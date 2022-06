Huawei kondigt tablet met 10,3"-scherm van e-inkt aan

Huawei heeft de MatePad Paper aangekondigd, een tablet met een scherm van e-inkt. De tablet heeft een 10,3"-paneel en ondersteunt input van de stylus die Huawei in combinatie gebruikt met meerdere producten. De tablet draait op HarmonyOS 2.

Huawei MatePad Paper

Het 10,3"-scherm heeft een resolutie van 1872x1404 pixels, goed voor een beeldverhouding van 4:3 en een pixeldichtheid van 227ppi. Volgens de fabrikant is 86,3 procent van de voorkant van de MatePad Paper scherm, hoger dan bij veel andere producten met e-inktschermen.

Schrijven op het scherm kan met de M-Pencil, de stylus die Huawei meelevert met het product en die ook werkt met andere, reguliere tablets van de fabrikant. Met de stylus zijn aantekeningen te maken. Het schrijven gaat met een latency van 26ms. De tablet kan bovendien dienen als externe opslag voor documenten of beeldmateriaal, zo zegt de fabrikant.

De tablet draait op HarmonyOS 2, het eigen besturingssysteem van de fabrikant dat ook op de Chinese versies van zijn smartphones staat. Biometrische authenticatie gebeurt via een vingerafdrukscanner. De tablet meet 22,5x18cm en is 6,65mm dik, met een gewicht van 360g. Daar zit een 3625mAh-accu bij, die gebruikers kunnen opladen met maximaal 22,5W via de USB-C-poort. De tablet heeft wifi met 2x2 MiMo en Wi-Fi 6-ondersteuning, naast Bluetooth 5.2. De MatePad Paper moet nog dit jaar uitkomen in Europa voor 499 euro. De stylus en een cover zitten in de verpakking.