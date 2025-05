Proximus heeft een kwart van België aangesloten op glasvezelnetwerk

Proximus heeft bijna 1,5 miljoen woningen en bedrijven aangesloten op zijn glasvezelnetwerk. Dit komt neer op een kwart van België. Van de aansluitingen zijn er 322.000 geactiveerd. De provider zag de omzet in het afgelopen kwartaal groeien, maar de nettowinst daalde.

De Belgische provider zegt zijn netwerk bij 1,483 miljoen woningen te hebben uitgerold, wat ruim 450.000 meer is dan een jaar geleden. Mede door de uitrol van glasvezel en het recente aanbod van een 8,5Gbit/s-abonnement, zegt Proximus een 'aanhoudend sterke omzetgroei' te zien op de thuismarkten. Die omzet was in het afgelopen kwartaal 2,98 miljard euro; 4,5 procent meer dan een jaar eerder.

Onder die thuismarkten vallen naast vastinternetdiensten ook tv- en telefonieabonnementen. Vooral het aantal prepaidklanten valt negatief op; dit daalde van 662.000 vorig jaar naar 583.000 in het afgelopen kwartaal. Het aantal vastinternet- en tv-klanten bleef relatief stabiel, met respectievelijk een stijging van 1,7 procent en een daling van 2,1 procent. Het aantal mobiele abonnementen nam met 2,8 procent toe tot 4,88 miljoen. Het aantal machine-to-machineabonnementen nam met 13 procent toe tot 4,18 miljoen.

De thuismarkt blijft voor Proximus de belangrijkste omzetbron, al steeg de omzet uit TeleSign met 19,2 procent tot 247 miljoen euro. TeleSign is een bedrijf dat de 'betrouwbaarheid' van telefoonnummers beoordeelt voor bedrijven als Microsoft, TikTok en Electronic Arts, en waar privacystichting noyb eerder een klacht over indiende.

De totale Proximus-omzet groeide tot 2,98 miljard euro, 4,9 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst was 188 miljoen euro, 22,5 procent minder in vergelijking met vorig jaar. Deze gedaalde winst komt volgens Proximus door kostenstijgingen door inflatie, waarbij vooral elektriciteitskosten en cumulatieve loonindexeringen worden genoemd.