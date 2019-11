Phoenix Point komt op 3 december uit voor pc en krijgt ook PS4-versie

Phoenix Point, de aankomende game van de geestelijk vader van X-Com, komt op 3 december uit. De maand van release was al bekend, maar de dag nog niet. Verder komt de Xbox One-versie in het eerste kwartaal van 2020 en komt er ook een PS4-versie, ergens 'later in 2020'.

Ontwikkelaar Snapshot Games vertelt verder dat de Early Access Edition van het spel per 8 november omgezet wordt in de retailversie. Wie daarna nog een pre-order voor de game plaatst, krijgt geen toegang tot een Early Access- of retailversie tot 3 december. Verder is de verwachting dat het eerste dlc-pakket 'vroeg in 2020' uitkomt en dat de overige vier dlc-pakketten ook in de loop van dat jaar uitkomen.

Phoenix Point begon als een crowdfundingcampagne op Fig. Daar werd het streefbedrag ruimschoots binnengehaald. Oorspronkelijk was het plan van het ontwikkelteam om de game eind 2018 uit te brengen, maar na meermaals uitstel aan te kondigen, is Snapshot games nu op deze datum uitgekomen. De pc- en macOS-versie van het spel staat ook exclusief op de Epic Games Store, waar de spellenmaker ook financieel voor gecompenseerd wordt. Een jaar na de Epic-release volgt een release op Steam en GOG.

Het spel komt uit de koker van de Brit Julian Gollop. Hij richtte zo'n 30 jaar geleden Mythos Games op, daar verzon hij de concepten achter UFO: Enemy Unknown uit 1994 en opvolger X-COM: Apocalypse uit 1997. De serie hield in 2001 op te bestaan, tot Firaxis er nieuw leven in blies. Gollop werkt nu dus aan een nieuwe game in het genre, die in alle opzichten behalve de naam opnieuw X-Com lijkt te zijn. Tweakers heeft halverwege 2018 gekeken naar hoe de game er toen bij stond in een preview. De game gaat 32,99 euro kosten.