Britse gokautoriteit schaart lootboxes niet onder definitie van gokken

De UK Gambling Commission beschouwt lootboxes in games niet als een vorm van gokken. Dat heeft de Britse gokautoriteit verklaard tegenover de Digital, Culture, Media and Sport Committee van het Britse parlement.

De directeur van de Britse gokautoriteit, Neil McArthur, beroept zich op de definitie uit de Britse gokwet, schrijft onder meer The Independent. Daarin staat dat gokken het spelen van een kansspel voor een prijs is. "Je kunt zeker in bepaalde omstandigheden zeggen dat een lootbox binnen die definitie kan vallen, maar het wordt wat complexer als je kijkt naar wat een prijs is en als 'prijs' wordt gedefineerd als geld of in geld om te zetten", aldus McArthur. De gokautoriteit gaf in november vorig jaar na een onderzoek al aan dat zij geen verband tussen lootboxes en gokken constateerde, maar McArthur erkent wel dat zijn organisatie 'significante zorgen' heeft over games waarin kinderen aan kansspelmechanismen worden blootgesteld.

De Digital, Culture, Media and Sport Committee is bezig met een breder onderzoek naar de vraag of het spelen van games moet worden gereguleerd. Daartoe werd eerder onder meer een afgevaardigde van Electronic Arts opgeroepen om voor de commissie te verschijnen. Kerry Hopkins, de onderdirecteur van de juridische afdeling van Electronic Arts, omschreef de praktijk van in-game aankopen met een op toeval gebaseerde inhoud als 'surprise mechanics'. Ze vergeleek deze praktijk met de chocoladeverrassingseieren van Kinder of Hatchimals en vindt het geen praktijk die onder gokken valt. EA is er veel aan gelegen om te voorkomen dat lootboxes onder de gokwetgeving vallen, omdat dan bijvoorbeeld de lucratieve pakjes kaarten uit FIFA Ultimate Team problematisch kunnen worden.

Brad Enright, de programmadirecteur van de UK Gambling Commission, gaf aan tevreden te zijn over EA, omdat de uitgever volgens hem een aantal maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de kaarten voor geld worden verhandeld. Hij wijst erop dat EA veel heeft ondernomen om de handel op externe onlinemarktplaatsen te voorkomen.

Het standpunt van de Britse gokautoriteit wijkt af van de mening van de Belgische en Nederlandse autoriteiten. In België heeft de toezichthouder bepaald dat elk betaald, lootboxachtig mechanisme automatisch in strijd is met de wet. Volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit zijn lootboxes alleen onwettig als de inhoud daarvan verhandelbaar is.