzet van Proximus steeg mede door die nieuwe abonnees met 4,5 procent. Bij klanten met een thuisaansluiting steeg de omzet met 6,5 procent en voor zakelijke aansluitingen met 2,7 procent. Het bedrijf haalde daarmee een kwartaalomzet van 1,2 miljard euro. Het overkoepelende Proximus Groep, waaronder ook Flitsmeister en Telesign vallen, boekte een totaalomzet van ruim 1,5 miljard.