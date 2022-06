Edpnet klaagt bij Belgische telecomwaakhond over Proximus en Mobile Vikings

De telecomprovider edpnet heeft dinsdag een klacht ingediend bij de Belgische telecomautoriteit BIPT. Het bedrijf beschuldigt Proximus van 'oneerlijke concurrentie' en wijst daarbij op de internetabonnementen van Mobile Vikings.

Volgens edpnet is er niet rendabel te concurreren met de nieuwe abonnementen voor vast internet van Proximus-dochterbedrijf Mobile Vikings. Edpnet wil daarom zelf minder betalen voor het gebruik van Proximus' netwerk. Mobile Vikings heeft dinsdag abonnementen voor vast internet beschikbaar gemaakt. Voor 38 euro per maand is er een abonnement met maximaal 100Mbit/s down en tot 40Mbit/s up. Voor 53 euro per maand is de downloadsnelheid maximaal 1Gbit/s down en 500Mbit/s up. Mobiele klanten krijgen maandelijks drie euro korting op een abonnement.

Edpnet heeft ruim 45.000 klanten in België en maakt gebruik van het netwerk van Proximus. Het bedrijf biedt onder meer vast internet aan met wettelijk vastgestelde prijzen. Volgens Joachim Slabbaert, de operationele directeur van edpnet is het "onmogelijk voor de provider om hetzelfde aanbod qua internetabonnementen te hebben als Mobile Vikings, zonder in eigen vel te snijden".

Doordat er geen aansluitkosten zijn bij Mobile Vikings, moet de provider kosten terugverdienen via het maandelijkse abonnement. Slabbaert stelt echter dat dit "economisch niet haalbaar is met de prijs die Mobile Vikings-klanten betalen". "Als dochterbedrijf van Proximus heeft Mobile Vikings blijkbaar andere regels dan wij. Als wij hun aanbod zouden matchen, dan zouden we met dik verlies verkopen.”, zegt de directeur tegen Het Laatste Nieuws. Daarom wil edpnet minder betalen voor het gebruik van het netwerk van Proximus en dit via het BIPT afdwingen.

Mobile Vikings wil tegenover Het Laatste Nieuws niet reageren op de klacht van edpnet. Het wil de klacht eerst zelf onderzoeken en reageren bij het BIPT.