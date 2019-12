Wat zou er toch in dat voor mij bestemde doosje zitten? Die vraag kwam in december ongetwijfeld bij heel wat gelukkigen op toen ze een pakje met onbekende inhoud kregen. Het zou zomaar een scène kunnen zijn uit een decemberavondje met vrienden of familie, waarbij in ieder geval een deel van de aanwezigen overladen werd met cadeaus van de goedheiligman of de eveneens bebaarde sleerijder. Het zou echter evengoed een beschrijving kunnen zijn van de situatie waarin nogal wat gamers zich bevinden tijdens het spelen van hun favoriete spel.

Gamemakers en -uitgevers doen zich al jarenlang voor als een soort pseudo-Kerstman of -Sinterklaas, door spelers ogenschijnlijk te belonen of lekker te maken met virtuele pakjes waarvan de inhoud een groot vraagteken is. Dat vraagteken wegnemen is in dat geval geen kwestie van simpelweg het cadeaupapier aan stukken scheuren, want het betreft geen gift van een vrijgevige Sinterklaas. Het virtuele 'cadeaupapier' is vaak alleen te verwijderen door er eerst veel moeite voor te doen of er de portemonnee voor te trekken. De virtuele dozen met onbekende inhoud kunnen van alles en nog wat bevatten, maar in ieder geval een vorm van buit, waar de term 'lootbox' ook op is gebaseerd. Deze buit voegt iets toe voor de speler en vertegenwoordigt al dan niet een zekere waarde. Het is een element dat al bijna niet meer is weg te denken uit games, zeker bij de vaak gratis te spelen mobiele spellen.

De lootboxen vormen het middelpunt van de nodige controverse. Het lootboxfenomeen kwam met name de afgelopen twee jaar in het vizier van nationale wetgevers en gokautoriteiten. Waar hun normale werkveld zich bijvoorbeeld uitstrekt tot illegale gokwebsites of misstanden rond het gokken bij sportwedstrijden, zijn de virtuele schatkistjes in videogames nu ook een onderwerp dat ze bezighoudt. Lootboxes liggen onder een vergrootglas, mede doordat kinderen een belangrijke doelgroep voor de gamesindustrie zijn. Hoe zat het ook alweer met die lootboxes? Waarom zijn verschillende gokautoriteiten zich ermee gaan bemoeien of overwegen ze om dat te doen? Wanneer zijn de lootboxes opgekomen, welke stappen hebben verschillende gamemakers dit jaar genomen op basis van eventuele druk vanuit overheden of wetgeving, en wat kunnen we de komende tijd verwachten?