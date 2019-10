Rocket League krijgt in december systeem dat vooraf inhoud van lootboxes toont

De racegame Rocket League krijgt vanaf december een aangepast lootsysteem waarbij de traditionele lootboxes verdwijnen. Deze Crates worden vervangen door blauwdrukken, waarop precies is te zien welk item ermee te maken is.

Ontwikkelaar Psyonix kondigde in augustus al aan dat het lootboxes zou gaan vervangen door andere microtransacties en dat zijn nu de zogeheten blauwdrukken geworden. Daarmee krijgen spelers na een wedstrijd de kans om een blauwdruk te bemachtigen. Het item dat op de blauwdruk staat kan voor een vaste prijs direct worden gemaakt, maar de blauwdrukken kunnen ook worden bewaard.

Psyonix past ook een andere wijziging toe. Met dezelfde game-update in december waarmee de blauwdrukken worden toegevoegd, komt er een nieuwe item shop waarbij aankopen gebonden zijn aan de accounts van spelers. Dat betekent dat aangekochte items niet verhandeld kunnen worden. Items die via blauwdrukken of de item shop worden verkregen kunnen na de update ook niet meer worden ingeruild.

Items die spelers via deze vernieuwde itemwinkel of blauwdrukken bemachtigen worden met Credits verkregen, een nieuwe in-gamemunteenheid die de bestaande Keys voor het openen van de Crates vervangt. Zodra de update live is, worden de Keys van spelers omgezet in Credits en elke nog overgebleven Crate veranderd in een blauwdruk van dezelfde serie.

De maker van Rocket League voerde in april al een wijziging door specifiek voor de Nederlandse en Belgische markt, waardoor het onmogelijk werd om nog lootboxes met echt geld te kopen: de Crates konden vanaf dat moment niet meer met Keys worden geopend. In België worden alle betaalde lootboxes beschouwd als gokken, terwijl dat in Nederland alleen het geval is als de inhoud ervan te verhandelen is. De items die spelers kunnen krijgen door Crates te openen, zijn weer te verhandelen voor Keys die met echt geld te koop zijn, waarmee ze waarschijnlijk ook voor de Nederlandse Kansspelautoriteit problematisch waren.