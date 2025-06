'Proximus+ komt volgend jaar uit'

Proximus zou zijn gratis dienst Proximus+ volgend jaar uitbrengen. Dat meldt analistenbureau Telecompaper. De Belgische provider kondigde de dienst eerder dit jaar aan en zou hem snel gaan uitbrengen.

De dienst moet uitkomen voor eind maart, meldt Telecompaper. Op de eigen site meldt de provider dat de dienst 'spoedig' te gebruiken moet zijn. De dienst zal gratis zijn en beschikbaar voor klanten en voor mensen die geen klant zijn.

De app bundelt diverse diensten. Zo moeten gebruikers met de app onder meer parkeerkaartjes kunnen kopen, energiegebruik in huis bijhouden en op de hoogte blijven van wat er in hun buurt gebeurt. Zo moeten gebruikers inloggen met een itsme-account. De parkeerfunctie werkt met Be-Mobile 4411. MyWeather werkt met weersinformatie van het KMI. MyNeighbourhood om evenementen in de buurt weer te geven, werkt met Out.be.

MyHome voor het nagaan van energiegebruik en het in de gaten houden van wifi werkt met informatie van Proximus zelf. Ook stelt de provider klanten daarmee op de hoogte van terugroepacties voor bepaalde apparatuur. Proximus kondigde de dienst begin dit jaar aan. Er loopt momenteel een bètaperiode, zodat gebruikers de app voor iOS en Android alvast kunnen installeren.