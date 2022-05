Google bevestigt dat Pixel 6-smartphones met maximaal 21 tot 23W laden

Google heeft de maximale laadsnelheden van de Google Pixel 6-telefoons bekendgemaakt. De Pixel 6 is met maximaal 21W bedraad op te laten, de Pixel 6 Pro is met een bedrade lader met maximaal 23W op te laden.

Het is voor het eerst dat Google precies aangeeft hoe snel de twee telefoons op kunnen laden. Tot nu toe raadde het bedrijf gebruikers aan zijn eigen 30W-USB-C-oplader aan te schaffen. Dat impliceerde dat de smartphones met 30W waren op te laden, maar dat is dus niet waar.

Onderzoek van media als Android Authority wees echter uit dat die 30W-lader niet volledig gebruikt wordt. De smartphones zouden een piekbelasting van zo'n 22 watt halen. Gemiddeld zou de laadsnelheid op zo'n 13 watt liggen. Dat die gemiddelde laadsnelheid lager ligt dan de piekbelasting is niet gek; dit wordt bijvoorbeeld gedaan om de warmte te beperken en de accu te beschermen. Alle smartphones laden beperkte tijd met de maximale snelheid op en schakelen in stapjes terug naarmate de accu voller is. Dat is bijvoorbeeld te zien bij de OnePlus 7 en 7T van enkele jaren geleden.

Google heeft het laadgedrag van de Pixel 6-telefoons nu verduidelijkt en de maximale laadspecificaties opgegeven voor beide smartphones. Het bedrijf zegt daarnaast dat de Pixel 6 met de los verkrijgbare 30W-lader binnen een uur tijd tot 80 procent is op te laden. Google introduceerde beide telefoons op 19 oktober en zijn sinds eind vorige maand verkrijgbaar, maar worden door Google niet in Nederland of België verkocht.