"Mobiele-abonneebestand Proximus groeit in tweede kwartaal met 25.000"

Proximus heeft in het tweede kwartaal 25.000 nieuwe mobiele abonnees aangetrokken. De Belgische operator verwelkomde ook 6000 nieuwe internetklanten en 5000 tv-klanten, maar kampt wel met een teruglopende smartphoneverkoop. Dit bleek bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Het mobiele-abonneebestand groeide in het tweede kwartaal met 25.000 tot een totaal van 4.066.000 abonnees, of een stijging van 2,9 procent op jaarbasis. Het abonneebestand voor tv telde in totaal 1.631.000 klanten, met 5.000 nieuwe abonnementen, oftewel op jaarbasis een stijging van 2,4 procent. Het aantal klanten voor vast internet steeg eind juni met 6000 tot 2.071.000, of 1,9 procent op jaarbasis. Vaste telefonie daalde met 36.000 lijnen naar 2.477.000 lijnen, ofwel een achteruitgang van 4,8 procent over een heel jaar gezien.

Proximus stelt verder vast dat almaar meer klanten 'convergent' zijn. Van de 2,95 miljoen gezinnen kozen er reeds 740.000 voor een quad play-pakket, dat zowel mobiele telefonie als digitale tv, breedbandinternet en vaste telefonie omvat.

De Proximus Groep sloot het tweede kwartaal van 2019 af met een omzet van 1,41 miljard euro. In vergelijking met dezelfde periode in 2018 is dat een daling van 2,7 procent. Volgens Proximus is dat grotendeels het gevolg van een 'sterke daling' in de verkoop van mobiele toestellen en een aanhoudende terugval van vaste telefoniediensten. Zonder de doorverkoop van smartphones gaat het om een daling van 1,8 procent. De brutowinst daalde in het tweede kwartaal met 0,9 procent licht naar 484 miljoen euro, maar steeg in de eerste helft van 2019 met 0,5 procent naar 947 miljoen euro.