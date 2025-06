Proximus verhoogt databundels bestaande klanten zonder prijsverhoging

Proximus heeft de databundels van zijn Mobile Flex-abonnementen verhoogd zonder de prijzen aan te passen. De relatief grootste verhoging is bij Mobile Flex S, die van 12GB naar 15GB per maand gaat.

Mobile Flex M gaat van 80GB naar 85GB per maand, terwijl het Unlimited-abonnement bij de fair use policy van 350GB naar 400GB per maand gaat, zegt Proximus. De wijzigingen zijn al ingegaan per 1 september. Klanten zouden hierover al bericht moeten hebben gehad, de wijziging verscheen maandag pas op de website van Proximus.