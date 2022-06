Lenovo start zijn eerste Europese assemblagelijn voor servers en workstations

Lenovo heeft zijn eerste assemblagefaciliteit in Europa in gebruik genomen. In het omvangrijke complex in het Hongaarse Ullo maakt de fabrikant voortaan servers, opslagsystemen en workstations

Het complex in Ullo heeft een vloeroppervlak van bij vijftigduizend vierkante meter, verdeeld over twee gebouwen. Het is daarmee volgens Lenovo een van zijn grootste productiefaciliteiten wereldwijd. Dagelijks kunnen er volgens het bedrijf meer dan duizend servers en vierduizend workstations van de lopende band rollen. Bij de start werken er duizend mensen, maar dit aantal neemt toe naarmate de fabrikant de productie gaat opvoeren.

In een video toont Lenovo onder andere hoe dimm-geheugenmodules geautomatiseerd gelabeld worden. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst met een capaciteit van 0,5 megawatt. Ullo is een kleine plaats in Hongarije, zo'n 25 kilometer van Budapest verwijderd. Lenovo heeft wereldwijd meer dan 35 productiefaciliteiten.