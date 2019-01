KPN stopt per 1 mei met verkoop Telfort-abo's en sluit alle Telfort-winkels

KPN stopt per 1 mei met de verkoop van abonnementen van zijn dochtermerk Telfort. Dat heeft de provider aangekondigd. Bestaande klanten zullen nog wel Telfort boven de factuur zien staan. Alle winkels van Telfort gaan dicht, waardoor 207 mensen een andere baan moeten zoeken.

Daarmee komt op 1 mei een einde aan de verkoop van alle abonnementen en diensten onder de merknaam Telfort. Telfort heeft meer dan 22 jaar bestaan, waarvan meer dan 13 jaar als onderdeel van KPN. Het is onbekend wanneer de dienstverlening onder de merknaam Telfort stopt. "Dat is nog niet definitief bepaald", aldus een woordvoerder van KPN tegen Tweakers. "Eén ding is zeker, we gaan op termijn dit klantsegment vanuit het KPN-merk bedienen."

KPN heeft ontslag aangevraagd voor alle medewerkers van de Telfort-winkels, schrijft Telecompaper. Daarvan zijn er 128 in dienst van Telfort, terwijl 79 mensen werken op uitzendbasis. Het is onbekend hoeveel Telfort-winkels er precies zijn. Het gaat vermoedelijk om enkele tientallen van die winkels.

KPN maakte onlangs bekend dat het gaat stoppen met enkele merknamen, waaronder Telfort en Xs4all. Dat zou in de komende jaren moeten gebeuren. Het telecombedrijf laat de diensten verdergaan onder zijn eigen merk en wil 'de sterke eigenschappen van de merken combineren'. Zo wil KPN de klantenservice van Xs4all en de aantrekkingskracht voor prijsbewuste consumenten van Telfort onderbrengen bij het KPN-merk.