Smartphonemakers annuleren telefoonpresentaties rond afgelaste telecombeurs MWC

Veel smartphonemakers hebben hun evenementen rondom telecombeurs Mobile World Congress geannuleerd. Op die evenementen hadden ze nieuwe apparaten willen presenteren, maar dat gebeurt nu op een ander moment of op een andere manier.

Xiaomi en Oppo laten weten dat zij hun toestellen later zullen presenteren. Oppo wilde de Find X2 aankondigen op zaterdag 22 februari, maar dat wordt nu een andere datum in maart. Xiaomi gaat ook een eigen evenement organiseren voor de Europese release van vermoedelijk de Mi 10-telefoons. Het evenement in Barcelona is afgelast.

Motorola had een persconferentie gepland voor zondagavond 23 februari, maar heeft die ook geannuleerd. "We werken nog steeds aan aankondigingen van aankomende producten en we gaan in de komende paar dagen bekendmaken hoe we dat gaan doen", aldus een woordvoerder namens moederbedrijf Lenovo tegen Tweakers. Huawei heeft nog niet gereageerd op een vraag van Tweakers of het evenement door zal gaan.

Eerder hadden onder meer Sony, LG en Nokia-licentienemer HMD Global hun persconferenties al afgelast. Sony houdt een livestream op de tijd dat de persconferentie had moeten plaatsvinden, van de andere fabrikanten is nog niets bekend.

Organisator GSM Association annuleerde telecombeurs Mobile World Congress woensdag. De grootste beurs in telecom van het jaar was volgens de organisatie 'onmogelijk' te organiseren. GSMA geeft donderdag later op de dag meer uitleg over het annuleren van de beurs.