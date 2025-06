Proximus verhoogt prijzen voor veel abonnementen voor tweede keer dit jaar

De Belgische provider Proximus gaat per 1 juli de prijzen van veel abonnementen verhogen. Het gaat om de tweede prijsverhoging dit jaar. De eerste gebeurde begin januari. Het was sinds vorige week al bekend dat er een prijsaanpassing aankwam.

Het pakket met internet en tv, Flex S, gaat van 67 euro naar 70 euro in de maand, zo blijkt uit de informatie die Proximus online heeft gezet. Dat abonnement was vorig jaar nog 64 euro per maand. De Flex XS-abonnementen lijken in prijs gelijk te blijven, net als de Flex Premium-abonnementen.

Wel gaan er veel andere abonnementen in prijs omhoog, waaronder zakelijke abonnementen en mobiele abonnementen. Mobile XS gaat van 11 naar 12 euro in de maand, net als Easy 10 en Easy+ 10. Easy 25-opties gaan van 26 naar 27 euro en Easy+ 45 komt uit op 47 euro. Mobilus M stijgt van 27 euro naar 30 euro in de maand. Mobilus Maxi gaat van 43 euro naar 48 euro.

Proximus had de prijsverhoging vorige week al aangekondigd, toen het zijn kwartaalcijfers presenteerde. De Belgische provider spreekt over 'verdere waardeoptimalisatie in een context waarin de impact van de inflatie aanzienlijk is'.