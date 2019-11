Rocket League-spelers kunnen in december de lootboxvervangers verhandelen

Ontwikkelaar Psyonix introduceert in december een aangepast lootboxsysteem in de racegame Rocket League en meldt nu dat spelers deze zogeheten blauwdrukken onderling kunnen verhandelen.

Psyonix meldt dat spelers de blauwdrukken dus nog gewoon onderling kunnen ruilen of verhandelen zoals dat ook met de bestaande Crates of lootboxes kan, maar daar komen wel enkele beperkingen bij. Allereerst zijn blauwdrukken alleen te ruilen als ze zijn geopend en dus duidelijk is welk item ermee gemaakt kan worden. Alleen de geopende blauwdrukken en de items die via blauwdrukken worden gemaakt, zijn onderling ruilbaar, naast gratis drops en verhandelbare items die spelers nog in bezit hebben, voorafgaand aan het nieuwe blauwdruksysteem.

De Credits in het spel, de munteenheid die nodig is om de blauwdrukken te ontgrendelen en daarmee de Keys vervangen, zijn na de update in de december te verhandelen onder bepaalde omstandigheden. Het aanbieden van Credits kan niet zomaar; daar moet een tegenprestatie tegenover staan, in de vorm van het ontvangen van iets als onderdeel van de transactie. Bovendien kunnen Credits niet tegen Credits worden geruild. Items die uit de nieuwe item shop worden verkregen zijn gebonden aan de accounts van spelers en zijn dus ook niet te verhandelen.

De maker van Rocket League maakte een maand geleden bekend dat het racespel in december een update krijgt waarin de traditionele lootboxes verdwijnen. Deze worden vervangen door blauwdrukken, waarop te zien is welk item ermee gemaakt kan worden. Dit kan voor een vaste prijs. Spelers die na de update nog lootboxes of Crates hebben, zullen zien dat deze automatisch worden omgezet in blauwdrukken. De Keys worden ook automatisch omgezet in Credits.

Psyonix voerde in april al een wijziging door voor de Nederlandse en Belgische markt, waardoor het onmogelijk werd om nog lootboxes met echt geld te kopen: deze Crates konden vanaf dat moment niet meer met Keys worden geopend.