Petitie voor behoud Xs4all-merknaam krijgt duizenden ondertekeningen

Het bericht van KPN dat het stopt met de merknaam Xs4all heeft tot veel ontevreden reacties op internet geleid. Een online petitie met de oproep de naam te behouden is binnen enkele uren meer dan 3800 keer ondertekend. Onder andere Karin Spaink en Marleen Stikker zeggen weg te gaan.

De petitie voor het behoud van de merknaam Xs4all ging donderdagmiddag online en heeft meer bijval gekregen dan de organisator, Kirsten Verdel, had gedacht. Ze had gehoopt op enkele honderden steunverklaringen, maar de teller staat donderdagavond op meer dan 3800 ondertekeningen.

Mede gezien de negatieve reacties op internet en in de media, lijkt Verdel het 'onbestaanbaar dat KPN de voorgenomen koerswijziging voortzet'. KPN maakte donderdagochtend bekend dat de merknamen Xs4all en Telfort verdwijnen. Ze wijst erop dat Xs4all een sterk merk is dat een goede naam heeft opgebouwd met kwaliteit en service en dat goede resultaten bij tests zoals die van de Consumentenbond behaalde.

Op internet geven veel mensen die vaak al meer dan twintig jaar klant zijn aan te overwegen hun abonnement op te zeggen. Onder hen is Karin Spaink, die een lange geschiedenis heeft bij de provider, onder andere vanwege de rechtszaken die Scientology tegen haar en de isp aanspande om teksten die ze in 1995 op haar Xs4all-site zette. Bij de uiteindelijke uitspraak in de langlopende zaak, in 2005, deelde Xs4all t-shirts uit met haar naam.

Ook Marleen Stikker stopt na 26 jaar klant te zijn geweest. Ze noemt het stoppen met de naam 'een kapitale fout'. Stikker stond aan de basis van De Digitale Stad, een platform dat voor veel Nederlanders de eerste stappen op internet vormde. "15 januari vieren we onder andere met Xs4all dat 25 jaar geleden De Digitale Stad is geopend. Wat een timing van KPN", schrijft ze.

Veel mensen wijzen op de focus op privacy en beveiliging die Xs4all in zijn geschiedenis heeft gehad. KPN nam de provider in 1998 over, maar sindsdien zou Xs4all een zelfstandige entiteit binnen KPN zijn gebleven.