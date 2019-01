KPN tegen actiegroep: besluit om merknaam Xs4all te schrappen staat vast

Volgens de actiegroep 'Xs4all moet blijven' stelt KPN zich star op bij besprekingen over het voortbestaan van Xs4all en is de telecomaanbieder niet bereid over het behoud van Xs4all na te denken. KPN bevestigt dat het besluit vaststaat.

De delegatie van Xs4all-sympathisanten heeft KPN naar eigen zeggen tevergeefs gevraagd het besluit over het schrappen van de Xs4all-merknaam te herzien. "Het actiecomité vindt het onbegrijpelijk dat KPN zich star opstelt, weigert opties te onderzoeken en het risico lijkt te willen nemen om tienduizenden klanten te verliezen", luidt de mededeling, waarbij de groep verwijst naar de petitie voor het behoud van de merknaam. Deze is inmiddels meer dan 45.000 keer ondertekend.

KPN stelt in een verklaring juist dat er in de afgelopen week 'een goed gesprek' is geweest met het actiecomité. De aanbieder meldt 'de emoties te begrijpen, gezien de historie van het merk' en stelt dat er voor klanten niets verandert. "Ze behouden de producten en service die ze nu hebben, het modem en toegang tot de expertise en service van de helpdesk zoals ze die nu ook ervaren." Tegelijk benadrukt KPN dat het besluit vaststaat om Xs4all-klanten met het KPN-merk te bedienen. "We willen de dienstverlening voor al onze klanten juist nog verder verbeteren door de goede eigenschappen van Xs4all voor een bredere groep klanten binnen KPN beschikbaar te maken."

Het actiecomité toont zich teleurgesteld dat KPN 'emoties lijkt te verwarren met betrokkenheid' en noemt de stelling dat er voor klanten niets verandert, volstrekt niet haalbaar. 'Xs4all moet blijven' start maandag aanstaande een campagne om steun te verkrijgen voor het behoud van Xs4all. Dat zal gebeuren in de Waag in Amsterdam, waar onder andere voormalig directeur consumentenzaken bij KPN Michiel Buitelaar en Brenno de Winter te gast zijn. KPN heeft de uitnodiging om aanwezig te zijn afgeslagen.

KPN maakte twee weken geleden bekend dat de merknaam Xs4all gaat verdwijnen. Dit leidde tot veel onvrede en onbegrip bij klanten en voormalige medewerkers van de provider. Vooral door zijn focus op privacy en beveiliging zou Xs4all behouden moeten blijven, stellen zij. Daarnaast wijst de actiegroep erop dat de dienstverlening van Xs4all als hoog wordt beoordeeld.