Uitgestelde presentatie Oppo Find X2 vindt over twee weken plaats

Oppo gaat zijn Find X2-smartphone over twee weken presenteren. De aankondiging van de smartphone stond gepland voor deze zaterdag, maar de fabrikant heeft dat afgelast vanwege de annulering van telecombeurs Mobile World Congress.

De presentatie zal nu plaatsvinden op vrijdag 6 maart, zegt PlayfulDroid op basis van een 'save the date'. Daar zal Oppo behalve de opvolger van de Find X-smartphone uit 2018 vermoedelijk ook zijn smartwatch laten zien. De fabrikant plaatste onlangs een teaser daarvan.

De presentatie stond gepland voor deze zaterdag in Barcelona, voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress. Die beurs zou maandag beginnen, maar vanwege zorgen over coronavirus SARS-CoV-2 heeft de organisatie de hele beurs afgeblazen. De dag erna besloot Oppo om zijn aankondiging uit te stellen.

Fabrikanten gaan verschillend om met de annulering van de beurs. Huawei houdt maandag alsnog een evenement in Barcelona met een 'virtuele keynote' en mogelijkheid om hands-on te gaan met nieuwe apparaten. Dat gebeurt gelijktijdig ook in andere landen. Sony presenteert zijn nieuwe telefoons in een livestream. Van andere fabrikanten, zoals Nokia-licentienemer HMD en Xiaomi, is nog niet bekend of en wanneer zij hun nieuwe producten gaan presenteren.