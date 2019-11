Sluiting een van de laatste computerfabrieken Europa is afgewend door overname

Het Duitse Kontron gaat de in Augsburg gevestigde moederbordenfabriek van Fujitsu overnemen. Fujitsu wilde de locatie volledig sluiten. Kontron zal er moederborden fabriceren voor industriële toepassingen en robots. Het is een van de laatste computerfabrieken in Europa.

Kontron is eigendom van het Oostenrijkse S&T AG, dat op zijn beurt weer voor ongeveer 30 procent eigendom is van de gigantische electronicafabrikant Foxconn. Dat schrijft Heise. Bij de aankondiging van de sluiting van de Augsburg-fabriek bleek dat 1500 banen zouden verdwijnen, maar het is onbekend hoeveel banen er nu dan toch behouden worden met de overname van de fabriek door Kontron.

Fujitsu motiveerde de beslissing uit 2018 om de fabriek te sluiten met de redenering dat het zijn operaties wil centraliseren in thuisland Japan. Daarnaast was de zet ook het gevolg van een verschuiving van producten naar diensten voor Fujitsu. Het bedrijf wil zich meer op specifieke technologie als kunstmatige intelligentie en de blockchain richten, stelde het toen. De fabriek in Augsburg was de enige productiefaciliteit van Fujitsu in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika.

Een andere computerfabriek in Europa is die van Dell, in het Poolse Łódź, waar het servers en desktops maakt. Dell nam die fabriek in 2008 in gebruik, maar wilde deze een jaar later alweer van de hand doen aan Foxconn. In 2011 ketste die verkoop af. Een andere Dell-fabriek staat in het Ierse Limerick.