Intel zegt telecombeurs MWC af

Intel en de Japanse provider NTT Docomo hebben telecombeurs Mobile World Congress afgezegd. De Chinese fabrikant TCL heeft zijn persconferentie afgeblazen, maar is nog wel op de beurs. Dat gebeurt allemaal vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Intel zegt af voor de 'veiligheid van zijn medewerkers en partners', zegt het bedrijf tegen Venturebeat. Inmiddels meldt Reuters dat NTT Docomo heeft afgezegd. TCL heeft maandag laten weten zijn persconferentie op zaterdag te hebben geannuleerd, al is het bedrijf wel aanwezig op de beurs.

Eerder maakten Amazon, LG, Ericsson en Nvidia al bekend de beurs over te slaan vanwege dezelfde reden. Beursorganisator GSMA meldt dat de beurs gewoon doorgaat, ondanks de afmeldingen van een aantal partijen. Volgens de autoriteiten in Barcelona is de beurs veilig om te bezoeken, zo zegt Reuters.

Volgens de organisatie komen er zo'n 2800 standhouders naar Barcelona en zijn er maatregelen genomen om risico's te beperken. Zo geldt er bijvoorbeeld een 'no-handshake'-beleid op de beurs. Het Mobile World Congress vindt plaats van 24 tot en met 27 februari. Diverse fabrikanten houden in het weekend voor de beurs een persconferentie, waaronder Oppo, HMD Global, Lenovo en Huawei. MWC is met afstand het belangrijkste evenement van het jaar op het gebied van telecom.