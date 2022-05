Gerucht: release vouwbare Pixel-telefoon opnieuw uitgesteld door Google

Volgens geruchten is de vouwbare Google Pixel opnieuw uitgesteld. De smartphone moet nu in 2023 op de markt komen, melden verschillende bronnen. De smartphone is niet door Google aangekondigd.

Het gerucht is afkomstig van de Zuid-Koreaanse site TheElec, die meldt dat Google zijn vouwbare smartphone eind 2022 had willen uitbrengen. De techgigant zou release nu hebben uitgesteld naar 2023. Ook Ross Young van analistenbureau DSCC meldt dat verschillende bronnen zeggen dat de vouwbare telefoon is uitgesteld naar volgend jaar.

Volgens geruchten eerder dit jaar moet de vouwbare Pixel-telefoon 1400 dollar gaan kosten in de VS. De telefoon zou dezelfde camera hebben als in de Pixel 3, 3a, 4, 4a, 4a 5G, 5 en 5a. Daarnaast zou het vouwbare scherm een verversingssnelheid van 120Hz hebben.

Google heeft nog niets bekendgemaakt over een vouwbare Pixel-telefoon. Wel kondigde het bedrijf recent de Pixel 7 aan. De smartphone moet samen met de Pixel Watch later dit jaar verschijnen.