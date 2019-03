Nieuwe provider van actiegroep Xs4All start binnen paar maanden

De actiegroep Xs4All Moet Blijven werkt aan een nieuwe provider met een nieuwe naam. Bij de nieuwe provider moeten de ideologische doelstellingen zoals die bij Xs4All waren centraal staan. De groep verwacht binnen een paar maanden het eerste product te kunnen aanbieden.

Veel details wil medeoprichter van de actiegroep Kirsten Verdel nog niet geven. Wel is duidelijk dat er 'serieuze' gesprekken zijn met bedrijven op het gebied van hosting, telefonie, mailgebruik en televisie-aanbod. "Als je snel wilt beginnen is het handig om producten her en der te kunnen gebruiken van andere partijen", zegt Verdel tegen Tweakers. "Je gaat niet zelf een televisie-aanbod uitvinden. Dan pak je een bestaande partij die dat al levert en dan maak je daar afspraken mee. Zo kunnen wij dingen als orderprocessen en serverruimtes inkopen. Er zijn bedrijven die hebben gezegd dat ze dit met ons willen doen, we moeten nu alleen nog de details uitwerken."

Namen van die bedrijven wil Verdel op dit moment niet bekend maken. Wel is duidelijk dat ze op ideologisch vlak op dezelfde lijn moeten zitten als het 'nieuwe' Xs4All. Hierbij staan privacy, veiligheid, vrije toegang voor iedereen en bescherming tegen datadeling centraal. Het verdienen van geld staat volgens Verdel niet centraal. "Investeringsmaatschappijen wilden eerst Xs4All overkopen, maar dat wilde KPN niet. Toen vroeg ik ze of zij niet een nieuw bedrijf willen financieren. Dat wilden ze wel, maar daar kwamen wij op een gegeven moment van terug" aldus Verdel. "Het moment dat er een financieringsmaatschappij een bedrijf financiert, willen ze natuurlijk op hele korte termijn rendement zien. Terwijl wij juist willen dat die ideologische waarden centraal staan. Het moet een commercieel gezond bedrijf zijn, maar het moet niet gaan om winstbejag."

Het idee is dan ook dat er een beperkte dividenduitkering is en dat zoveel mogelijk winst terugvloeit naar het bereiken van de doelstellingen, aldus Verdel. "Dat moet dan in de statuten van de stichting worden vastgelegd, waar de bv dan onder komt te hangen. Wij willen ook geen meerderheidsaandeelhouder hebben die alle besluiten kan overrulen, we willen alleen minderheidsaandeelhouders. Het moet ook de bedoeling worden dat klanten en medewerkers aandeelhouder kunnen worden. We streven naar een zo publiek mogelijke situatie."

Op dit moment werken er zo'n zestig mensen aan het project. Een naam heeft Verdel al, maar die wil ze nog niet geven. "We moeten eerst zeker weten of we het kunnen gebruiken."

Hoewel de actiegroep al bezig is met het opzetten, willen de leden ook alsnog door met Xs4All. "Maar wij gaan niet zitten wachten óf KPN van mening verandert. Als ze dat doen dan trekken we de stekker uit ons plan-b. Ons heilige doel is om wat Xs4All is zoveel mogelijk overeind te houden. We hopen nog steeds dat KPN tot inkeer komt en wil praten over andere varianten dan simpelweg het opheffen van een merk."

Verdel denkt aan een constructie, waarbij KPN een minderheidsaandeel neemt in Xs4All en verder afstand neemt. "Klanten blij, werknemers blij, KPN blij, want hun infrastructuur blijft in gebruik. Ze hebben er geen omkijken meer naar. Dat zou het ideale scenario zijn. Maar, mocht KPN nou echt geen sjoege geven, komen wij binnen maximaal een paar maanden met een voorregistratie voor het nieuwe bedrijf met meteen een product."

Wat voor product dat is maakt de groep op een later moment bekend. KPN kondigde begin dit jaar aan te willen stoppen met onder meer het Xs4All-merk. Wanneer het merk definitief verdwijnt is nog niet bekend. Om de medewerkers die nu nog bij Xs4All werken een hart onder de riem te steken, houdt de actiegroep donderdagmiddag een publieksactie bij het Xs4All-gebouw aan de Teleportboulevard 121 in Amsterdam.