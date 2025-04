Belgische internetprovider edpnet wordt overgenomen door Proximus

Proximus neemt de eveneens Belgische provider edpnet over. Onlangs maakte Proximus al kenbaar dat het interesse had in een overname van de noodlijdende, kleine provider. Edpnet komt volledig in handen van Proximus.

Proximus meldt dat edpnet zijn activiteiten als 'onafhankelijke entiteit' binnen de Proximus Groep kan voortzetten. "In het kader van de gerechtelijke reorganisatie van edpnet kondigt Proximus vandaag aan dat de Ondernemingsrechtbank in Dendermonde zijn bod voor de overname van het bedrijf heeft gevalideerd. Bijgevolg zal Proximus de activiteiten en activa van het Belgische edpnet nv en het Nederlandse edpnet bv verwerven", schrijft Proximus.

In oktober vorig jaar vroeg edpnet bescherming aan tegen zijn schuldeisers, waarvan Proximus een van de grootste was. Onlangs was er een zitting bij de rechtbank, omdat edpnet zichzelf moest verkopen. De provider zou een schuld van 12 miljoen euro hebben en om die deels te kunnen terugbetalen, was een verkoop onontkoombaar. Proximus heeft 20,5 miljoen euro geboden waarmee het de volledige eigenaar wordt.

Edpnet heeft 46.000 vaste abonnees en 20.000 mobiele abonnees. Proximus zelf heeft 2,2 miljoen vaste abonnees en 4,8 miljoen mobiele klanten. Dat edpnet in de problemen zat, bleek vorig jaar al. Proximus neemt vaker kleine providers over. Dat gebeurde ook bij onder meer Scarlet en Mobile Vikings. Edpnet klaagde vorig jaar nog bij de Belgische telecomwaakhond over vermeende oneerlijke concurrentie vanuit Proximus-dochter Mobile Vikings.