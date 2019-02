Panasonic brengt Lumix S1R- en S1-fullframecamera's uit voor 3699 en 2499 euro

Panasonic heeft tijdens een evenement in Londen zijn twee nieuwe fullframecamera's aangekondigd. De Lumix S1R heeft 47,3-megapixelsensor en kost als body 3699 euro. De goedkopere Lumix S1 heeft een 24,2-megapixelsensor en kost 2499 euro.

De Panasonic Lumix S1R kan raw-bestanden maken met een resolutie van 187 megapixel en met de goedkopere Lumix S1 is het mogelijk om beelden van 96 megapixel te maken. Die hoge resoluties zijn mogelijk door de sensor acht keer met een halve pixel te verschuiven, waarbij meerdere afbeeldingen worden gemaakt die vervolgens in de camera worden samengevoegd. Hierbij is het waarschijnlijk wel noodzakelijk om een statief te gebruiken.

De S1 heeft een iso-bereik dat tot 51.200 gaat, al kan dit digitaal worden opgerekt tot een equivalent van 204.800. Bij de S1 kan een iso-waarde tot 25.600 worden ingesteld en dat kan digitaal worden uitgebreid naar maximaal 51.200. Panasonic meldt dat het bij de S1R asferische microlenzen boven elke pixel op de sensor heeft geplaatst, die beter in staat zouden zijn om licht te bundelen. De sensoren zijn in beide camera's gestabiliseerd en moeten een stabilisatie opleveren die goed is voor 5,5 stops winst. Als daarbij een objectief met ingebouwde stabilisatie wordt gebruikt, kan via het dual I.S. 2-systeem tot 6 stops worden gecompenseerd.

De S1 en S1R onderscheiden zich los van de sensorresolutie vooral op videogebied. S1R heeft op dit vlak mindere specificaties, in de zin dat video bij dit model altijd is beperkt tot 8bit-kleuren; de S1 kan intern opnemen met 4:2:0 chroma subsampling en 10bits-kleuren en via hdmi is dit 4:2:2 met 10bits-kleuren. De S1 kan 4k-beelden opnemen met 30fps waarbij de gehele sensor wordt uitgelezen; bij de S1R wordt daarbij een crop toegepast. Beide camera kunnen ook 4k-video's schieten met 50 of 60fps, waarbij beide modellen een crop toepassen; bij de S1 is dit gelimiteerd tot dertig minuten en bij de S1R tot vijftien minuten.

Later dit jaar brengt Panasonic voor de S1 een software-update uit die ook 4:2:2 subsampling met 10bit-kleuren mogelijk maakt bij intern opnemen, of 4:2:2 met 10bit-kleuren met een 4k60fps-modus via hdmi. Voor deze update, die ook V-Log zal toevoegen, moet echter betaald worden. Beide camera's kunnen ook filmen in slow-motion, waaronder een 6x-slow-motionfunctie in 1080p met 180fps.

Beide toestellen fotograferen met 6 beelden per seconde met continu-autofocus. Bij enkele focus is dat maximaal 9fps. Net als de Panasonic-camera's met een micro-four-thirds-sensor, maken de S1-camera's gebruik van het dfd -systeem, wat is gebaseerd op contrastdetectie. De algoritmes van het autofocussysteem zijn met machine learning getraind, waardoor niet alleen menselijke gezichten en ogen kunnen worden gevolgd, maar ook katten, honden en vogels. De autofocus werkt volgens Pansasonic ook in het donker tot een waarde van -6ev.

Beide camera's beschikken over een zoeker met een oledscherm met een relatief hoge resolutie van 5,76 miljoen subpixels, een vergroting van maximaal 0,78x en een verversingssnelheid van 60 of 120Hz. Volgens de fabrikant is daarbij sprake van een zeer kleine vertraging. Verder zijn de camera's net als de G9 voorzien van een kleine scherm op de bovenkant waarop de camera-instellingen zijn af te lezen en het aanraakgevoelige 3,2"-lcd op de achterkant heeft een resolutie van 2,1 miljoen beeldpunten. Deze lcd op de achterkant kan niet, zoals bij andere Panasonic-camera's vrij gebruikelijk is, naar voren worden geklapt.

Beide camera's maken gebruik van de L-vatting, waardoor alle beschikbare Leica-objectieven op de S1-camera's zijn te schroeven. Panasonic werkt bij deze vatting niet alleen samen met Leica, maar ook met Sigma. Zowel de S1 als de S1R beschikken over twee geheugenkaartsleuven, waarbij een geschikt is voor xcd-kaartjes en de andere voor sd-kaartjes. Sommige knoppen op de achterkant van de camera's kunnen worden verlicht en er is een joystick aanwezig voor het kiezen van autofocuspunten. De camera's zijn afgedicht tegen stof en water en kunnen worden gebruikt tot temperaturen van -10 graden Celsius.

vlnr: De 24-105mm, de 70-200mm en de 50mm.

De fabrikant brengt samen met de camera's drie nieuwe objectieven uit. Allereerst is dit de Lumix S 24-105mm met een constant diafragma van f/4.0, die ook als kitlens wordt aangeboden in bundels met de camera's. Dit objectief kost los 1399 euro en heeft een minimale scherpstelafstand van 0,3 meter. Verder komt de fabrikant met de Lumix S Pro 50mm f/1.4 voor 2499 euro en de Lumix S Pro 70-200mm f/4.0 voor 1899 euro.

De Panasonic Lumix S1 en S1R zijn als body te koop voor respectievelijk 2499 en 3699 euro. In combinatie met het 24-105mm-objectief zijn die prijzen 3399 en 4599 euro. Beide camera's zijn net als de drie nieuwe objectieven vanaf eind maart beschikbaar.