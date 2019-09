KPN gaat door met opheffen Xs4all ondanks negatief advies ondernemingsraad

KPN zet het opheffen van provider Xs4all door en gaat daarmee in tegen het negatieve advies van de ondernemingsraad. De OR heeft een maand de tijd om te beslissen of het in beroep gaat tegen het besluit.

De directie van Xs4all heeft donderdag tegenover de ondernemingsraad bevestigd dat het plan om de provider op te heffen en te integreren in KPN doorgaat. In een verklaring schrijft KPN dat het van plan is om klanten vanaf de tweede helft van volgend jaar over te zetten, als KPN een 'op zijn minst vergelijkbare of betere dienstverlening' kan bieden.

Eind augustus bracht de ondernemingsraad van Xs4all een negatief advies uit. Omdat de directie daar nu van afwijkt moet er verplicht een maand gewacht worden met de uitvoering van het besluit, meldt de OR in een persbericht. In die tijd kan de OR beslissen of het in beroep gaat. Het is nog niet bekend of dat gaat gebeuren, woordvoerder Daan Willems zegt dat er op dit moment niets wordt uitgesloten.

Volgens het zestig pagina's tellende advies van de OR is er een reële mogelijkheid dat de integratie van Xs4all in KPN negatief zal uitvallen voor het bedrijf. Ook stelt de OR dat KPN de belofte dat er voor huidige klanten van Xs4all niets zal veranderen niet kan waarmaken. Vanuit klanten en medewerkers is er al sinds de aankondiging van het voornemen om Xs4all op te heffen kritiek op de beslissing.