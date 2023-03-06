Huawei zou bezoekers op booth telecombeurs hebben getrackt zonder toestemming

Even gewoon meegaand in het whataboutisme: Jazeker, de VS zijn niet heilig op gebied van hoe ze hun eigen economische groei verzekeren, protectionisme, markten domineren, bedrijfsspionage, etc. gebeuren ook gewoon door de VS, ja ze zijn sterk vrije-handel en vele malen kapitalistischer dan zelfs de EU, waar -los van ook niet heilig- wel wat meer evenwicht is tussen economische groei - en de rechten van groei/winstmakers, m.a.w. werknemers.
Gemene deler hier is democratie, hoe je het ook draait of keert is het een rem op al te brutale machtslust van 1 persoon... een systeem dat er op z'n minst voor zorgt dat er ietwat 'accountability' af te dwingen valt, zelfs aan dé leider der leiders in elke democratische rechtstaat wanneer die het al te bont maakt en teveel macht naar zich tracht te trekken en in elk geval sowieso een in tijd beperkt mandaat afdwingt.
Zo is er eentje die vanaf 2016 getracht heeft van de VS het nieuwe China/Rusland/Noord-Korea/Bananenrepubliek met 1 goddelijke leider te maken met z'n Magnum Opus op 06/01/2021, en sindsdien geleerd heeft -enfin, ik betwijfel of ie hoegenaamd in staat is om het te begrijpen- maar hij zal het sowieso leren want ze zijn nog làng niet klaar met 'm, dat zoiets in een democratische rechtstaat gewoon niet lukt, omwille van een lastig dingetje als de grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens etc, wetgeving die zelfs de macht van de n°1 leider in elke westerse democratische legislatuur, republiek, monarchie, noem maar op, overtroeft.
...en dan heb je staten zoals China, die ondanks onderhevig aan bepaalde internationale verplichtingen zoals die lastige mensenrechtenverklaring die ze mee getekend hebben, hier eigenlijk alleen maar in theorie en schoorvoetend akkoord zijn mee gegaan, vanuit internationale druk etc... maar in de praktijk lak hebben aan dit alles, waar je alles dat de VS en EU tezamen doen van bedenkelijke, valse, oneerlijke economische strategie x10 kan doen, waarom? ten eerste, maar niet exclusief, omdat elke binnenlandse wet op maat is van één man, één man die -zoals het z'n type betaamt- vrij kan beslissen wetten die hem niet zinnen aan te passen of te schrappen en desgewenst nieuwe wetten te maken die zijn positie alleen maar versterken, wég beperkingen.
Typetjes als Erdogan doen hem dan ook gretig na in het verordenen van wetten die de beperking in tijd van hun leiderschapsmandaat volledig afschaft zodat ze lekker tot hun dood aan de macht kunnen blijven en miljarden binnenharken, eigen volk systematisch beliegen, bedriegen, dom genoeg en arm genoeg houden, volledige populaties etnische minderheden, politieke of religieuze dissidenten repressief onderdrukken, vervolgen, levenslang opsluiten,... allemaal om hun positie niet het minste beetje ongemak te brengen.. handig... En dan op het internationaal podium eens even de grote stoïcijnse Rusland><wereld-bemiddelaar spelen en tegelijkertijd slachtoffertje spelen wanneer hun overduidelijke spionagetactieken ontdekt, gedocumenteerd en al te vaak bewezen worden.
Dus vooroordelen of geargumenteerde veronderstellingen op basis van vaststellingen met -zonder fout keer op keer- historische precedenten, you tell me...
When it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck...
[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 23 juli 2024 21:07]