Facebook neemt vr-studio achter Beat Saber over

Oculus Studios, eigendom van Facebook, lijft Beat Games in, de maker van de populaire vr-titel Beat Saber. De Praagse studio blijft onafhankelijk en blijft Beat Saber ontwikkelen voor meerdere vr-brillen en niet alleen voor die van Oculus, zo is de belofte.

Oculus Studios meldt dat het dankzij zijn resources en kennis Beat Games kan helpen om meer muziek en functionaliteit naar Beat Saber te brengen en het spel aan meer spelers aan kan bieden. Oculus benadrukt dat Beat Studios onafhankelijk blijft opereren en wat Beat Saber betreft geen prioriteit zal geven aan de ontwikkeling voor de Oculus-headset.

Daarnaast belooft Oculus 'zijn best' te doen om de meerwaarde van mods voor Beat Saber te behouden. Het bedrijf zegt mods te waarderen, 'zolang deze legaal gedaan zijn en binnen ons beleid blijven'. Verder hint het bedrijf op meer overnames op vr-gebied. Details over de overname, zoals een overnamebedrag, maken beide bedrijven niet bekend.

Beat Saber is een populaire vr-titel waarbij spelers met een rode en blauwe lightsaber in moeten hakken op objecten die op ze afkomen en die onderdelen van de muziek vertegenwoordigen. Het spel wordt onder andere veel gebruikt voor modding, waarbij muziek gebruikt wordt zonder de benodigde licentie. Het spel is verschenen voor de Rift- en Quest-headsets van Oculus, de HTC Vive, Windows Mixed Reality-headsets en de PlayStation VR. In december verschijnt er een 360-gradenmodus voor het spel en ook breidt Beat Games het muziekaanbod dit jaar nog uit.