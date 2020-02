Sony zegt telecombeurs MWC af en gaat producten via livestream aankondingen

Ook Sony zegt zijn aanwezigheid op het Mobile World Congress af vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De fabrikant zal niet aanwezig zijn op de beursvloer in Barcelona, maar houdt wel een aankondiging via een livestream.

Sony meldt in een verklaring op zijn website dat de beslissing is gemaakt omwille van de gezondheid van klanten, partners, media en medewerkers. Sony zou met een stand aanwezig zijn op de beursvloer en had ook een persconferentie gepland. Beiden zijn afgelast, maar de fabrikant gaat wel nieuwe producten aankondigen. Dat zal gebeuren via een livestream op YouTube op maandagochtend 24 februari om half negen.

Eerder maakten Amazon, LG, Ericsson en Nvidia al bekend de beurs over te slaan vanwege dezelfde reden. De Chinese fabrikanten Xiaomi, Oppo, Huawei en Honor hebben hun plannen nog niet aangepast. ZTE heeft wel aangegeven zijn aanwezigheid in te perken door minder mensen in te vliegen. Volgens CNet heeft Samsung een vergelijkbare beslissing gemaakt.

Beursorganisator GSMA meldt dat de beurs gewoon doorgaat, ondanks de afmeldingen van een aantal partijen. Volgens de organisatie komen er zo'n 2800 standhouders naar Barcelona en zijn er maatregelen genomen om risico's te beperken. Zo geldt er bijvoorbeeld een 'no-handshake'-beleid op de beurs. Het Mobile World Congress vindt plaats van 24 tot en met 27 februari. Diverse fabrikanten houden in het weekend voor de beurs een persconferentie.