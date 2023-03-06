Huawei zou bezoekers op booth telecombeurs hebben getrackt zonder toestemming

Telecomgigant Huawei zou op telecombeurs Mobile World Congress mogelijk bezoekers hebben getrackt zonder toestemming. Huawei ontkent de beschuldiging. Beursorganisator GSMA onderzoekt de zaak.

Badge Huawei op MWC 2023, bron: LightReading

Aan de badge van Huawei zat een klein apparaatje dat als tracker kan hebben gediend, claimt LightReading. Bovendien vermeldde de achterkant van de badge dat Huawei op de booth 'realtime locatie-informatie' bijhield met 'bluetooth en RFID'. Daar stond geen toelichting bij hoe dat werkte. Huawei zou met de informatie willen zien welke items op de booth de meeste interesse hebben.

GSMA zegt in een reactie de zaak te onderzoeken, omdat het gaat om een 'serieuze beschuldiging'. Huawei zegt, ondanks de melding op de achterkant van de badge, dat het geen bezoekers heeft getrackt op zijn booth. "Tracken is helemaal niet nodig", zo zegt een woordvoerder van het bedrijf. De badge was alleen in gebruik bij de booth van Huawei.

LightReading heeft de badge kunnen zien in gesprek met een topman van Huawei-concurrent Nokia. Beide bedrijven zijn actief op de markt voor zendapparatuur en concurreren daar rechtstreeks met elkaar. Mobile World Congress is de grootste telecombeurs ter wereld en vond vorige week plaats in Barcelona.