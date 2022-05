'Pixel 7-serie krijgt zelfde displays als Pixel 6-serie'

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro krijgen vermoedelijk vrijwel dezelfde displays als de Pixel 6-serie. Die hebben een 1080p en een 1440p-oled-display van Samsung met refreshrates van respectievelijk 90Hz en 120Hz.

Dat meldt 9to5Google op basis van zoektochten door de code van nieuwe display-drivers voor de telefoons. Volgens de redactie van de site is de C10-driver bedoeld voor de display van de Pixel 7, met de codenaam Cheetah. De Pixel 7 Pro krijgt de P10-driver en de telefoon heeft de codenaam Panther. Die codenamen heeft de site eerder ontdekt.

De C10-driver spreekt van een display met een resolutie van 1080 bij 2400 pixels en een refreshrate van 90Hz. De 7 Pro krijgt een display van 1440 bij 3120 pixels en een refreshrate 120Hz. De exacte displays die in de code genoemd worden, zijn de S6E3FC3 en S6E3HC3; identiek aan de Pixel 6-serie. Wel zou de display van de Pixel 7 een millimeter smaller en twee millimeter korter worden dan die van de Pixel 6.

Een meer wezenlijk verschil zou de vorm aannemen van een 1080p-modus voor de Pixel 7 Pro. In deze modus zou energie bespaard kunnen worden. De beeldkwaliteit wordt weer opgeschroefd met 'DDIC scaling', wat volgens de Google-site specifiek werkt op de S6E3HC3-display.

Google heeft de Pixel 7-serie al wel aangekondigd, maar er is nog niet heel veel over bekend. Het ontwerp is goeddeels hetzelfde als de 6-serie, met glazen achterkant en camerastrook. Beide Pixel 7-toestellen krijgen verder een tweede generatie Tensor-soc van Google. Volgens de techgigant moet deze chip bepaalde features verbeteren, zoals spraakherkenning, foto's en video's. De Pixel 7-serie komt dit najaar beschikbaar, tegelijkertijd met de Pixel Watch. Er is ook een goedkopere Pixel 6a onderweg.