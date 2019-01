KPN gaat met actiegroep Xs4all Moet Blijven in gesprek

KPN heeft een oproep van de actiegroep Xs4all Moet Blijven om in gesprek te gaan geaccepteerd. De groep, waar oud-medewerkers bij betrokken zijn, wil dat de provider zijn zelfstandigheid blijft behouden.

Een datum voor het gesprek is er nog niet. "Onze inzet is hoe Xs4all's zelfstandigheid behouden kan blijven en hoe de provider een belangrijke maatschappelijke rol kan blijven spelen", stelt initiatiefneemster Kirsten Vedel tegen het AD. Vedel startte anderhalve week geleden een petitie voor het behoudt van Xs4all, nadat KPN bekendmaakte dat de merknaam zou verdwijnen.

Die petitie is inmiddels bijna 40.000 keer ondertekend. In navolging van die bijval is de actiegroep Xs4all Moet Blijven opgericht door onder andere Vedel, oud-Xs4all directeur Doke Pelleboer, oud-woordvoerder Sjoera Nas en oud-business developer bij de isp, Bob Overbeeke. Maandagavond doen zij de aftrap van een campagne voor het behoudt van Xs4all in de Waag in Amsterdam.

Niet bekend is of KPN bereid is zijn plannen te wijzigen. Het Parool schrijft dat KPN er volgens ingewijden rekening mee zou houden dat bij een opheffing van Xs4all 5 procent van de klanten vertrekt, maar na alle kritiek op de plannen zou dat percentage inmiddels gestegen zijn tot 25 procent. KPN zou volgens de krant al langer bezig zijn Xs4all 'te ontmantelen'.

Zo zouden de plannen vorig jaar geleid hebben tot het vertrek van Xs4all-topman Paul Naastepad en werd in 2016 gebroken met twee onafhankelijke stichtingen die waken over 'de oorsprong en het gedachtegoed' van Xs4all. De provider kent zijn oorsprong in hackerorganisatie Hack-Tic en is in 1993 opgericht door Rop Gonggrijp, Felipe Rodriquez, Paul Jongsma en Cor Bosman. KPN nam de provider in 1998 over, maar sindsdien zou Xs4all een zelfstandige entiteit binnen KPN zijn gebleven.