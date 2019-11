Google maakt Buddy Pass beschikbaar voor gratis probeerabonnement op Stadia Pro

Google is van start gegaan met zijn Stadia Buddy Pass. Stadia-gebruikers die de Founder's Edition van de gamedienst hebben besteld, kunnen hiermee een vriend uitnodigen om drie maanden lang gratis gebruik te maken van Stadia Pro.

Stadia-gamers met een Founder’s Edition ontvangen via Googles Stadia-app sinds woensdag een ticket waarmee ze een uitnodigingscode voor een Buddy Pass kunnen genereren. Deze code geeft een vriend drie maanden lang toegang tot alle spellen die beschikbaar zijn via het Stadia Pro-aanbod.

De twee games die momenteel gratis kunnen worden gespeeld, zijn Destiny 2: The Collection en Samurai Shodown. Die laatste titel kost normaal gesproken 60 euro. Google liet onlangs weten dat per 1 december nog twee andere games gratis speelbaar zullen zijn voor Pro-leden. Het gaat om Tomb Raider: Definitive Collection en Farming Simulator 19. Alle andere spellen op Stadia Pro moeten worden aangekocht, maar wie een Buddy Pass bezit, komt wel in aanmerking voor kortingen op bepaalde titels.

Gebruikers kunnen hun uitnodigingscode verzilveren via de Stadia-app voor Android en iOS. Tijdens dat proces moet, voor zover dat nog niet gebeurd is voor een andere Google-dienst, ook een betaalmethode worden ingesteld. Na de probeerperiode van drie maanden wordt de gratis trial namelijk automatisch omgezet in een betaald abonnement van 9,99 euro per maand, tenzij de gebruiker zijn abonnement voor de vervaldatum opzegt.