Android Authority: Pixel 6 benut gemiddeld minder dan helft vermogen 30W-lader

Android Authority heeft tests uitgevoerd om te achterhalen hoe snel de Google Pixel 6 laadt. Met de bijbehorende, los verkrijgbare adapter laadt de Pixel 6 met maximaal 22 watt en van 1 tot 100% pakt hij gemiddeld 13 watt. De 5000mAh-accu doet er bijna twee uur over om vol te raken.

De Android-website wilde achterhalen hoeveel er van de claims van Google over het laden van de Pixel 6 waar is. De techgigant claimt namelijk dat de telefoon 'tot 50% oplaadt in 30 minuten' en daarnaast wordt op de productpagina meermaals verwezen naar de officiële lader voor deze telefoon, een 30W-exemplaar van Google met Power Delivery 3.0 en PPS . Volgens Android Authority toont de telefoon bij aansluiten op de lader het bericht '2 uur totdat accu vol is', wat niet in lijn lijkt te liggen met de cijfers waar Google mee komt.

Google Pixel 6

Android Authority meldt op basis van zijn tests met de officiële lader dat Google de belofte van 50% acculading in 30 minuten wel nakomt. Daarvoor gebruikt de telefoon niet de volledige 30 watt die de lader biedt, maar zo'n 22 watt. Dat is het hoogste vermogen dat de Pixel 6 gebruikt. Voorbij de 50 procent maakt het vermogen een aardige daling mee. Het daalt tot een plateau van 15 watt tot de 75 procent, dan 12 watt tot de 85 procent en blijft daarna dalen tot onder de 5 watt voor de laatste loodjes. Al met al doet de telefoon dus zo'n anderhalf uur over de laatste 50 procent. Volgens de site laadt de telefoon gemiddeld voor de volle lading op 13 watt. Android Authority heeft meerdere grafieken gemaakt met zijn testresultaten.

Android Authority vergeleek de telefoon ook met de Samsung Galaxy S21 Ultra, op dezelfde Google-adapter. De Samsung ondersteunt ook Power Delivery 3.0 en PPS, en heeft een accu met vrijwel dezelfde capaciteit als de 6 Pro: 5000mAh. Kort samengevat trekt de S21 Ultra aanvankelijk 25 tot 28 watt en hoewel hij ook gaandeweg minder energie uit de adapter haalt, is hij al na een uur klaar met laden. Wel wordt de accu wat warmer dan die van de Pixel.

Een andere vergelijking die de site heeft gedaan, is op het gebied van adapters. Ze hebben de 30W-lader naast de 18W-lader die bij voorgaande Pixels geleverd werd, gelegd. Daaruit blijkt dat het gebruik van het nieuwe 30W-model bij de Pixel 6 slechts tien minuten sneller is.

Android Authority heeft de tests uitgevoerd op een Pixel 6 en 6 Pro. In de tabellen en grafieken die het deelt, beperkt het zich echter tot de 6 Pro, maar conclusies slaan op beide toestellen, stellen ze. Ze hebben Google ook om een reactie gevraagd, maar kregen die niet voor publicatie.

Tweakers komt binnenkort met zijn Pixel 6- en 6 Pro-review.