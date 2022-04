Huawei kondigt vouwbare Mate Xs 2-smartphone aan met scherm van buiten

De Chinese elektronicamaker Huawei heeft in thuisland China de Mate Xs 2-smartphone aangekondigd. De vouwbare telefoon heeft het scherm aan de buitenkant zitten. Het laatste model met het scherm aan de buitenkant was de Mate Xs uit begin 2020.

De Mate Xs 2 heeft een iets kleiner scherm dan zijn voorganger: 7,8" tegenover 8,0" bij de Mate Xs. De schermverhouding is wel hetzelfde. Door het kleinere scherm is ook de behuizing wat kleiner. Het scheelt ongeveer een halve centimeter in de lengte en de breedte, waardoor hij ingevouwen uitkomt op 156,5x75,5mm. Dat is iets minder lang en ongeveer even breed als een gemiddelde reguliere smartphone.

In die kleinere behuizing zit wel een accu met iets hogere capaciteit: 4880mAh. Hij kan ook iets sneller bedraad laden: met 66W. Huawei kan door het Amerikaanse handelsverbod de eigen socs niet meer gebruiken en dus zit er in de vouwbare smartphone een 4G-versie van de Snapdragon 888 van Qualcomm. Het handelsverbod maakt ook Huawei-smartphones met 5G onmogelijk.

In het scherm zit nu ook een gat voor een frontcamera. De Mate Xs heeft die niet, omdat Huawei redeneerde dat gebruikers de telefoon in gesloten stand konden gebruiken. Dan dient het deel van het scherm aan de achterkant als viewfinder. Van die redenering is Huawei dus teruggekomen.

De Mate Xs 2 heeft HarmonyOS 2 aan boord, het besturingssysteem dat Huawei is gaan meeleveren. Door het handelsverbod is het gebruik van Google-diensten niet toegestaan. De smartphone komt vooralsnog alleen in China uit. De prijs is nog niet bekend, maar beide voorgangers kostten bij release rond 2500 euro.

Een release in de Benelux ligt niet voor de hand. De Chinese elektronicamaker brengt mondjesmaat modellen uit in Nederland en België. Door het gebrek aan Google-diensten zijn die minder interessant voor geïnteresseerde kopers.