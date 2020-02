HTC presenteert Proton-prototypes van ar-brillen

HTC heeft de Proton-prototypes van ar-brillen gepresenteerd. In tegenstelling tot andere ar-brillen zien gebruikers niet de echte wereld door transparante glazen, maar gaat het om een videobeeld van de werkelijkheid met daarin interface-elementen.

De Proton-brillen gebruiken volgens InputMag microschermen met beperkte beeldhoek om te zorgen dat de headsets minder groot zijn dan de huidige Vive-headsets, zoals die uit de nieuwe Cosmos-serie. Het ontwerp van het Proton-prototype dat HTC nu laat zien lijkt wat op een skibril en de bedoeling is dat het op lange termijn het ontwerp krijgt van een reguliere bril.

Er zijn nu twee versies: eentje heeft alle componenten aan de achterkant van de hoofdband zitten, een andere heeft een verbinding met een apparaat die gebruikers aan hun broek kunnen bevestigen, zegt de directeur van HTC tegen The Verge. De reden daarvoor is dat HTC een 5g-verbinding wil inbouwen, maar gebruikers zouden geen 5g-apparaat vlakbij hun hoofd willen hebben.

Er zijn nog geen specs en details van de brillen; daarvoor zou het te vroeg zijn. De bedoeling is om de brillen ergens in de komende jaren op de markt te brengen. HTC maakte tot nu toe alleen vr-brillen in zijn Vive-serie, hoewel de Cosmos XR ook gebruik kan maken van ar-toepassingen.