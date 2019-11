Sigma presenteert 24-70mm f/2.8 voor systeemcamera's met E- en L-vatting

Sigma introduceert een nieuw 24-70mm f/2.8-objectief, dat is ontwikkeld voor systeemcamera's met een E- of L-vatting. Het gaat daarmee om camera's van Sony, Panasonic, Leica en Sigma. Het objectief komt halverwege november uit, maar de prijs is nog niet bekendgemaakt.

Sigma noemt het objectief voluit de 24-70mm f/2.8 DG DN Art. De DN-aanduiding staat voor digital native; objectieven in die serie ontwikkelt Sigma specifiek voor spieggelloze systeemcamera's. De zoom is opgebouwd uit negentien lenselementen in vijftien groepen en het diafragma bestaat uit elf lamellen.

De behuizing is 123mm lang, heeft een diameter van 88mm en een filterdraad voor 82mm-filters. Het gewicht is 835 gram en de behuizing is afgedicht tegen stof en vocht. Het objectief schuift uit bij het zoomen, net als bij de 24-70mm f/2.8 Art die Sigma eerder uitbracht voor spiegelreflexcamera's.

Er komen twee varianten van de nieuwe 24-70mm: een versie met E-vatting voor Sony-camera's en een uitvoering met de Leica L-vatting, die ook door Panasonic en Sigma zelf wordt gebruikt. Optisch zijn beide uitvoeringen gelijk. Sigma heeft nog geen prijs bekendgemaakt. De variant voor spiegelreflexcamera's, die Sigma al een aantal jaar verkoopt, kost bij Nederlandse webshops zo'n 1400 euro.

De 24-70mm is Sigma's tweede Art-objectief in de DN-serie. Eerder dit jaar kwam de 14-24mm f/2.8 Art uit, eveneens in uitvoeringen voor de Sony E- en Leica L-vatting. Die ultragroothoekzoom kost ongeveer 1500 euro.