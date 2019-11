Bepaalde HPE-sas-ssd's gaan kapot na 32.768 uur

Hewlett Packard Enterprise waarschuwt dat bepaalde sas-ssd's die het bedrijf gebruikt in zijn servers onherstelbaar defect raken na 32.768 gebruiksuren. Dat komt door een fout in de firmware. HPE heeft firmware-updates beschikbaar gesteld die het probleem voorkomen.

HPE zegt dat het door een ssd-leverancier op de hoogte is gesteld van het probleem. De ssd's raken defect door een fout in de firmware. Die treedt op na exact 32.768 gebruiksuren, ofwel 3 jaar, 270 dagen en 8 uur. HPE gebruikt de getroffen ssd's in verschillende producten in zijn server- en storage-lijn.

De problemen treden op bij ssd's die een firmwareversie hebben die ouder is dan HPD8. Als de fout toeslaat, raakt de ssd onherstelbaar beschadigd. Volgens HPE kan de data niet meer hersteld worden. Bovendien is de kans volgens HPE groot dat andere ssd's, die gelijktijdig met de getroffen ssd geïnstalleerd zijn, ook stuk gaan.

HPE heeft voor acht ssd's firmware-updates uitgebracht. Nog eens twaalf getroffen ssd's krijgen de firmware-update in de week van 9 december. HPE merkt op dat het probleem bij de ssd's die de update later krijgen nog niet kan optreden, omdat die nog niet zo lang op de markt zijn. HPE heeft instructies en firmware-updates op zijn support-pagina gezet.

Volgens de fabrikant zijn producten in de volgende series getroffen: ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4345 en StoreVirtual 3200. Producten uit de serise 3PAR, Nimble, Simplivity, XP en Primera hebben niet te maken met het probleem.