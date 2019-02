Mogelijke prijzen nieuwe mobiele abonnementen KPN verschijnen online

Er zijn mogelijke prijzen van nieuwe mobiele abonnementen van KPN verschenen. Daarbij verdubbelt de provider veel van de databundels, terwijl de 25GB-optie verdwijnt en de 50GB-versie veel goedkoper wordt. KPN bevestigt dat het nieuwe mobiele abonnementen gaat aanbieden.

De prijzen zijn voor tweejarige abonnementen en er gaat het nodige veranderen. Klanten kunnen zelf kiezen voor 150 belminuten of onbeperkt bellen; die laatste optie kan in combinatie met elke databundel en kost twee euro per maand meer. Dat is nu nog niet zo, want alleen bij de duurdere abonnementen zit onbeperkt bellen.

De prijstabel verscheen vrijdagochtend in een topic op GoT. De nieuwe prijzen en voorwaarden gaan volgens die informatie maandag in. KPN bevestigt dat het vanaf maandag nieuwe mobiele abonnementen gaat verkopen, maar wil de details niet bevestigen.

Vermoedelijke KPN-abonnementen, 2 jaar, zonder Compleet* 0GB 2GB 5GB 15GB 50GB 150 minuten/sms 13 euro 18 euro 23 euro 28 euro 34 euro Onbeperkt 15 euro 20 euro 25 euro 30 euro 36 euro Vermoedelijke KPN-abonnementen, 2 jaar, met Compleet* 0GB 4GB 10GB 30GB 100GB 300 minuten/sms 8 euro 13 euro 18 euro 23 euro 29 euro Onbeperkt 10 euro 15 euro 20 euro 25 euro 31 euro

* met korting van netwerkactie, listingprijzen van 'zonder Compleet' met onbeperkt bellen zouden 17,50 euro, 25 euro, 40 euro, 45 euro en 55 euro zijn