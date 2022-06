Krap een uur duurde het tijdens de verkoopstart van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro, eind oktober, voordat de meeste modellen alweer uitverkocht waren. Misschien lag dat aan de schaarste door de pandemie. Je zou ook kunnen denken dat het de kopers ging om die mooie deal waarbij je samen met het toestel meteen een goede koptelefoon cadeau kon krijgen. Daarmee zou je de Pixel 6 en Pixel 6 Pro tekortdoen, want ook als het puur om de toestellen zelf gaat, lijkt de interesse dit jaar een stuk groter.

Googles Pixel-telefoons moesten het altijd vooral hebben van de software. De toestellen beloven steevast een soepele Android-ervaring zonder veel poespas, plus snelle updates en als eerste bepaalde nieuwe Google-functies en diensten. Ook bij wie juist wil degooglen, vinden Pixels gretig aftrek, want in een wip installeer je je eigen besturingssysteem door het grote aanbod van custom roms. Dat alles maakt de Pixel-telefoons populair bij tweakers. Zeker in Nederland is een Pixel ook een beetje een optie voor de incrowd, want officieel heeft Google er in dit land nog nooit een uitgebracht. Gelukkig zijn er Duitse of Franse webshops die in Nederland leveren. Heb je ze sneller nodig, dan zijn er Nederlandse webshops die ze eigenhandig importeren, wat uiteraard wel een meerprijs met zich meebrengt.

Bij eerdere Pixel-toestellen misten we altijd wel een bepaalde feature ten opzichte van concurrerende smartphones en de Pixel 5 van vorig jaar was zeker een karig aanbod: een telefoon zonder veel features van de Pixel 4, met een soc die toch eerder midrange dan high-end was. Wat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro ongetwijfeld extra gewild maakt, is dat Google zijn gewaardeerde software nu eens wel koppelt aan echt goede hardware. De Pixel 6 is voorzien van een gloednieuwe camera en een veel groter scherm dan zijn voorganger. Het hart van het toestel wordt gevormd door de nieuwe Tensor-soc, Googles eerste eigen smartphonechip die specifiek is gericht op het draaien van de machinelearningmodellen waaraan de Google-software zijn kracht ontleent. De meer kostende Pixel 6 Pro heeft dezelfde snelle soc en vernieuwde hoofdcamera, en voegt ook andere luxe extraatjes toe, zoals een groter 1440p-oledscherm en voor het eerst een telecamera met 4x optische zoom.

Behalve die verbeterde hardware en vertrouwde software, duikt Google ook nog eens onder de prijs van andere toestellen met soortgelijke eigenschappen. Officieel kost de Pixel 6 in de configuratie met 128GB opslag 649 euro, terwijl je voor de Pixel 6 Pro 899 euro neertelt. Via de Nederlandse grijze import komt er voor de Pixels in beide gevallen wel zo'n 100 euro bij, maar toch. De Pixel 6 is ongeveer even duur als de Pixel 5 van vorig jaar, maar uitgebreider, terwijl de Pixel 6 Pro op papier kan wedijveren met de smartphones uit Pro, Plus of Ultra-klasse van 1000 euro of meer. Wat prijs-kwaliteitverhouding en hardwarefeatures betreft lijkt het bij de Pixels dus voor het eerst helemaal snor te zitten. In deze review bekijken we of die potentie er in het eindproduct daadwerkelijk uitkomt.