Huawei zou bezoekers op booth telecombeurs hebben getrackt zonder toestemming

Telecomgigant Huawei zou op telecombeurs Mobile World Congress mogelijk bezoekers hebben getrackt zonder toestemming. Huawei ontkent de beschuldiging. Beursorganisator GSMA onderzoekt de zaak.

Badge Huawei op MWC 2023, bron: LightReading
Badge Huawei op MWC 2023, bron: LightReading

Aan de badge van Huawei zat een klein apparaatje dat als tracker kan hebben gediend, claimt LightReading. Bovendien vermeldde de achterkant van de badge dat Huawei op de booth 'realtime locatie-informatie' bijhield met 'bluetooth en RFID'. Daar stond geen toelichting bij hoe dat werkte. Huawei zou met de informatie willen zien welke items op de booth de meeste interesse hebben.

GSMA zegt in een reactie de zaak te onderzoeken, omdat het gaat om een 'serieuze beschuldiging'. Huawei zegt, ondanks de melding op de achterkant van de badge, dat het geen bezoekers heeft getrackt op zijn booth. "Tracken is helemaal niet nodig", zo zegt een woordvoerder van het bedrijf. De badge was alleen in gebruik bij de booth van Huawei.

LightReading heeft de badge kunnen zien in gesprek met een topman van Huawei-concurrent Nokia. Beide bedrijven zijn actief op de markt voor zendapparatuur en concurreren daar rechtstreeks met elkaar. Mobile World Congress is de grootste telecombeurs ter wereld en vond vorige week plaats in Barcelona.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-03-2023 19:47
51 • submitter: user549890

06-03-2023 • 19:47

51

Submitter: user549890

Lees meer

Organisator telecombeurs MWC krijgt AVG-boete voor gebruik gezichtsherkenning
Organisator telecombeurs MWC krijgt AVG-boete voor gebruik gezichtsherkenning Nieuws van 9 mei 2023
Huawei-oprichter: 13.000 onderdelen moeten vervangen door sancties VS
Huawei-oprichter: 13.000 onderdelen moeten vervangen door sancties VS Nieuws van 19 maart 2023
Het belangrijkste Mobile World Congress-nieuws op een rij
Het belangrijkste Mobile World Congress-nieuws op een rij Nieuws van 2 maart 2023
Huawei kondigt tablet met 10,3"-scherm van e-inkt aan
Huawei kondigt tablet met 10,3"-scherm van e-inkt aan Nieuws van 28 februari 2022
Smartphonemakers annuleren telefoonpresentaties rond afgelaste telecombeurs MWC
Smartphonemakers annuleren telefoonpresentaties rond afgelaste telecombeurs MWC Nieuws van 13 februari 2020
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Huawei MWC 2023

Reacties (51)

-Moderatie-faq
51
51
26
5
0
16
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
SinergyX 6 maart 2023 20:37
On Twitter, one show visitor linked to a video image of a plastic container being taken apart at what is apparently Nokia's booth. While the source of the image could not be verified, it looks identical to the plastic containers seen by Light Reading.

Rolf Werner, who recently joined Huawei rival Nokia as senior vice president of Europe, showed off one of the circuits during an interview with Light Reading and said they could be used as trackers.

Is er nu eigenlijk 'iets' waarvan Huawei beschuldigd is, daadwerkelijk ook bewezen? Could be used, might be used, looks like, looks identical, dan denk ik simpel, waarom zou je 'open en bloot' deze dingen gaan uitdelen met bewuste keuze mensen te tracken, dan ben of echt serieus dom, of je hebt grote ballen.. maar die tweede met zoveel sancties om je oren, maak ik geen logische keuze van.
Bliksem B @SinergyX6 maart 2023 23:50
Uit he artikel:
Bovendien vermeldde de achterkant van de badge dat Huawei op de booth 'realtime locatie-informatie' bijhield met 'bluetooth en RFID'.
-
waarom zou je 'open en bloot' deze dingen gaan uitdelen met bewuste keuze mensen te tracken, dan ben of echt serieus dom, of je hebt grote ballen.. maar die tweede met zoveel sancties om je oren, maak ik geen logische keuze van.
Zo gek vind ik het niet. Je hebt een stand en je benieuwd wat mensen interessant vinden. Ze hadden ook kunnen turfen of met een pasjes- / ticketsysteem kunnen werken.

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 23 juli 2024 21:07]

2green @Bliksem B7 maart 2023 07:25
Ze overtreden hiermee wel de wet.

Ik geloof in ieder geval direct dat ze tracken totdat het tegendeel is bewezen. China is heel agressief in het overnemen van markten, opkopen bedrijven, mijnen, grondstoffen en spionage, waaronder bedrijfsspionage om bedrijven in china te bevoordelen. Het lijkt wel economische oorlog wat ze voeren.

Het lijken allemaal kleine puntjes, maar je ziet dat china steeds meer invloed en marktaandeel in de wereld overneemt. En behoorlijke geld stromen vanuit ons land naar China creëert met het opkopen van bedrijven.

Ze doen alles van het beïnvloeden van verkiezingen tot hacken van bedrijven en spionage om de economie in china te bevoordelen.
PinusRigida @2green7 maart 2023 09:04
Idd. Bovendien zit de bedrijfsethiek compleet anders in elkaar dan in het westen, yup, in het westen is het bruut kapitalisme, tuurlijk draait het om geld, altijd, overal, maar westerse bedrijven hebben liefst zo weinig mogelijk inmenging van overheid, al is het om bvb. hun 'creatieve' boekhouding onder de radar te houden.

In China zijn bedrijven als Huawei veel meer verbonden aan de overheid die, in ruil voor wat spionage hier en daar, zelfs de creatiefste boekhouding door de vingers ziet.
Sancties, ja, maar het zal hen niet tegenhouden om hun handels-oorlogsstrategie -want dat is het- tegen het westen verder te zetten want er zijn veel meer miljarden te verdienen voor 'het bedrijf China' door globale bedrijfsspionage, dan dat er geld te verliezen is door allerhande sancties aan een bedrijf.
Westerse wetten zijn er om te overtreden, wanneer ontdekt is de eerste reflex altijd staalhard ontkennen (ook hier weer) en wanneer gesanctioneerd spinnen ze het wel als westerse anti-China strategie in hun eveneens volledig door de staat gecontroleerde propaganda zowel als in hun statements in internationale media.

Voorbeelden legio... onlangs nog iets met ballonnen voor ""meteorologisch onderzoek"".... boven grondgebied van hun grootste westerse rivaal (zeg gerust vijand), bovendien gespot boven allerhande strategische locaties, wat was hun eerste statement? staalharde ontkenning.
Wat was hun vervolgstatement na het neerhalen van de ballonnen door de VS?
“China strongly disapproves of and protests against the U.S. attack on a civilian unmanned airship by force"

de woorden 'attack', 'civilian' en 'by force' zijn hier zeer bewuste retoriek, passend in het algemene plaatje van het beeld dat ze willen ophangen (stoute westen tegen het brave China)

""meteorologisch onderzoek"" my ***

Met dit in het achterhoofd lijkt het me i.m.o. extreem onwaarschijnlijk dat de chipjes en pcb'tjes in hun badgehoudertjes, die perfect kunnen gebruikt worden als illegale trackers ten voordele van een Chinees bedrijf en zo de Chinese economie, toch iets anders waren dan exàct dat.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 23 juli 2024 21:07]

styno @2green7 maart 2023 09:45
Ze doen alles van het beïnvloeden van verkiezingen tot hacken van bedrijven en spionage om de economie in china te bevoordelen.
Dit is de Chinese doctrine van 'unrestricted warfare'. En die term 'unrestricted' dekt de lading uitstekend, hoewel het niet zo zeer fysieke oorlogsvoering is waar verder geen middel geschuwd wordt (spionage, hacken, diefstal, omkoping, blackmail, corruptie etc.).

Zie deze podcast voor een achtergrond over 'unrestricted warfare' en deze podcast over hoe Huawei hiermee een toppositie in de communicatiewereld veroverd heeft ten nadele van bijv. het Canadese Nortel.
Bliksem B @2green7 maart 2023 10:50
Ze overtreden hiermee wel de wet.
Niet zo zeer het tracken, maar mogelijk het niet het goed vermelden ervan ruuki op Twitter: "amazing 🤔😂 well done all the operators who use this "Orange" Company from China called

Alleen daar verbaas ik mij over. De achterkant van de badge was redelijk duidelijk hierover:
The back of the Huawei badge does refer to the use of local-area radio systems that could aid tracking. It reads: "We use RFID and Bluetooth technology to collect the swipe time of this Huawei Card at the entrance of Huawei exhibition area, real-time location information and the residence time information of this Huawei Card holders within Huawei exhibition area, such information will be collected and processed only for the purpose of analyzing the overall interests of our invitees in our products to enhance our service quality. We will protect such information according to our Privacy Policy."
Het is mij nu onduidelijk wat nu het probleem is:
Light Reading sought comment from Huawei and at the time of publication had been told by a spokesperson that "the Huawei pass is used only in the booth and returned when visitors get out." The spokesperson went on to say: "There is no need to track location."
  • Huawei ontkent dat ze de locatie tracken, maar ontkennen ze hiermee ook dat ze bluetooth en rfid nooit hebben ingezet voor het verzamelen van data?
  • Ontkent Huawei dat ze locatie niet tracken, omdat ze bang zijn dat zij hun bezoekers niet goed hebben ingelicht? (het stond wel op de achterkant dus, maar dat is mogelijk niet voldoende?)
  • Zijn ze überhaupt bang voor commotie, omdat ze dit hadden moeten overleggen met het GSMA?
Dit staat wat mij betreft los van hun nieuwe zijderoute (tip trouwens: Langs de nieuwe zijderoute - NPO Start). Je hebt wel gelijk, in China is de cultuur van het tracken van mensen veel normaler dan elders in de wereld.

Ik vind de Chinese praktijken ook eng. Alleen ik krijg het idee dat er nu van alles bij wordt gezocht.

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 23 juli 2024 21:07]

Reinier 182 @2green7 maart 2023 09:19
Het is onschuldig totdat het bewezen is? Jij gaat uit dat beschuldigen altijd waar is? Valse beschuldigingen bestaan ook? Amerika heeft voordeel bij beschuldigen van concurrenten? Amerikaanse bedrijven doen het zeker zelfs met geleverde bewijzen. Jij denkt met vooroordelen.
PinusRigida @Reinier 1827 maart 2023 12:30
Even gewoon meegaand in het whataboutisme: Jazeker, de VS zijn niet heilig op gebied van hoe ze hun eigen economische groei verzekeren, protectionisme, markten domineren, bedrijfsspionage, etc. gebeuren ook gewoon door de VS, ja ze zijn sterk vrije-handel en vele malen kapitalistischer dan zelfs de EU, waar -los van ook niet heilig- wel wat meer evenwicht is tussen economische groei - en de rechten van groei/winstmakers, m.a.w. werknemers.

Gemene deler hier is democratie, hoe je het ook draait of keert is het een rem op al te brutale machtslust van 1 persoon... een systeem dat er op z'n minst voor zorgt dat er ietwat 'accountability' af te dwingen valt, zelfs aan dé leider der leiders in elke democratische rechtstaat wanneer die het al te bont maakt en teveel macht naar zich tracht te trekken en in elk geval sowieso een in tijd beperkt mandaat afdwingt.
Zo is er eentje die vanaf 2016 getracht heeft van de VS het nieuwe China/Rusland/Noord-Korea/Bananenrepubliek met 1 goddelijke leider te maken met z'n Magnum Opus op 06/01/2021, en sindsdien geleerd heeft -enfin, ik betwijfel of ie hoegenaamd in staat is om het te begrijpen- maar hij zal het sowieso leren want ze zijn nog làng niet klaar met 'm, dat zoiets in een democratische rechtstaat gewoon niet lukt, omwille van een lastig dingetje als de grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens etc, wetgeving die zelfs de macht van de n°1 leider in elke westerse democratische legislatuur, republiek, monarchie, noem maar op, overtroeft.

...en dan heb je staten zoals China, die ondanks onderhevig aan bepaalde internationale verplichtingen zoals die lastige mensenrechtenverklaring die ze mee getekend hebben, hier eigenlijk alleen maar in theorie en schoorvoetend akkoord zijn mee gegaan, vanuit internationale druk etc... maar in de praktijk lak hebben aan dit alles, waar je alles dat de VS en EU tezamen doen van bedenkelijke, valse, oneerlijke economische strategie x10 kan doen, waarom? ten eerste, maar niet exclusief, omdat elke binnenlandse wet op maat is van één man, één man die -zoals het z'n type betaamt- vrij kan beslissen wetten die hem niet zinnen aan te passen of te schrappen en desgewenst nieuwe wetten te maken die zijn positie alleen maar versterken, wég beperkingen.
Typetjes als Erdogan doen hem dan ook gretig na in het verordenen van wetten die de beperking in tijd van hun leiderschapsmandaat volledig afschaft zodat ze lekker tot hun dood aan de macht kunnen blijven en miljarden binnenharken, eigen volk systematisch beliegen, bedriegen, dom genoeg en arm genoeg houden, volledige populaties etnische minderheden, politieke of religieuze dissidenten repressief onderdrukken, vervolgen, levenslang opsluiten,... allemaal om hun positie niet het minste beetje ongemak te brengen.. handig... En dan op het internationaal podium eens even de grote stoïcijnse Rusland><wereld-bemiddelaar spelen en tegelijkertijd slachtoffertje spelen wanneer hun overduidelijke spionagetactieken ontdekt, gedocumenteerd en al te vaak bewezen worden.

Dus vooroordelen of geargumenteerde veronderstellingen op basis van vaststellingen met -zonder fout keer op keer- historische precedenten, you tell me...
When it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck...

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 23 juli 2024 21:07]

familyman @PinusRigida7 maart 2023 15:38
Maar Amerika is toch ook helemaal geen democratie?
justgopown @Reinier 1827 maart 2023 09:39
Is toch altijd al zo geweest, iedereen is blind door Amerika, alsof het onze vriendjes zijn, als het erop aankomt staan wij gewoon voor lul. Altijd beschuldigingen zonder bewijzen, en 9/10 keer zijn het de Amerikanen die hun beschuldigen.
Mathijs Kok @Reinier 1827 maart 2023 18:11
Amerikaanse bedrijven doen het zeker zelfs met geleverde bewijzen.
En die bewijzen zijn veelal geleverd door journalisten van een vrije pers. Gepubliceerd via media die niets te vrezen hebben van hun overheid. Gelezen door mensen die dat konden lezen zonder bang te zijn dat je daarvoor opgepakt en gestraft konden worden. Zie je het probleem?

Het vergelijken van een dictatoriale staat zoals China met een democratie (hoe gebrekkig ook) valt altijd plat op de bek.
R3M1 @Mathijs Kok8 maart 2023 08:01
Welke vrije pers bedoel je? De echte vrije pers bestaat níet meer — journalisten blaten mee met overheden en opiniemakers en zijn weinig kritisch. Wellicht omdat er geen verdienmodel is voor goede onderzoeksjournalistiek — it is all about the clicks.
Oon @2green7 maart 2023 09:28
Precies dit is ook waarom ik niet snap dat mensen massaal Huawei en Oppo (en andere Chinese merken) telefoons kopen hier in Nederland. De specs t.o.v. de prijs zien veel mensen als positief, maar voor mij is dat gewoon een hele grote red flag.

China staat erom bekend dat ze vaak lekke firmware/software leveren, bewust of onbewust, en ze hebben ook wel eens op hardwareniveau backdoors ingebouwd. Niet raar dat ze deze pasjes voorzien van een chip, maar wat mij betreft toch wel eens tijd om Chinese techproducten gewoon volledig te gaan vermijden.
familyman @Oon7 maart 2023 15:39
Ik heb anders vooral gehoord over risico's, en ken alleen gevallen van cisco die dat idd had. Maar dat is amerikaans.
Juggernaut1987 @2green7 maart 2023 11:23
Ze overtreden hiermee wel de wet.
Dat weten we niet zeker. We weten immers niet zeker of ze mensen hebben getracked.
Ik geloof in ieder geval direct dat ze tracken totdat het tegendeel is bewezen.
Mensen zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Ook Huawei
China is heel agressief in het overnemen van markten, opkopen bedrijven, mijnen, grondstoffen en spionage, waaronder bedrijfsspionage om bedrijven in china te bevoordelen. Het lijkt wel economische oorlog wat ze voeren.

Het lijken allemaal kleine puntjes, maar je ziet dat china steeds meer invloed en marktaandeel in de wereld overneemt. En behoorlijke geld stromen vanuit ons land naar China creëert met het opkopen van bedrijven.

Ze doen alles van het beïnvloeden van verkiezingen tot hacken van bedrijven en spionage om de economie in china te bevoordelen.
Dit is allemaal jouw mening.

We veroordelen Huawei nu al voordat bewezen is of ze uberhaupt de wet hebben overtreden. Dat lijkt me niet de manier hoe je hiernaar moet kijken en is ontzettend glad ijs.
mphilipp @2green7 maart 2023 09:11
...en Nokia heeft totaal geen belang bij het zwart maken van Huawei?
Kijk bij dit soort berichten ook naar de boodschapper. Ik zeg niet dat het wel of niet waar is, maar enige reserve heb ik wel. Ze beweren niets, maar insinueren alleen. Het lijkt mij eerlijk gezegd nogal sterk. Waarom zou je mensen willen tracken? Je staat daar met x mensen op de stand; je ZIET toch waar de meeste naar kijken en waar de meeste vragen over komen? Lijkt mij zware overkill.

Vraag is alleen waar dat printje dan voor is en waarom het in een badge zit die zij uitdelen? Hoe werkt dat trouwens? Gaat het om gasten van Huawei oid? Ik ben wel eens op beurzen geweest, maar daar had je hooguit een algemene toegangsbadge van de organisatie. Deelt Huawei eigen badges uit aan mensen die op hun stand komen oid?
n4m3l355
@SinergyX7 maart 2023 00:54
Zelfs als ze enkel in hun eigen boot gebruikers tracken is dit illegaal in China. Ze weten donders goed dat dit soort tracken op zn minst twijfelachtig is. Huawei ligt ook nog eens onder een vergroot glas gezien hun huidige situatie en alsnog geven ze bezoekers trackers? Al beperken ze met het tracken enkel tot de boot, iets wat niet zo lijkt te zijn, is deze reactie toch niet verwonderlijk.

Maar je hebt gelijk het fijne weten we niet en zullen we waarschijnlijk niet komen te weten ook. Maar wederom ziet dit er slecht uit voor Huawei.
GekkePrutser @SinergyX7 maart 2023 09:23
Could be used, might be used, looks like, looks identical, dan denk ik simpel
Dat zeggen ze gewoon omdat die trackers nog niet helemaal uit elkaar zijn gehaald en er dus nog niet bewezen is wat ze er mee doen. Echter wat willen ze er anders mee doen? Stappenteller voor de gezondheid van hun klanten? Je loopt al genoeg op zo'n beurs :)

Ik ben benieuwd wat er uit de analyse komt, ik neem aan dat er meer dan genoeg in omloop zijn dus iemand sloopt hem wel uit elkaar. En ondanks dat ik het typenummer van de chip op deze foto niet kan lezen, is het niet weggevijld dus dat is wel te achterhalen. Wellicht is de firmware ook te dumpen. Als hardware hacker zou ik graag zo'n ding onder handen nemen maar helaas heb ik dit jaar niet naar MWC kunnen gaan (bovendien zou ik geen uitnodiging krijgen van huawei omdat we daar geen zaken meer mee doen sinds ze geen google play services meer kunnen leveren)

Trouwens, dit schijnt op de badge zelf te staan:
The back of the Huawei badge does refer to the use of local-area radio systems that could aid tracking. It reads: "We use RFID and Bluetooth technology to collect the swipe time of this Huawei Card at the entrance of Huawei exhibition area, real-time location information and the residence time information of this Huawei Card holders within Huawei exhibition area, such information will be collected and processed only for the purpose of analyzing the overall interests of our invitees in our products to enhance our service quality. We will protect such information according to our Privacy Policy."
"real-time location information" - dat is dus tracking. Het is duidelijk wat ze met die badge doen want dat vermelden ze zelf in detail. Zo te zien is het gewoon een BLE beacon die met verschillende ontvangers getrackt wordt. De vraag is alleen of dit nou wel of niet mag. Ik vraag me ook sterk af of het voor de GDPR uitmaakt of het alleen binnen hun eigen stand is of niet.

En ja, er wordt enorm veel getrackt op zo'n beurs, helaas. De laatste keer dat ik er was (2019) kon je zelfs met je gezicht herkend worden als je bij de poort naar binnen liep (was een vrijwillige optie!). De vraag is of die info ook op het evenement zelf gebruikt wordt, ze zeiden destijds van niet maarja... Maar het laten dragen van een tracker voor bezoekers vind ik ook vreemd overkomen. Vergeet niet dat iedereen op die beurs al een officiele MWC pas aan zijn nek heeft hangen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 21:07]

familyman @GekkePrutser7 maart 2023 15:41
Er staat dat de tracking alleen in hun booth is.
De opmerking over no need to track, zal op de hele beurs slaan.
Een enorme storm in een heel klein glas water.
GekkePrutser @familyman7 maart 2023 16:11
Uiteraard in hun booth inderdaad, want het is ook de bedoeling dat je die tracker teruggeeft bij het verlaten van de booth. Niet iedereen heeft dat gedaan zo te zien :)

Niettemin vind ik het niet echt normaal om dit ongevraagd te doen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 21:07]

Franky Boy @GekkePrutser8 maart 2023 09:38
De MCW kon je dit jaar alleen bezoeken met een verplichte app op je telefoon. Voor mij al een reden om zo'n beurs te mijden. Ik weet niet of dat in voorgaande jaren ook het geval was?
Ook daar ruikt het naar gegevens verzamelen, die niet nodig zijn om een beurs te organiseren.
Privé heb ik laatst tickets voor een show besteld, moest ik mijn geboortedatum opgeven! Waarom? Ik ga naar een show. Mijn emailadres is genoeg om my een e-ticket te sturen.
jmsaow @SinergyX7 maart 2023 08:45
Ik vraagt je wel eens af waarom we ons nog iets aantrekken van al deze berichtgeving, die door de Amerikaanse overheid de wereld wordt in geslingerd. Ik vertrouw die firma volledig en wantrouw alles dat uit de VS komt.
CrimInalA 6 maart 2023 20:17
Is er eigenlijk van al die beschuldigingen al daadwerkelijk eens echt wat concreet aangetoond vraag ik mij af ?

"een klein apparaatje dat als tracker kan hebben gediend" . Dus 100% vermoedens en weer niets concreet .

Want onze eigen overheden zitten ons namelijk wel daadwerkelijk tracken , gegevens te lekken en wetten te maken die tegen de adviezen van autoriteit persoonsgegevens ingaan (fingerprints , publieke fraudeurslijsten enz.) .

Het lijkt er sterk op dat men onze aandacht probeert af te leiden met al die nepartikelen over "de chinezen" .

[Reactie gewijzigd door CrimInalA op 23 juli 2024 21:07]

TheVivaldi @CrimInalA6 maart 2023 20:22
Als het waar is, is het natuurlijk niet goed om dat zonder toestemming te doen. Maar “Huawei zou met de informatie willen zien welke items op de booth de meeste interesse hebben.” vind ik nu niet erg schokkend. Sterker nog: het zou me verbazen als - nogmaals: áls het waar is - Huawei de enige zou zijn. Het zien welke items de meeste interesse hebben lijkt me voor heel veel bedrijven interessant.
Zyppora @TheVivaldi6 maart 2023 20:46
Wat je ook kunt doen is iemand bij die booth neerzetten die een beetje in de gaten houdt welk item het meeste bekijks trekt. Die persoon kan dan bij vragen ook nog eens extra informatie verstrekken of flyers uitdelen of zo. Een oubollig idee, ik weet het.

Waar ik met mijn hoofd niet bij kan is dat Huawei, dat al onder vuur ligt voor exact dit, de schijn tegen zich laat werpen door met zo'n tracker aan te komen zetten. Het lijkt me dat je dat als bedrijf zijnde toch niet moet willen.
kuurtjes @Zyppora6 maart 2023 20:53
Ik heb het gevoel dat Chinese bedrijven juist alles via technologie willen doen.

Verder: "met zo'n tracker aan te komen zetten". Lijkt me niet echt onder "tracking" te vallen.
Calypso @TheVivaldi6 maart 2023 20:50
En dan nog: waarom zou Huawei daar zo'n tracker voor nodig hebben? Ze zijn volgens mij technologisch best wel in staat om dat zonder zo'n tracker prima te kunnen registreren.
TheVivaldi @Calypso7 maart 2023 08:55
Klopt, ik gaf toch in mijn bericht ook gelijk aan dat ik het niet goedpraat?
Calypso @TheVivaldi7 maart 2023 09:30
Dat zeg ik ook nergens; mijn punt is alleen dat ik het nut van zo'n tracking device niet in zie omdat ze slim genoeg zijn zonder dat iemand een "extra device" mee moet dragen.
SuperDre @TheVivaldi6 maart 2023 22:30
Tja, en zonder toestemming kan elke booth hetzelfde doen mbt mobile phones.
GekkePrutser @SuperDre7 maart 2023 09:25
Hoe dan? Bluetooth en wifi bakens worden tegenwoordig gerandomiseerd.
Iblies @GekkePrutser7 maart 2023 11:27
Wat bedoel jij?

Draadloze koptelefoon, “smartwatch”, telefoon kennen allemaal voor een bepaalde periode hetzelfde adres.

Je kunt daar prima mee tracken voor een dag, helemaal op een korte event als dit.

Daarnaast kennen apparaten niet altijd het concept en hebben gewoon een vast adres.
Nimja @TheVivaldi6 maart 2023 21:15
Dit kun je met een IR/hitte camera ook doen.
GameNympho @TheVivaldi6 maart 2023 23:33
Ik heb blauwe ogen, geloof je mij ook dat ik geen info inwin of doorgeef?
Het is gewoon onwenselijk, men weet het maar doet het toch.
In mijn eigen omgeving is dit gelijk de doodssteek voor wat ook, vertrouwen is gelijk door de put gespoeld.
ErwinPeters @CrimInalA6 maart 2023 22:25
Ik ben van mening dat je commentaar leest als een Chinese psyop. "China goed, ten onrechte beschuldigd, slachtoffer! Jouw overheid slecht! Veeeel erger dan Chinees bedrijf".

Ik zeg niet dat je het expres doet of dat het uberhaupt zo is, maar ik denk dat als tweakers als platform wordt gebruikt voor astroturfing en buitenlandse beinvloedding, het er uit zou zien zoals jouw comment hier. Best lollig.
MrE @CrimInalA7 maart 2023 10:12
Ik vind dat je gelijk hebt dat berichtgeving vaak melding maakt van aannames en veronderstellingen.
Soms moet dat kunnen maar veel te vaak zijn het insinuerende berichten die na controle, ergens in een klein hoekje van de nieuwssite die het meldde, worden ontkracht. Als dat überhaupt al gebeurt.

Ik denk echter niet dat je hierdoor, onder andere, China tegen de borst moet drukken om ze te troosten.
China heeft bewezen een enorme datahonger te hebben en techniek te misbruiken om iedereen en zijn in het buitenland levende moeder onder controle te houden (zie alleen maar de 'informatiebureautjes' in anonieme woonhuizen in een woonwijk in Rotterdam).
Het is wellicht best mogelijk dat China allerlei false positives de wereld in gooit om zo aan te tonen dat al die elektronica die bij hun vandaan komt echt niet zo fout is als men aanneemt.
En een onschuldig stukje elektronica in een badge helpt daar prima bij.
Oon @CrimInalA7 maart 2023 09:30
Onze overheid gaat er lang niet zo ver in als China, China staat er gewoon om bekend dat ze via overheidsorganisaties ('bedrijven' als Tencent) andere marktleiders opkopen of 'net genoeg' aandeel kopen in een bedrijf om controle te hebben, en dan wereldwijd voor censuur zorgen of data hun kant op trekken.

Zo heel vergezocht is het niet dat een Chinees bedrijf trackers in badges zou stoppen.

Daarnaast niet geheel relevant binnen dit artikel wat onze eigen overheid doet, dat zijn twee losstaande dingen, maar die zijn echt niet massaal onze locatiegegevens aan het opslaan ofzo.
mmjjb 6 maart 2023 21:50
Is de beurs niet enkel B2B? Zo ja, gaat de GDPR dan uberhaupt wel op?
supertanno @mmjjb6 maart 2023 22:26
Lijkt mij wel toch? Je trackt per slot van rekening de individu.
moonlander 6 maart 2023 20:01
Ze hebben anders niet echt hun best gedaan om de bedoel te verbergen.

[Reactie gewijzigd door moonlander op 23 juli 2024 21:07]

donleo123 @moonlander7 maart 2023 08:00
Want waar zou je het dan moeten verstoppen?
kuurtjes 6 maart 2023 20:59
Iets wat niet benadrukt wordt; diegene die vooral de uitspraak over "tracking" heeft gedaan is iemand die hooggeplaatst is bij Nokia.
Nimja @kuurtjes6 maart 2023 21:15
Wow, dit mocht ook wel even duidelijker in het artikel!
alexke1988 6 maart 2023 19:54
Huawei zou met de informatie willen zien welke items op de booth de meeste interesse hebben.
Kunnen ze dat niet beter doen met camera beelden. ?

[Reactie gewijzigd door alexke1988 op 23 juli 2024 21:07]

The Zep Man
@alexke19886 maart 2023 20:40
Je kan dat zelfs anoniem doen m.b.v. heatmapping (camera op ieder afzonderlijk deel dat je wilt meten, en registreer enkel de hoeveelheid beweging).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 21:07]

ShaiNe 6 maart 2023 20:56
Kleef er een andere naam op en dit haalde nergens het nieuws.
vhartong @ShaiNe7 maart 2023 09:12
Daar ben ik het niet mee eens:
  • Microsoft
  • Meta
  • Amazon
  • nVidia
Om maar een kort lijstje te geven. Zou allemaal in opspraak komen.
Als dit waar is, is dat niet goed want het mag niet en er zijn alternatieven voor.
AnD 6 maart 2023 21:13
Propaganda...
Bruin Poeper 7 maart 2023 10:49
Wat een ophef over Huawei.
Ach, toen KPNnetwerk hier ons wou paaien om op glasvezel over te gaan, want koper loopt op zijn eind... toen kregen we kleine kadootjes.
Een er van was een key finder.
Die heb ik maar gauw in de kliko gegooid, want ik wil niet gevolgd worden.
JonPalle 7 maart 2023 14:33
Als de kans er is wordt je getract op welke manier en met welke middellen dan ook en al dan niet met instemming. Tot dat het teveel ophef geeft, volgt er een andere methode.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.