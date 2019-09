Actiecomité Xs4all begint in november met crowdfunding voor nieuwe provider

Het actiecomité Xs4all Moet Blijven wil begin november een crowdfundingcampagne starten voor het opzetten van een nieuwe provider. De actiegroep pakt dat plan weer op nadat overnamegesprekken met KPN definitief zijn afgeketst.

Woordvoerder Kirsten Verdel zegt tegen Tweakers dat de site voor het project in principe al klaar staat, maar er nog de laatste hand aan wordt gelegd. De bedoeling is dat geïnteresseerden meteen al 'klant' kunnen worden van de nieuwe provider, ook als die nog geen internetabonnementen kan aanbieden. Er zal direct een product beschikbaar zijn, maar de woordvoerder kan nog niet zeggen wat dat is.

Het actiecomité heeft de ambitie om met zijn eigen provider via alle bestaande netwerken internetabonnementen aan te bieden. Zowel via het KPN-netwerk, het kabelnetwerk van VodafoneZiggo als via glasvezelnetwerken. Daarvoor moeten contracten afgesloten worden met de beheerders van die netwerken.

Bij de nieuwe provider die Xs4all moet vervangen staan zaken als privacy, veiligheid, vrije toegang voor iedereen en bescherming tegen datadeling centraal. Het moet een commercieel gezond bedrijf worden dat niet uit is op winstbejag.

Al in maart dit jaar maakte het actiecomité Xs4all Moet Blijven zijn plannen voor een eigen provider bekend. Toen zei de groep tegen Tweakers dat de nieuwe provider 'binnen een paar maanden' zou starten. Die plannen zijn toen in de ijskast gezet, omdat er een poging werd gedaan om Xs4all van KPN over te nemen.

KPN had geen interesse in de verkoop van Xs4all, maar stemde wel in het met aanbrengen van enkele investeerders. De actiegroep heeft naar eigen zeggen twee investeerders aangebracht, waarvan er één door KPN in een vroeg stadium is afgewezen. De andere kandidaat zou een bod hebben uitgebracht, maar lange geen reactie hebben ontvangen. Toen KPN een week geleden bekendmaakte het opheffen van Xs4all door te zetten, zijn de verkoopgesprekken per direct stopgezet.