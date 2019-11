Pc-spelers Red Dead Redemption 2 klagen ook na update over opstartproblemen

Pc-spelers van Red Dead Redemption 2 klagen over opstartproblemen met de Rockstar Games Launcher. Allerlei spelers zeggen dat ze hierdoor het spel niet kunnen spelen. Rockstar heeft een update voor de Launcher uitgebracht, maar meerdere spelers melden dat dat niet geholpen heeft.

De ontwikkelaar meldt in de releasenotes van de Launcher-update dat verschillende problemen zouden moeten zijn opgelost, waaronder het issue waarbij tijdens het starten van het spel de foutmelding 'The Rockstar Games Launcher exited unexpectedly' in beeld komt. Veel spelers melden onder meer last te hebben van dit probleem, waardoor ze Red Dead Redemption 2 in zijn geheel niet kunnen spelen. Rockstar zegt dat het een vijftal issues rondom het starten van het spel vanuit de Rockstar Games Launcher heeft opgelost met de update.

Op Twitter melden verschillende spelers echter dat deze update geen positieve effecten heeft opgeleverd. Zo zegt een speler dat hij de Launcher-update heeft binnengehaald, alle Windows-, gpu- en bios-updates heeft doorgevoerd en verschillende tips van Reddit heeft geprobeerd, maar nog steeds met crashes te maken krijgt. Andere spelers melden ook dat ze nog steeds de foutmelding krijgen dat de Launcher onverwacht is afgesloten. De ondersteuningsafdeling van Rockstar vraagt deze spelers om een ticket in te dienen, in een poging om de problemen een-op-een op te lossen. Op een speciale pagina geeft Rockstar een paar algemene tips om deze problemen op te lossen, zoals het updaten van de gpu-drivers, het tijdelijk uitschakelen van de antivirussoftware en het herstarten van de Launcher.

Op een groot Reddit-verzameltopic over de problemen wordt ook melding gemaakt van prestatieproblemen, zoals de nodige haperingen die regelmatig optreden. Meerdere spelers melden dat ze erin slagen om dit probleem met de freezes te verhelpen door het gebruik van de cpu voor het Red Dead Redemption 2-proces op 98 of 95 procent te zetten. Ook is er een gebruiker die stelt dat het uitschakelen van twee cores helpt om van de stotteringen en freezes af te komen, al staat daar wel een lagere framerate tegenover.