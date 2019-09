Samsung brengt 'fail-proof' pci-e 4.0-ssd's voor datacenters uit

Samsung brengt PM1733- en PM1735-ssd's voor datacenters uit, die snelheden tot 8GB/s halen. De pci-e 4.0-ssd's zijn voorzien van softwarefuncties om defecte nandgeheugenchips uit te schakelen en om een ssd op te delen in maximaal 64 virtuele ssd's.

Volgens Samsung zorgt de 'fail-in-place'-technologie van de ssd's ervoor dat servers niet uitgeschakeld hoeven te worden en ssd's niet vervangen hoeven te worden als er een nandgeheugenchip defect raakt. Als voorbeeld noemt Samsung een ssd van 30,72TB die is opgebouwd uit 512 nandchips; als één daarvan kapot gaat detecteert de software dat en wordt de data naar andere delen van de ssd verplaatst.

Samsung voorziet de ssd's ook van virtualisatietechnologie waarmee de ssd's onderverdeeld kunnen worden in maximaal 64 virtuele ssd's. De fabrikant stelt dat de ssd's daarmee sommige virtualisatietaken kunnen wegnemen die normaal door server-cpu's worden uitgevoerd, zoals sr-iov .

De pci-e 4.0-ssd's voor datacenters zijn er in twee series. De PM1733-uitvoeringen met een capaciteit tot 30,72TB en de PM1735-uitvoeringen met de langere levensduur. Beide series zijn beschikbaar in 2,5"-u2-formfactor en als hhhl -insteekkaart. De insteekkaarten halen hogere snelheden tot maximaal 8000MB/s. Wat de ssd's kosten is niet bekend.