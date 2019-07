Mobiele-abonneebestand Orange groeit in het tweede kwartaal met 26.000

Orange wist in het tweede kwartaal 26.000 nieuwe mobiele abonnees aan te trekken, een groei van 6,8 procent tegenover een jaar geleden. Hoewel de omzet met slechts 1,9 procent groeide, boekte de Belgische telecomoperator een fors hogere brutowinst van 79 miljoen euro.

Naast 26.000 nieuwe abonnees voor de mobiele telefoniediensten verwelkomde Orange in het voorbije kwartaal ook 16.000 nieuwe klanten voor zijn televisie- en internetbundel Love. Daarmee kwam het totale aantal Love-abonnees, net voor de introductie van de Love Duo-formule, op ongeveer 216.000. Het aantal klanten met een mobiel telefoonabonnement bij Orange bedraagt intussen meer dan 4,3 miljoen.

De kwartaalomzet van Orange Belgium steeg met 1,9 procent licht naar 319 miljoen euro. De groei kwam vooral van de omzet uit retaildiensten. Volgens de operator compenseerde dit het verlies aan mvno-inkomsten die concurrent Telenet tot vorig jaar betaalde voor het gebruik van het Orange-netwerk.

Ondanks de bescheiden groei van de kwartaalomzet wist Orange Belgium in het vorige kwartaal een fors hogere brutobedrijfswinst van bijna 79 miljoen euro te realiseren, ruim 18 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2018. Volgens de telecomoperator was dat resultaat vooral te danken aan de hogere omzet uit retaildiensten, kostenbeheersing, de geboekte vooruitgang van de kabelactiviteiten en een meevaller van vier miljoen euro door seizoensgebonden effecten in de uitgaven voor reclame en informatietechnologie.