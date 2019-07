X-Com-bedenker stelt Phoenix Point uit tot december

Phoenix Point van X-Com-bedenker Julian Gollop is weer uitgesteld. De game moet nu in december verschijnen, zo'n drie maanden na de eerder aangekondigde verschijningsdatum. In september verschijnt wel een nieuwe testversie voor backers.

Ontwikkelaar Snapshot Games maakt op zijn forum bekend dat Phoenix Point weer is uitgesteld, zodat het spel aan de 'hoge standaard' van de studio kan voldoen. Er is meer werk te doen dan waarvoor tijd beschikbaar is en Snapshot wil zijn ontwikkelaars niet te veel laten overwerken, zegt het team in de forumpost.

De studio noemt geen nieuwe verschijningsdatum, alleen de maand december. Begin dit jaar werd de game ook al met drie maanden uitgesteld. De datum werd toen op 3 september gezet. Oorspronkelijk was het plan van het team om de game eind 2018 uit te brengen.

Op de eerder beloofde verschijningsdatum komt nu Backer Build 5 uit. Dat is een vroegtijdige versie die beschikbaar is voor mensen die de game door middel van crowdfunding hebben gesteund. Phoenix Point verscheen in 2017 op crowdfundingplatform Fig en daar haalde Snapshot Games 766.000 dollar op. De studio werkte toen al een jaar aan de game.

Phoenix Point is een turn-based strategiespel en een spirituele opvolger voor de originele X-Com-games. Tweakers publiceerde in 2018 een preview van Phoenix Point aan de hand van een alfaversie. De pc-versie zal in het eerste jaar alleen in de Epic Games Store verschijnen. De game komt ook naar de Xbox One.